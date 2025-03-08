同場加映：「船體」裝置玩構圖 捕捉復古「黃鴨」

從攝影師角度來看，Howard最欣賞展亭的結構。他說展亭採用白鐵及複合竹為材料，從外面看來有多堵銀、木色整齊相間的牆；從內部看，則有多條彎曲的木支柱從中心延伸出來。只要花點心思構圖，即使展亭附近的環境較複雜，也可拍出令人眼前一亮的相片。從展亭外面拍攝時，他先揀選展亭面向奧海城2期的出入口構圖。他說從這個方向看，可發現兩堵外牆之間形成一個三角形出入口，而且可看到部分內部空間，令構圖更有層次感。另由於白鐵及複合竹的表面呈現完全不同的質感，因此在拍攝大頭或半身人像照時，不妨善用這種質感為相片增添細節。如果走進展亭內部，他建議開啟手機的超廣角或廣角鏡頭，嘗試站在最左或最右兩邊位置，分別從高及低角度拍攝。構圖時可利用木支柱作為引導線，便更容易呈現展亭的獨特結構。

Howard認為拍攝展亭時最重要有陽光照射，否則較難拍出建築物的層次感。選取拍攝時機亦極為重要，因為展亭設有多個採光通風位，如陽光太猛烈，強烈的光暗差不但令內部變得昏暗，在外面拍攝時也未必能拍出展亭的層次感和質感，因此選擇早上8至10時或下午2至4時拍攝，就能拍出最佳效果。

公園路牌如積木疊砌

在塘尾道天橋與奧海城3期之間，還有一個看似平平無奇的櫻桃街公園。不要小覷這個公園仔，園內零散地分佈多個有趣設施及彩繪壁畫，例如在靠近香港理工大學西九龍校園入口便有一幅繪有尖沙嘴地標及九龍公園園景的壁畫；而在網球場旁邊，則豎有一塊好像以積木疊砌而成的「櫻桃街公園」路牌及一個可愛的黃鴨垃圾桶。雖然這些設施全無關連，感覺像隨心放置，但橫豎以打卡遊為目標，也不要錯過這些有趣裝置吧！

[打卡遊]