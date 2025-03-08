得獎攝影師分享打卡靚位 橋上沉浸魚木花海

打卡點1：櫻桃街與塘尾道交界天橋

花海拍攝效果「獨一無二」

魚木是本地常見行道樹，每年有兩次花期，第一次在3月尾至5月，第二次為9至10月。曾多次拍攝魚木的Howard認為，第一次花期的天氣條件較好，花期長之餘，花量亦較多。而在眾多景點中，他認為在大角嘴櫻桃街與塘尾道交界的天橋位最適合打卡，花海拍攝效果可用「獨一無二」來形容。他說這十字路口位有多條天橋，只得最近奧海城的天橋附近的魚木長得最密集，當來到開花時間，天橋前後的魚木都會瞬間爆發茂密花球。模特兒只要站在面向櫻桃街方向的唯一花海缺口位置，而拍攝者則走至斜對面的天橋上，以遠攝鏡頭拍攝，基本上都能拍出誇張的花海框架構圖。不過，有10多年手機攝影經驗的Howard亦不忘提醒，如果想拍出更佳效果，還要注意以下幾點。

一、3或5倍光學長焦鏡頭

首先啟用遠攝功能時，Howard建議用智能手機的3倍或5倍光學長焦鏡頭，能營造強烈的壓縮感，令照片中的魚木花球好像緊密包圍天橋和模特兒。他提醒最好使用相機App中預設的焦距值拍攝（如iPhone 16 Pro的0.5、1、2、5倍變焦值），或部分品牌經特別優化的AI數碼焦距，拍出來的影像質素較佳；如非預設變焦值或AI數碼焦距，普通數碼變焦只不過是把照片拉大而已，或會出現較多雜訊。

二、避猛烈陽光 免花海變「死白」

另一要注意為拍攝時間。由於魚木花由白、黃兩色組成，Howard說如果拍攝時現場陽光太猛烈，又或光源來自天頂，花瓣會反射強光，令拍出來的花海變成一片「死白」，花與樹葉亦會失去層次。他建議避開正午時段，改在早上8至10時或下午2至4時拍攝，這兩個時段光線較柔和，拍攝效果較佳。拍攝時，可點按屏幕上的花朵位置來測光及對焦，並適當調節曝光補償（EV），保留花瓣細節及確保色彩符合自己要求。

打卡點2：太子道西近聖德肋撒堂

歷史建築伴魚木 構圖豐富

除了大角嘴天橋外，距離櫻桃街約半小時步程，太子道西近聖德肋撒堂約100米範圍內，都屬每年拍攝魚木的熱點。由於街道兩旁種有不少魚木，還有被評為一級歷史建築的天主教聖德肋撒堂，Howard表示，整個構圖十分豐富。

■唐浩忠簡介

˙國際攝影獎（IPA）2024專業組（人文/街頭攝影類別）第2名

˙法國巴黎攝影大獎（PX3）2024專業組（城市建築類別）銀獎

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文：周群雄

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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