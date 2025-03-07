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開眼 玩樂擴志

一杯咖啡 一室遊記 一棟唐樓內環遊世界

【明報專訊】讀書與旅行，一靜一動，一個漫遊紙上無垠宇宙，一個腳踏土地探索大千世界，看似性質相反的兩件事，在旅人眼中卻是緊密扣連。長沙灣有間樓上書店，以旅遊作主題，但架上不見閃令令封面的旅遊指南，盡是旅行文學、旅人故事、世界史地、環球美食等書籍。除了書本外，在這一整棟圍繞旅行而設計的唐樓內，樓下是旅遊主題咖啡店，樓上則舉辦旅遊相關活動；從吃、閱與聽，將世界濃縮在一棟樓之中。

旅人落地做生意，通常是hostel、書店、咖啡店或酒吧其中一樣，背包客林輝與霍文芔（Sonya）4樣中3樣，只差hostel就達成大滿貫。新冠疫情下停飛，他們先在深水埗開設餐廳Lonely Paisley賣美食、美酒，去年在長沙灣租下一棟唐樓開設「渴喝」，地下是咖啡店I'm Thirsty，2樓書店Thirsty for The Unknown，3樓是多用途空間，還有閣樓與天台，全棟樓圍繞旅遊打轉，將他們在旅途上獲得的養分，以不同形式滋養社區。

萬卷書與萬里路 相輔相成

林輝和Sonya踏上旅途，背包總有一本書，每每到訪陌生地方，都會閱讀與旅行地相關的書，了解當地風土人情、歷史背景，攝取旅行的養分。「知識在旅途上很重要，如果不是只想chill、玩完就算，很難只靠旅行，還要讀書才可更了解世界，令旅程更有意思。」林輝說，例如去年帶團到敘利亞和黎巴嫩前，他讀了不少相關的書，豐富知識；Sonya曾在古巴接觸當地華人，回來後看書更了解他們的處境。閱讀與旅行，都是認識世界的窗口，常言道「讀萬卷書不如行萬里路」，比起將兩者放在對立面，林輝形容它們的關係更似相輔相成，「You can pretend to care, but you cannot pretend to be there（你能假裝了解，卻無法假裝身處現場）；閱讀可幫你更掌握一個地方，但若只讀書而不去旅行感覺很不同，即使我讀了幾本關於以巴的書，仍遠遠不及真正踏在以色列與巴勒斯坦的土地、站在耶路撒冷內感受到的衝擊，親身到訪當地再加上讀書，那股衝擊感大很多」。

翻閱旅遊書籍，不單限於旅人。「閱讀可經歷他人的旅行」，Sonya說遊記所記述的一切都是自己無法經歷的，即使一樣的行程，都會有不同的遊歷與感受，從他人的旅程，總可有所得着。例如完成朝聖之旅、攀登高峰、絕症患者去旅行等突破自我的遊記，「這類旅遊書容易鼓勵讀者，原來這不是一件不可能的事」，書上實在的文字與影像，讓人鼓起勇氣踏出一步。

背包客打理的書店，選書、定位自然有其風格。在書店繞一圈，除了陳列在角落的背包客指南Lonely Planet，旅遊工具書並不多，較多是旅行哲學、遊記、世界史地等直接與旅遊相關的，另一類則是與旅遊相關的興趣，如飲食、攝影、建築等，還有生死議題、本地社區、流行文化……驟眼看有點雜，Sonya拋下一句︰「其實這個世上發生的一切，都可以是旅行的一部分。」本地遊自然是其一，生死題材看似無關，但他們詮釋成「人生是最長的旅程」，說得頭頭是道。店內一隅出售他們精挑細選的旅遊選物，如土耳其飾物、尼泊爾線香、印度cashmere圍巾、地圖等。

旅遊復常，兩個曾在外地多過留港的旅人，卻選擇「困」在這棟唐樓，減少出遊。賣書、賣啡以外，還頻頻舉辦活動，只有28日的二月已舉辦多達20場活動，從分享旅人故事的地攤、旅遊講座、研讀國際議題選書的讀書會，到電影分享會、社區跑步團等，以旅遊為引子聚集各式各樣的人。走遠了、看多了，旅人最後落地關注的，都是自己生活的城市。這棟因緣分而遇上的唐樓，讓他們有一個發夢的地方，Sonya說：「我們留在這裏，連繫不同的人，很想讓大家覺得香港是fun的，不要再說香港很悶了」。

渴喝

地址：長沙灣青山道452號

IG：@thirsty.hk

文：張淑媚

設計：賴雋旼

編輯：梁小玲

電郵：friday@mingpao.com

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