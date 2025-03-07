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宋元哥窰「三足洗」 5月香港巡展

【明報專訊】哥窰作為宋代「五大名窰」之一，其出品是不少藏家夢寐以求之物，著名意大利時裝模特兒和珠寶設計師Elsa Peretti（1940年至2021年）生前也鍾愛此類藏品，收藏了一件珍稀筆洗——宋或元代的哥窰灰青釉葵花式三足洗。

Elsa Peretti曾為Tiffany & Co.設計銀飾，其美學別具一格，梅麗史翠普、安祖蓮娜祖莉、Lady Gaga、Kim Kardashian和Beyoncé等也曾佩戴她設計的珠寶。邦瀚斯中國古董藝術部環球主管Asaph Hyman表示：「Peretti獨具慧眼，欣賞各地工藝與創意，此筆洗正是其最重要藏品之一。三足洗釉面溫潤如玉，金絲鐵線交織，展現出化混沌為有序的匠心之美，讓她為之着迷。」此珍品將於6月11日在巴黎邦瀚斯Cornette de Saint Cyr的單一拍品專場Profound Beauty: The Elsa Peretti Brush Washer中亮相，估價120萬至150萬歐元（約1008.5萬至1260.6萬港元），並將於5月1至5日在香港舉行巡展。

Profound Beauty: The Elsa Peretti Brush Washer拍賣

地點：巴黎邦瀚斯Cornette de Saint Cyr

日期：6月11日

網址：csc.bonhams.com/en

文：張曉冬

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