明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 一場show一次旅行

阿聯酋藝術盛會 沙迦雙年展關注流散與回憶

【明報專訊】沙迦（Sharjah）對很多人來說都比較陌生，但對於藝術圈的人來說卻耳熟能詳。作為阿聯酋第三重鎮，沙迦有別於商業主導的迪拜，或是行政主導的阿布扎比，此城保留了古老的阿拉伯氣氛，反映在建築及人民生活中。沙迦王室成員熱中藝術，現任阿聯酋文化部長亦出至此家族；另一王室成員Sheikha Hoor Al Qasimi自2005年起，將沙迦雙年展定位成當代藝術盛事。

今屆沙迦雙年展在2月初開幕，以「to carry」為主題，意指一些能被帶走、跟隨着我們的東西，特別應用在流散者的語境中。主題回應當代社會中，不同族群因政局、經濟及社會因素而離開原生地，遷到其他地方尋找理想生活。除了物件及生活必需品之外，還有什麼東西會跟隨着我們呢？那可能是一些習俗、價值觀、對家鄉的回憶、對親友的思念，甚至是傷痛及一些沉重的過去等。

Sheikha Hoor Al Qasimi創立的組織Sharjah Art Foundation（SAF），過去10年對國際藝術討論貢獻良多，如推廣非洲藝術，提升阿聯酋以至阿拉伯當代藝術的知名度等。今屆沙迦雙年展，展場及模式與前幾屆大同小異，但策展模式上改用集體策展，有別過往由單一策展人主導。主辦單位邀請了5名在各自領域獨當一面的女策展人：專注後殖民論述及女性議題的印尼策展人Alia Swastika、英國Cubitt空間的總監Amal Khalaf、有新西蘭原住民背景的Megan Tamati-Quennell、COLOMBOSCOPE藝術總監Natasha Ginwala，以及土耳其策展人Zeynep Oz。她們背景多元，可想而知要用一個策展概念去連繫大家的藝術研究方向並不容易。

少數族群成為藝術主流

整個雙年展有逾190名藝術家參與，全新委約作品超過200件，數量驚人，不是一兩天就可以看完。然而好奇心總是難敵有限的時間及體力，所以在旅程開始前我提醒自己要依循自己節奏，不疾不緩地去看就行了。

是次雙年展給我的感覺是很貼近藝術潮流，從閱讀展覽導讀到作品介紹，關鍵詞如indigenous、memories、displacement、belief system都很常出現。未知是大眾對西方主流藝術的厭倦，抑或是水瓶時代引領大家對內在世界的關注，近年藝術主流漸漸轉向關注被欺壓至流散外地的少數族群、原住民藝術和本土議題。

原住民藝術論述在新西蘭及澳洲等地的發展較成熟，可視為對殖民主義的批判，從過往被抑壓的文化身分解放。因此，藝術創作成為一個梳理，甚至是療癒過去傷痛的方式。澳洲原住民藝術家Daniel Boyd以獨有的作畫方式觀照殖民主義。從家族照片集中選取照片，臨摹成畫作並人手地加上網點，令原本的影像變得朦朧，觀者需要從遠距離觀賞才能看到全貌，像是提醒大家觀照自身歷史需要拉遠距離去審視。

以第三身及想像去審視身處的社會，從科威特藝術家Monira Al Qadiri的Gastromancer（2023）中得以體現。作品由兩個模仿骨螺屬軟體生物的巨型喇叭組成，觀者站在中間，可以聽到骨螺生物的「自白」——因為海洋油污令牠們數量減少，要靠轉換性別去繁衍後代。身處在橙紅色燈光的房間，聽着骨螺生物細語，此作以荒誕、生物擬人的創作手法，反省中東石油業對海洋生態的傷害。

進一步觀照歷史及人口流動的錄像裝置作品，有菲律賓裔加拿大藝術家Stephanie Comilang的Search for Life II（2025）。雙頻道的錄像講述阿拉伯海峽、菲律賓及中國等地的採珠工業。在畫面處理上，藝術家將採珠者在海底工作的紀實場景與夢幻場景交織，以另類的角度加深大眾理解採珠工業背後的外勞人口。

至於興味豐富及輕鬆的作品，我印象比較深刻的是美國藝術家Lorna Simpson的From Earth & Sky（2016-2018）系列。藝術家從民族身分的幻想出發，將上世紀六七十年代的雜誌中取得的礦石圖像，轉化成非洲女性的髮型。女子們搖身一變成為女神及靈性的存在，惹人思考大眾對於非洲女性的既有觀念。

建築、城市及藝術互相扣連

沙迦的建築及城市基建沒鄰酋長國光鮮亮麗，爛尾樓隨處可見。其城市氛圍比較庸懶隨性，民風淳樸。我喜歡沙迦雙年展的原因，是主辦單位會把一些當地棄置場所活化成藝術場所，同時於SAF的主場館，亦有精緻的白盒子藝術場所，可說雅俗兼容。雙年展共運用了16個場所，包括昔日的菜市場（Old Al Jubail Vegetable Market）、學校（Al Qasimiyah School）、診所（Old Al Dhaid Clinic）、House of Wisdom圖書館、製冰工廠（Kalba Ice Factory）等。其中，我最喜歡Old Al Jubail菜市場。在弧形的單層建築內，保留了很多舊日菜檔的招牌，因長期荒廢，此處成為雀鳥成群及野貓耍樂的地方。

菜市場裏展示的作品不多，以大型的裝置沉浸式的作品為主。其中有香港藝術家鮑藹倫的作品Terroir（2024）。藝術家對於在沙漠中形成的礦物「沙漠玫瑰」感興趣，了解到其構造過程是由沙土及風等看似軟弱的物質組成，以此反思剛與柔之間的微弱關係，並套用在自然及文化歷史的語境當中。在一片沙地上，觀者仰望從天花懸掛下來的橢圓形投影錄像。錄像中，沙漠玫瑰的形態變奏成多種抽象樣式，穿插了舊粵語片等片段。開幕周期間，藝術家更策劃了一場展演。在黑暗的環境下，演員在沙地上漫步着，猶如在外太空觀照地上的進程。表演者的廣東話自白，加上中途配有二胡演奏，在光影及聲音的碰撞下，令人聯想到在時間洪流下，歷史文化及情感頓變渺小，喚起陣陣的唏噓感。雙年展的眾多作品中，每件作品猶如包裹着一整個時空、集體的情感及回憶，在短時間內難以消化。鮑藹倫的作品提醒了這幾天追趕行程的我，是時候停下來，回歸到自身，反思自己的根本，以及那些因長居海外而來不及梳理的情感。

沙迦雙年展

日期：即日至6月15日

地點：Old Al Jubail Vegetable Market、Sharjah Art Foundation等地

網址：bit.ly/4br0qIV

文：鄧芷茵（游走阿布扎比與香港兩地的策展人，專注當代藝術及文化研究）

設計：賴雋旼

編輯：譚雅詩

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 一場show一次旅行]

相關字詞﹕少數族群 鄧芷茵 雙年展 沙迦 一場show一次旅行 開眼

上 / 下一篇新聞