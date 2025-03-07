明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 藝述速遞

屏前帳裏「沉默呼吸」 記錄反思疫下灰暗

【明報專訊】吸——透過口罩的空氣略帶潮濕，穿過鼻腔、流入肺部，或會引起一陣咳嗽，再引來一眾擔憂眼光；呼——空氣穿過口罩的縫隙，在眼鏡上結成水霧，讓眼前世界變得朦朧。隔着口罩，看不清面容的那3年，彼此間彷彿也失去對話的欲望。沉默中對望，只能想像口罩之下被勒出紅痕的臉。

藝術家將疫情時的感受化作「沉默的呼吸」，他說，用藝術回應時代，或許不夠直接、不夠有效，但「那些創傷，甚至有些灰暗的時期」，需要被反思、被討論、被記錄。

疫下城變人亦變 盼觀者憶「怎面對」

展覽中大部分裝置、攝影作品都創作自疫情時期。但在藝術家陳維的回憶中，展覽與疫情一樣，來得不似預期——觀察到「城市建設慢慢變緩，城市中心主義不再那麼強烈，逐漸有人離開大城市去到鄉村」，陳維原本計劃在2020年，為開始於2013年、討論經濟衰退下城市景象的《新城》系列創作畫下句號。卻未曾想遇到新冠，「整個城市都停住了」。這一停，就是3年，他發現「對城市發展歷史而言，這3年與以往時間不太相同」。從空間上看，因疫情而產生的各類隔離措施，「讓城市在結構上被限制、被重新改造」；城市中人們的狀態也因此改變，展覽因此誕生。通過展覽，陳維希望令觀者回憶起當時的心理狀態：「我們如何在這樣的城市中生活，又要怎樣面對它？」

憶起當時的心理狀態，陳維首先想到的是沉默。「從疫情到後疫情時期，大家變得愈來愈沉默，公眾討論的環境也愈來愈窄」。他將這種沉默乃至失語的狀態，放在作品《Light Me》系列中。走入展覽，見到3個電子屏幕，屏幕中是3個與電子屏幕對望的人，他們被屏幕泛起的白光照亮，看不清面容，只有模糊的身體輪廓，顯示着孤獨的存在。陳維解讀，互聯網的出現，讓人們不用面對面亦可以「看似非常close」，因此「減少了很多面對面的機會」。疫情出現後，物理空間的隔離將孤獨感放大，連互聯網上的討論空間也在減少，「在『不沉默便是站隊』的公共環境中，人們不敢去講、不想去講」。因此，作品中的人看不清臉，只有屏幕，「人彷彿要從物理的世界，逃離到更扁平的世界」。

個體集體互相影響 晦澀感知帶進藝術

還可以逃去哪裏？在展覽同名作品《沉默的呼吸》中，一個人獨坐在被黃色膠膜包裹的封閉空間內，四周是無盡的黑暗，與瀰漫在黑暗中的孤獨。陳維解釋，自己有幽閉恐懼，在封閉的黑暗環境中會感到呼吸困難，但這種個體感受在創作過程中慢慢「變得不是那麼重要」，因為「大家或許都有同樣的感受。在看到各種新聞、與人交流時，你會逐漸感覺到一種集體的情緒」。大時代下，個體感受在集體情緒中得到共鳴，集體情緒又反作用於個體情緒，一種黑暗變成萬種黑暗，一人的孤獨變成眾人的沉默。

疫情時互聯網上流行着一句話：「The world is sinking，世界在下沉。」陳維說，他也在下沉，「或者說在那樣的環境下，每個人都在下沉」。在他眼中，藝術中總是攜帶大量個體經驗與個人情緒，「這些個人感知其實很晦澀、很私密」。用藝術記錄公共事件，或會產生許多情感共鳴，但「沒有那麼直接、沒有那麼有效」，最有效的還是打破沉默，「寫一篇文章、發表一些意見，或是發表一篇新聞」。儘管如此，陳維依舊認為「藝術的存在很重要，因為公共輿論能夠涵蓋的部分始終有限」，總有一些「不可說」，留待藝術解讀。

陳維：沉默的呼吸

日期：即日至4月12日

時間：上午10:30至晚上6:30

地點：黃竹坑道28號保濟工業大廈15樓刺點畫廊

詳情：bit.ly/41xKqSf

文：王梓萌

[開眼 藝述速遞]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞