老拍檔重聽的一闋大同

20年前的2005年，方大同簽約華納唱片，推出首張個人專輯《Soulboy》，而為《Soulboy》監製的正是Edward Chan（陳浩然）。《開眼》邀請Edward接受訪問，他靜下來深思數天，最後決定用文字跟方大同好好道別（見另稿）。方大同在華納約8年的歲月裏，Edward與他合力製作出7張專輯，除了《Soulboy》，還包括《愛愛愛》、《未來 Wonderland》、《橙月》、《15》等。於公，他們是合作無間的伙伴；於私，他們是喜歡一起去茶餐廳吃飯的摯友。

記者問Edward這麼多年來，最喜歡方大同哪首歌？「我製作過的全部都很喜歡，我們不會做一件自己不喜歡的事，因為每一首歌、每一個音符、每一個editing（剪輯）、每一個dubbing（混音）都喜歡，所以好難好難選擇。」Edward最後選了《Soulboy》裏的〈我們能不能〉，「選這首不是因為我最喜歡，而是覺得這首歌的意思很好……歌的內容就好像一條問自己的問題，或帶出一條問題——我們究竟能不能放下一切的不同，團結地為我們的生活、身邊的人、世界等凡此種種變得更加美好呢？」

「我們在一個很大的宇宙的小地球上／無論我們的想法其實我們都一樣／好多好多年來一直都是顧着自己／怎麼今天還不懂要從人類而起」……「我們能不能／有一天沒有戰爭／有一天沒有傷痕／有一天沒有仇恨／痛得那麼深／如果我們想看見／我們一定能實現／只需要一點時間／真正去改變」……這是〈我們能不能〉的部分歌詞，這首歌由方大同親自作曲和填詞。

「現在我選擇這首歌的主要原因是：我很久沒聽這首歌。重聽時我都會問自己，由2005年開始，這20年，我究竟有沒有做到歌詞裏說的事？有沒有哪些地方我做得不夠好？我可不可以因為大同的離去，令我有緣分再重聽這首歌時，以20年後已經成長的自己，（思考）我有沒有機會比20年前做得更好呢？」Edward說：「這首歌是一個提醒——我還有進步空間可以檢討自己……我能否做到我手寫我心？」

「當你做一首音樂，你想表達一個message（信息），而你確信用呢個message係一件好事，而你持續地踏實地，每時每分每刻都身體力行地做緊同一件事。」——Edward回答這條問題時，唯獨最後幾句用了「你」。

文：明報藝文部

設計：賴雋旼

編輯：何詩韻

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