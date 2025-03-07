共事監製、樂評人追憶 踏實真摯做音樂 方大同「old soul」不朽

方大同2005年簽約華納唱片，推出首張個人專輯《Soulboy》後正式出道，Edward為《Soulboy》監製。由首張專輯開始，方大同的音樂創作便以Soul Music（騷靈音樂）、R&B（節奏藍調）和福音音樂等美國黑人音樂類型，在樂壇逐漸站穩腳跟。

Edward對方大同聲線的初印象來自demo（樣帶），當時他們並未見過面，「我一邊聽demo一邊幻想這把聲音的主人是什麼模樣呢……印象中從來沒有聽過這把聲，難以形容，他有一把很unique（獨特）的聲音」。加上，方大同本來便有創作音樂，「他運用的moods（情緒）和chords（和弦）很濃烈，他的聲音和音樂砌在一起，有一種好deep、好神秘的感覺」。

聲音獨特情緒濃烈 一步步編排打動聽眾

和方大同合作多年，Edward歸納方大同對待音樂的態度是「踏實」，「有時候我們創作是天馬行空，但天馬行空始終是流於思想……而我形容的『踏實』就是大同能一步一步，循序漸進，不慌不忙地將他想做的作品做出來」。Edward舉例，「有些樂器他識玩，但如果錄音時他要求自己要演奏到某個水平或狀態，可能一次兩次未必做得到，我們便做多幾次……甚至試過我們做完所有剪接後發現原來出來的效果不是預計之中的那回事，我們便推倒重來」。他們都相信，只要踏實且持續地做，就能做到喜歡的音樂。

問起與方大同印象深刻的合作，Edward說是2011年推出的第六張專輯《15》。他指，這張專輯使用Trio（三重奏）的元素，即以3種樂器作為專輯的基礎，再在各歌曲加入不同色彩。更特別的是，整個項目，專輯只佔一半，另一半是現場演出《15》。「我們由編曲開始便在方大同的band房一起構思，到與不同樂手一起夾，再到調校現場演出裏的每一個音響……整件事一步一步砌出來」，Edward說當時見到很多現場觀眾，或之後重溫錄製版本的觀眾，都很享受他們的演出，他現在重溫仍舊喜歡當時的音樂編排。

深入騷靈音樂根源 R&B具七八十年代味道

方大同能在華語樂壇，乃至世界各地，闖出一片天，Edward認為是因為任何人聽到他的音樂，都會被他的真摯感動。「他的真摯來自他毋須pretend（偽裝），他的情緒起伏、信仰、做人處事，令他彈出的音符都充滿真摯。他的音樂創作，無論是歌曲內容、他運用的聲線唱法、旋律編曲，全部都是由他的心裏很坦率、很直接、沒有修飾地呈現出來。」這種強烈的個人風格，Edward認為只要是喜歡音樂的人，一定會被他打動。

執筆超過35年的香港樂評人袁智聰也說，由方大同剛出道便已經注意到這個年輕音樂人，更說聽完《Soulboy》後「已經認定他是有『old soul』的現代音樂人」，甚至有種感覺——除了香港，方大同可以走得更遠，大中華，甚至是亞洲市場。袁智聰說：「方大同的音樂很有鬼仔的感覺，但又不是扮鬼仔，反而是很深入美國騷靈音樂的根源。」

「很多人現在常說的Contemporary R&B（現代節奏藍調）都是1990年代以後，但方大同的R&B有很多1970、80年代的味道。」袁智聰認為這是因為方大同深受鼓手父親Les Fong的影響，「方大同來自音樂世家，爸爸會給他很多音樂作參考，所以即便他是80後，但比起其他同輩的音樂人，他會接觸更多根源的音樂」。他音樂作品裏的律動（groove）和旋律（melody），袁智聰用「銷魂」來形容，他認為是師承自美國老牌騷靈音樂廠牌Motown在1960、70年代的經典Motown soul聲音。當袁智聰重溫方大同緊接改編歌專輯《Timeless 可啦思刻》後所發表的現場演出專輯《Khalil Timeless Live in HK 2009》，他覺得方大同簡直是華人音樂界的「Prince of Soul」。

Edward Chan：〈回留〉與十數載友誼相伴

直至2016年，方大同自設音樂廠牌「賦音樂FU MUSIC」，他曾在訪問中把它定位為「音樂文化公司」，「賦」是詩詞歌賦或賦予的意思，在中國文化裏詩詞歌賦是很古典的用法；賦的英文「ode」，也有歌頌、尊重的解讀，方大同寄語這個獨立廠牌能做到「尊重音樂、尊重創意」。「尊重音樂」貫穿方大同整個音樂生涯。2025年，剛好是方大同出道20年。「我真的很尊重他這麼多年來真的很用心、很專注做音樂人，對音樂質素追求至極致。」袁智聰更想強調方大同singer-songwriter（創作歌手）的這個角色，「曲詞大都是由方大同自己包辦，不是寫個旋律交給別人填詞，所以他是一個名副其實的歌曲唱作人，而不是寫個旋律交給別人填詞的那種唱作人」。

當袁智聰得知方大同離世的消息，「我第一件事不是重聽他以往的舊作，反而我很想很完整、很專注由頭到尾聽一次《夢想家》，當作自己一個小小的悼念」。2024年10月，方大同發表睽違8年的專輯《夢想家 The Dreamer》，向大眾宣布他走上康復之路，很可惜新作最終成為遺作。Edward特別想分享專輯裏的〈回留〉：「這不是大同這兩年的新作，早在10多年前我已經有這個demo，大同一直以來都會在不同時段將他的demo帶來，我們一起聽、一起分享……〈回留〉這首歌他的演繹和聲音，可能因為身體狀態，令大家覺得是經過時間洗禮的呈現，但作為他的好友和監製，這首歌經歷了我們之間這麼長久友誼的時間，所以我重聽時真的特別感動，好像大家回到最初相識的時候……這首歌有種一見如故的好朋友跟我聊天的感覺。」

「名副其實的歌曲唱作人」 影響幾代後進

生力軍男歌手、至尊歌曲、年度十大專輯、男歌手金獎……方大同20年來獲得的音樂獎項數不清，但袁智聰認為比起獎項，方大同對好幾代音樂人的提攜更難能可貴，「他影響了好幾代音樂人，消息傳出後的數天，你看有多少圈中人悼念，他們不止是上載張合照這麼簡單，而是分享他們之間的故事」。Edward亦分享：「我作為幕後，做音樂、做監製，和他一起經歷過，當中得到的經驗……在我有機會與新世代音樂人交流時，我都會將這些寶貴的經驗和知識，跟他們分享。」即便方大同離開了，仍舊有人會把這個夢想家的點點星光傳承下來。

方大同翻唱王菲的〈紅豆〉，收錄在2009年的專輯《Timeless 可啦思刻》裏——「相聚離開都有時候／沒有什麼會永垂不朽」——不是，在方大同的摯友、歌迷的心中，儘管相聚離開有時，但方大同會永垂不朽。誠如方大同留給世界的最後一席話，他「以雅致得體的態度去走完生命之路」，如今可以好好休息。

文：譚雅詩

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

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