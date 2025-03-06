BEAUTY：輕柔如絲 注入香氣 14款唇膏 百搭色調玩層層疊

琥珀棕料成熱門選色

Rouge Brillant Silky系列承襲Hermès的美學傳統，貫徹品牌自然優雅的作風。品牌美妝創意總監Gregoris Pyrpylis創作出14款配合雙唇的色調，讓用家自由隨心展示個人風格。其中Brun d'Ambre（琥珀棕）以溫暖的琥珀色調點亮不同膚色，Rouge H則以低調的紅色展現百搭形象，Pyrpylis預測這些色號將在市場備受歡迎：「我認為Brun d'Ambre會成為熱門色選，這是我們首次嘗試以如此溫暖的琥珀色表達自我，它在白皙的膚色上美麗動人，在深色膚質上同樣出色。」他補充：「系列的唇膏不設限制，自然地展現唇色，讓人想與它一起玩、如疊疊樂般，千變萬化，是自由的化身。」

一如系列名字，Rouge Brillant Silky的質地如絲綢般輕柔，靈感源自Hermès絲巾的天鵝絨與雪紡的柔軟輕盈觸感，塗在唇上如同一層薄膜，輕輕貼合唇部曲線，幾乎感受不到它在唇瓣上的存在。系列由85%天然成分組成，以植物油和乳脂為基礎，當中蘊含覆盆子葉萃取物，聲稱具有保濕和豐盈功效，配以芝麻籽萃取物，聲稱能令雙唇柔嫩。另外還加入了阿比西尼亞植物油以及白桑果（Morus alba L.），令唇色增添光澤之餘，同時滋潤與保護雙唇，將美妝與護膚結合。貫徹品牌對細節的極致追求，系列注入了香氣，品牌調香師Christine Nagel將山金車、檀香與蜜餞當歸花結合，聞起來柔和又不會過於濃烈，將塗抹過程昇華為感官享受。

唇膏傾斜造型 塗抹更流暢

至於唇膏外殼則出自Pierre Hardy之手，唇膏修長傾斜的造型既是視覺亮點，也讓塗抹時更加流暢。Pyrpylis解釋：「設計引導大家的手勢，修長的斜面讓勾勒唇形更自然。」這份巧思延續了Hermès對美學與功能的雙重講究，為用家帶來無拘無束的輕鬆體驗。推崇永續奢華亦是系列的核心價值，唇膏採用可替換芯的設計，讓美感得以延續，減少浪費。這份用心亦與Hermès經典皮具隨時間愈顯珍貴的哲學一脈相承，將永續理念融入日常奢華之中。●

查詢：Hermès 2525 5900（置地太子店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com