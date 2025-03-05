酒店細節vs.旅遊景點

尼斯沙灘

不少設計師會以藍色來體現海岸感覺，但DCS筆下的酒店大堂有趣地用上中性色系，如以綴有扇形的淺香檳金灰泥牆身來表現夕陽映照沙灘，以3種不同波紋的淺綠色玻璃組成屏風展現海浪感，帶出沙灘感覺。

Fondation Maeght

距離巿中心約30分鐘車程的Fondation Maeght，是到訪尼斯的必訪之地。藝術館在1964年開幕，戶外雕塑花園有不少Miró等大師的作品。酒店大堂內的圈呢面料座椅沿用了園內雕塑的曲線加入杯托，是節省空間而細心的設計。

Place Masséna

19世紀建成的Place Masséna是當地的巿中心廣場，除了西班牙藝術家Jaume Plensa的雕塑作品7 Poets外，最大特色是不規則的黑白地磚。酒店入口的馬賽克拼石地磚，優雅地呼應廣場的特色。

Villa Kérylos

1900年代建成的Villa Kérylos為Ancient Greek Revival風格，是當地特色建築旅遊點，由建築師Emmanuel Pontremoli設計。DCS向其取經，例如天台餐廳的貝殼型壁燈、餐椅的靈巧線條，都是將經典現代化的設計。

文：Dawn Hung

（mr.misterdawn@gmail.com）