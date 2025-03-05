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TRAVEL：城市外在元素引入室內 優雅奢華 尼斯建築度假遊

【明報專訊】不少人愛在春天計劃一年的度假計劃，地中海是其中一個熱點。位於法國南部蔚藍海岸（Côte d'Azur）的尼斯全年氣候溫暖宜人，在當地甚至有Nissa La Bella的說法，即「美麗的尼斯」的意思，吸引藝術家如Henri Matisse和Edvard Munch到訪，更有不少以雕塑為主的藝術館。景點以外，度假另一重點自然是酒店，曾關閉兩年重新裝修的Anantara Plaza Nice Hotel換上新面貌，將當地歷史、建築、藝術元素融入其中，令酒店本身成為到訪當地的「旅遊指南」！

如何兼具全球化和本地特色，是不少集團式酒店的重要考慮，除了要為旅客提供舒適環境，亦要連貫每間酒店的設計，但如果旗下酒店全為千篇一律，則會失去本土風格，予人「住邊都一樣」的感覺。Anantara Plaza Nice Hotel請來英國設計工作室David Collins Studio（下稱DCS）操刀重新裝修酒店的前線空間，將現代化與法國尼斯當地特質合二為一。

現代與裝飾藝術合一 帶出奢華氣氛

Anantara酒店集團一向主打高級客戶，大家較熟悉集團在泰國、馬爾代夫、阿聯酋、印尼峇里等地的酒店。DSC則由David Collins和Iain Watson在1985年創立，是改變英國餐廳室內設計風潮的推手，作品包括倫敦Claridge酒店的酒吧，Harrods百貨公司的多個空間如Dining Hall和Fresh Market Hall，又或時裝設計師Sir Paul Smith喜歡流連的餐廳The Delaunay，亦曾為Alexander McQueen和Vivienne Westwood設計店面。國際酒店如曼谷Ritz-Carlton Residences和多哈Mandarin Oriental亦出自其手筆，將現代與裝飾藝術合一，帶出空間的奢華氣氛。

原於1848年建成的Anantara Plaza Nice Hotel，由建築師Jean-Antoine Scoffier設計，以新古典風格為主，原以Hotel de France為名，位於Promenade des Anglais海濱步行道附近。其後1900年易名為Hotel Plaza，是歐洲貴族出入之地，經常舉行社交和知識分子的沙龍（salon）活動。1918年，建築師Charles Dalmas將酒店外觀改為Belle Époque風格，至1960年則由建築師René Livieri接力，注入Riveria Modern風格，並加建兩層以應付客量需求。整座酒店融合了各個時期的建築元素，就像一部當地建築史。

兩幅大型畫作 描繪當地海景和山景

酒店位置佔盡地利，位於名店區。作為城巿、山林和海邊的交界點，DCS花了不少心思重新演繹當地特色，例如酒店大堂內的馬賽克拼石地面，又或是以石春路為靈感的地氈。大堂內最矚目是由英國西南部康瓦爾（Cornish）藝術家Saul Cathcart專為酒店創作的兩幅大型畫作With You和To Them，分別描繪當地海景和山景。

DCS設計總監Lewis Taylor解釋︰「藝術品於整個空間十分重要，能道出當中故事，將酒店的內與外互相連接。Saul Cathcart的作品一向以大自然景觀如海洋和海岸線為本，成為我們委以重任的原因。酒店本身極具建築特色，其地理位置非常獨特，前方俯瞰海景，後方觀賞翠綠山勢，東面則能遠眺摩納哥。這種景觀對比，成為兩幅作品的靈感。酒店內有不少以當地元素為靈感的設計，但我們十分謹慎，不想做到過分刻意，以更深思熟慮的方式來組合不同元素，如大堂的馬賽克地板，又或是天台餐廳SEEN窗簾用到的刺繡等，以帶出精緻優雅而非遊客化的體驗。」●

旅遊錦囊

入境要求：持有效香港特區護照入境，毋須簽證

匯率：1歐元約兌8.16港元

航班：4月份香港往返尼斯，漢莎航空經法蘭克福轉機至尼斯，票價約5040港元起（連稅及附加費）

網址：Anantara Plaza Nice Hotel https://www.anantara.com/en/plaza-nice

文：Dawn Hung

mr.misterdawn@gmail.com

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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