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CAR：豪華MPV新勢力 Denza D9發揮純電動優勢 營造超寧靜空間

【明報專訊】內地汽車生產商在最近數年大舉攻港，其中一個最受關注的市場板塊就是豪華MPV（多用途車）。這板塊以往由日本車廠壟斷，連歐洲傳統豪華車大廠也難以挑戰，但在短短一、兩年間，多間內地車廠成功搶灘，在香港路面上出現愈來愈多內地品牌純電動豪華MPV，其中一款熱賣型號就是今次測試的Denza D9。

「9」代表頂級車系

除了D9銷情不俗，還有其他內地豪華汽車品牌的MPV亦已先後進佔本港新車市場，隨便一數就有Maxus MIFA 9、Zeekr 009、GAC E9……說到這裏，或者讀者已發現這些內地旗艦級MPV均是以「9」命名，箇中原因有說是內地廠牌認為9在數目字中數值最大，故以此為頂級車系命名。無論真相是否如此，現階段可以肯定的是在內地新車車名上見到「9」字，九成不會是車價便宜的車款。

純電動優勢 沒有引擎噪音與震動

說回今次測試的D9，從外觀上不難發現廠方在設計時大幅「參考」了日本對手，無論是尺寸比例、車身主要線條以至修飾細節，都很容易令人聯想到豐田（Toyota）的Alphard和Vellfire，不過D9跟這兩款豐田熱賣MPV在機械佈局方面有本質上的不同：D9是一部不設引擎的純電動車，而兩款豐田MPV則是結合傳統引擎和小型電動摩打的混能車（hybrid vehicle）。

測試D9時，率先感受到純電動佈局的最大優勢，就是廠方營造出非常寧靜的乘坐氛圍：沒有了引擎運轉時產生的噪音與震動，令整體乘坐感更加切合豪華MPV這種車型需要，再加上車廂內的豐富設備與高級陳設，進一步解釋了內地純電動MPV為何能夠在短時間內吸引到眾多老闆級用家轉軚支持。

配備大容量充電池 適合作長途旅程

D9作為旗艦級MPV，在設計產品時亦考慮到乘客或會不時需要坐長途車，因此配備了大容量的充電池（電量達103kWh）以延長續航距離至超過500公里，足以應付跨境長途旅程。電池容量大，其體積自然也不會小，就算已巧妙地收納在地台下方，也不難發現底盤需預留較多空間放置電池，因此在踏進D9的車廂時需要先踏上兩級樓梯，這種高低台設計在近年已很少出現在豪華MPV身上。

D9的車廂座椅採用「2+2+3」佈局，中排兩張「大班椅」是重點，除了採用結實細膩的Nappa皮革包裹，也提供甚多額外功能，例如設定多變的按摩系統、手機無線充電專用收納格、冷凍溫度達零下6度的小冰廂、功能全面的無線觸屏操作系統（兩張中排椅手枕上各設一組）……以往只出現在過百萬元級貴價車的設備，現在竟然只需付出相對便宜的車價便享用到，這是另一項為何內地豪華MPV能在短時間內在市場崛起的重要原因。

總括來說，作為全新品牌的第一款產品，D9在設備清單、製作質素，以至駕乘感覺都予人驚喜，整體感覺有大廠之風，有潛力吸納固有的豪華MPV用家，若果日後能在外形設計上擺脫過分「參考」日本對手的手法，有望成為未來最熱賣的MPV。●

Denza D9 Premium AWD規格

車型：7座位電動MPV

摩打：前、後交流永磁同步電動摩打

電池：103kWh磷酸鐵鋰刀片電池

馬力：369匹

扭力：470Nm

驅動：四輪驅動

長闊高：5250×1960×1920mm

軸距：3110mm

車重：2865kg

加速：0-100km/h，6.9秒

續航：580km（NEDC標準）

充電：支援166kW DC直流快充

售價：$753,350（電動車「1換1」稅務優惠售價，原價$925,850）*

查詢：2895 7300

*另設前輪帶動（FWD）版本，「1換1」售價$598,000起

文：莊達民

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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