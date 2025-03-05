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WATCHOUT：Omega銅鑼灣專門店設小型酒吧 邊小酌邊鑑賞腕表

【明報專訊】大家都說現時零售市道艱難，但有危就有機，「底氣夠」的品牌就可把握時機逆市擴充。

Omega在銅鑼灣羅素街的專門店最近重新開張，除了帶來新款腕表外，店舖擴充後特別加設梳化區和小型酒吧，讓表迷一邊鑑賞品牌腕表，一邊在精緻奢華的環境小酌一杯，提升購物體驗！

重新開幕的專門店給人耳目一新的感覺，橫跨兩個樓層的LED屏幕像巨型畫布一樣，展示品牌故事和最新腕表系列。專門店按不同區域展示各個腕表系列、高級珠寶系列和配飾，二樓位置則設有舒適的梳化區和小型酒吧。室內設計貫徹品牌美學，以暖色木材飾面襯托招牌紅色和金色，感覺溫馨舒適。

真正月球隕石製造

新店開張，品牌特別帶來多款新登場的表款。1969年，Speedmaster系列腕表登陸月球，自此與夜空結下不解之緣，這次新店亦展出全新面世的月相隕石腕表。兩款43毫米精鋼腕表糅合兩種隕石材質，內置全新品牌自製機芯。腕表表盤以鐵隕石鑄造，這種遠古太空物質每片各有獨特條狀紋理，每枚獨一無二，經物理氣化沉積（PVD）或電鍍塗層處理後，令鐵隕石呈現黑色或灰色飾面。

新表6時位置的月相顯示是Speedmaster系列中前所未見的新設計，表面鑲有兩枚以真正月球隕石製造的蛋面造型「月球」，它們旋轉時，南北半球的月相會隨之變化，周邊鑲飾星空圖案襯托，展現1969年太陽神11號（Apollo 11）任務當晚在瑞士比爾（Bienne）品牌總部所見的繁星位置，別具心思。3時位置的小表盤設有60分鐘和12小時計時盤，9時位置小秒針表盤置有日曆顯示，鑲飾紅色陽極氧化鋁質指針。

同時顯示南北半球月相

為了能同時顯示南北半球的月相，品牌特別研製全新9914 Co-Axial Master Chronometer手動上鏈機芯，表背藍寶石水晶鏡面透視其精密構造和獨特飾面。機芯通過瑞士聯邦計量科學研究所（Swiss Federal Institute of Metrology, METAS）測試，在精準度及其他性能均達到品牌嚴格標準。腕表設黑色和藍色兩款，黑色款鑲嵌黑色PVD塗層隕石表盤，設18K白金指針和小時刻度，襯以白色琺瑯測速計刻度的黑色陶瓷表圈。藍色款鑲嵌電鍍灰色塗層隕石表盤、藍色陶瓷表圈，18K金小時刻度和時分針經藍色PVD塗層處理，小表盤則採用18K白金材質。兩款腕表均襯上光面和磨砂鏈帶，配品牌專利調校系統，方便調整鏈帶至適中長度。

品牌自創「青銅金」合金

Speedmaster以外，Seamaster當然是品牌另一主打系列。2024年夏天，品牌大使Daniel Craig率先佩戴全新Seamaster潛水300米系列出席巴黎奧運會。這款潛水300米腕表有別於近年常見的陶瓷造型，從鐵金剛電影《007：生死有時》中特務占士邦佩戴的海馬潛水300米007版腕表汲取靈感。新款42毫米精鋼腕表配搭復古風弧拱形藍寶石水晶鏡面，跟以往款式一樣設有波浪紋理表盤、鏤空指針和10時位置的排氦氣閥門。表款設有4個型號，分別配搭黑色鋁質表圈綴飾雷射雕刻波浪紋理黑色鋁質表盤，或5級鈦金屬表圈以及磨砂PVD精鋼表盤，可分別選配網紋表鏈帶或橡膠表帶。

至於另外推出的青銅金款式，則用上品牌自創的獨一無二青銅金合金，成分包括37.5%的9K純度黃金，以及鈀金屬和銀。它具有防鏽和防銅綠氧化效果，可長久保持自然清雅的銅綠色。腕表直徑同樣為42毫米，搭配酒紅色草酸陽極氧化鋁表圈，潛水刻度經復古風格夜光塗層處理。啞面黑色噴砂鋁質表盤配搭PVD 18K青銅金指針和黑化小時刻度，並襯有淺啡色品牌標誌和名稱字樣的轉印標誌，備磨砂青銅金網紋表鏈帶連摺疊扣款式，或黑色橡膠表帶連青銅金帶扣款式兩個選擇。無論是精鋼款還是青銅金款，均搭載8806 Co-Axial Master Chronometer機芯。

碧藍色表盤新鮮感十足

Seamaster的支線系列Aqua Terra 150米腕表新作向航海時計歷史致敬，推出碧藍色光漆表盤新款，帶來新鮮感。41毫米對稱表殼以精鋼鑄造，光漆表盤帶有黑色漸變效果，用上三角拱形指針和灰色小時刻度，後者經PVD和白色夜光塗層處理。標誌和日曆窗同樣採用灰色PVD材質，配襯灰色和碧藍色轉印字樣。腕表內置Co-Axial Master Chronometer 8900機芯，跟其他所有Co-Axial Master Chronometer機芯腕表一樣，均經過8項嚴格測試。這些測試包括在15,000高斯磁力環境下的防磁效果，防水性能表現，為期4天模擬腕表在真實使用情况下的準確度測試（包括不同方位擺動與閒置、兩種交替溫度環境變化等），最後通過所有測試，按機芯類別每日誤差在0/+5秒或0/+7秒的腕表，才能取得Master Chronometer認證，非常嚴謹。●

查詢：Omega 2518 9890

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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