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Happy PaMa 教得樂 第543期

Happy Pa Ma

感創航道．思考在引入生成式AI之前：教育者的責任與遠見

【明報專訊】生成式人工智能（Generative AI）技術的快速發展，正在深刻影響教育生態。這些工具不僅改變了資訊的生成與傳播方式，也對學校的教學模式、管理結構和學生的學習方式提出了新的挑戰與機遇。作為學校領導者，我們需要超越對技術的「好奇」與「恐懼」，真正理解其潛力與局限，並將其融入學校的發展規劃中。

上月，教育大同邀請了新加坡東南亞聯合世界書院（UWCSEA）數位學習主管Timothy Lovatt，帶領「Beyond the hype: generative AI for school leaders」工作坊，讓參加者對Generative AI在教學上的應用有更深入認識，並重新思考學校領導者在這一技術浪潮中的角色與責任。在工作坊中，我們提出了生成式AI在教育領域中可能引發的3大問題：

(1) 失去自主（loss of agency）：我們如何確保學生保持獨立思考和自主學習的能力？生成式AI可以自動生成內容、提供建議，甚至完成複雜的任務。這可能導致學生過度依賴技術，從而失去自主學習和解決問題的能力。

(2) 虛假資訊（fakes）：我們如何教學生辨別資訊的真偽，並培養他們的媒體素養？生成式AI可以輕鬆生成逼真的文字、圖像甚至視頻，辨別資訊真偽變得更困難。學生可能會面臨大量虛假或誤導資訊，對他們的批判思維能力有更高的要求。

(3) 與AI的關係（AI relationships）：我們如何引導學生正確看待AI，並確保他們能夠在科技與人文之間找到平衡？隨着生成式AI愈來愈人性化，學生可能會與這些技術建立情感聯繫，甚至將其視為朋友或導師。這種關係可能會影響學生的人際交往能力和情感發展。

培養「3C」素養 應對AI挑戰

面對生成式AI帶來的挑戰，我們需要培養學生的好奇心、批判思維和人際連結來應對。

(1) 好奇心（curiosity）：生成式AI可以為學生提供豐富的資訊和資源，但真正的學習動力是來自學生的好奇心。我們需要激發學生對知識的渴望，鼓勵他們主動探索和提問，而不是被動接受資訊。

(2) 批判思維（critical thinking）：在資訊爆炸的時代，批判思維變得尤為重要。我們需要教會學生如何分析、評估和反思資訊，並培養他們的獨立思考能力。這不僅有助於他們辨別虛假資訊，也能幫助他們在面對複雜問題時做出明智的決策。

(3) 人際連結（connection）：生成式AI可以模擬人類的對話和互動，但它無法取代真實的人際關係。我們需要幫助學生建立深厚的人際連結，培養同理心和溝通能力。這不僅有助於他們的個人成長，更是我們的下一代在新科技浪潮下，定義人類文明和意義的重要基石。

結語：教育工作者的責任與使命

生成式AI的出現提醒教育工作者，反思其教育理念和哲學，並且如何體現。教育工作者肩負着引導學生在數碼時代中保持人性價值觀的責任。教育的核心始終是培育全人，這意味着我們需要更加重視學生的社交情緒發展、價值觀建立以及對社會責任的認知。

我們期待一個更人性化的教育，科技與人文並重，學生不僅具備解決問題的能力，更擁有同感心、創造力與對多元文化的尊重。這樣的教育將培養出能夠在複雜世界中保持人性光輝的下一代，為社會帶來真正的進步與和諧。

文：莫蔚峰（教育大同項目經理）

作者簡介：由教育大同和伙伴學校教育工作者輪流執筆，分享learning by doing理念及最新動態。教育大同是由家長發起的慈善機構，致力蒐羅教育新思維，開拓教育選擇，助大家一起反思，共譜教育的大同世界！

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第543期]

相關字詞﹕AI（人工智能） 生成式 親子筆陣 名人KOL 教育大同

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