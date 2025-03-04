言語自聊：「電子奶嘴送飯」的困境

5歲孩只吃流質食物 無平板即嘔

咀嚼吞嚥看似本能，實則需要精密的神經協調。當孩子盯着屏幕扒飯時，大腦就像被按下「自動導航」模式——視覺皮層活躍度大大提升，而負責口腔運動的腦區活動卻會降低。這種長期失衡會令神經可塑度的發展受阻礙，讓孩子不懂辨別食材的微妙差異。

我接觸的病人中，5歲男孩小樂（化名）是最經典個案。自幼習慣邊看卡通邊被餵食的他，不但拒絕觸碰任何非流質食物，更在撤走平板時出現嘔吐反應。深入評估發現，其口腔肌肉因長期被動進食出現功能退化，而視覺刺激的過度依賴，更使他喪失探索食物質感的勇氣。

從評估到行動的3階段歷程

第一階段：解讀需要分心背後的原因

與其強行沒收電子奶嘴，不如先成為「餐桌偵探」：

(1) 記錄孩子視線方向——是全程鎖定屏幕？還是偶爾偷瞄菜餚？

(2) 觀察握勺姿勢——機械式張口？還是會主動調整食物位置？

(3) 留意壓力信號——拍桌焦慮、大聲哭鬧，可能反映口腔協調困難，而非單純耍性子

第二階段：重建餐桌安全感

許多家長急於戒除「電子奶嘴」，卻忽略關鍵前提——當孩子視餐桌為戰場，任何訓練都注定失敗。有名自閉症女孩每次見白飯就尖叫逃跑，後來發現她對飯粒觸感存在感知過敏。所以，我們先讓她從玩「彩虹米粒畫」開始，用食用色素的米粒創造安全感，進而引入飯粒，經過一輪訓練，她才主動嘗試真實飯粒。

家長自查三大基礎：

(✓) 餐前是否有10分鐘緩衝活動（如洗手歌）幫助孩子切換狀態

(✓) 餐桌上是否至少存在一種「零壓力食物」（如最愛的士多啤梨乳酪）

(✓) 家長能否保持「觀察者」或「進食老師」示範咀嚼，而非不斷發出「快啲食」的指令

第三階段：漸進式感官再教育

借鑑心理學上的「系統減敏法」，我常建議家長實施「茶餐廳訓練模式」：

視覺階段：將動畫改為靜態圖片輪播，引導注意食物色彩

觸覺階段：提供餐墊並把食物放在餐墊上，鼓勵用手感受不同食物質地

互動階段：用遊戲取代電子奶嘴，例如：「今日西蘭花係森林大樹，睇下你可唔可以開闢道路！」

有名媽媽在訓練半年後分享：「原來熄咗電視，先發現個女會用門牙慢慢磨粟米，好似小松鼠咁得意。」這正是我們追求的目標——讓進食回歸五感探索的本質。過程中難免遇到倒退期，但當孩子第一次認真地享受食物，享受與家人一起進餐的樂趣，那些堅持的努力都會變得值得。

文：Konnie姑娘（言語治療師、家庭輔導及家庭教育文學碩士）

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[Happy PaMa 教得樂 第543期]