讀書時節：現代孩子的古神話之旅

大熱哪吒 打開神話世界大門

這齣動畫電影大受歡迎，目前已是全球動畫電影票房榜冠軍。電影引起了小朋友對中國神話故事的好奇，女兒就把書架上那本《封神榜神界大地圖》拿出來再看，再看看《封神演義》中的哪吒。當初她就是通過這本《封神榜神界大地圖》，打開通往封神榜神話世界的奇妙大門。《封神榜神界大地圖》寫「遊遊仙官」和小妖怪「小鑽風」穿越神界的旅行，讀者跟着他們的腳步，遊歷奇幻的神界旅遊路線，路線所涉及的12個「遊覽點」，包括通天教主的碧游宮、元始天尊的玉虛宮、蘇妲己住的冀州城、商王朝的都城朝歌、酒池肉林的所在地鹿台、囚禁西伯侯姬昌的羑里、姜子牙的隱居之地磻溪、哪吒出生地陳塘關、周王朝發祥地西岐等……二人在途中遇到各路身懷奇技的神仙妖怪，帶讀者走進天馬行空的故事情節。

作為童書版，《封神榜神界大地圖》巧妙地選取了《封神演義》中的經典情節，如妲己入宮等，再重新編排與講述。它沒有拘泥於傳統敘事，而是以一種更貼近小讀者的視角，將故事串聯起來。同時，書中還融入了許多趣味內容和神話背景知識，比如敘述天庭權力紛爭，介紹闡教和截教的各種法寶的來歷和功能，解釋古代神話體系中不同神位的職責等，豐富了故事的層次，幫助讀者更全面和深入地理解封神故事的世界。激發起孩子對神話故事的興趣，才可望他們有探索傳統文化底蘊的動機。

作為國風繪本，《封神榜神界大地圖》的畫風方面也獨具一格，它成功融合了古典元素與現代繪畫技巧。畫面整體色彩濃郁且富張力，以鮮艷的色彩為主色調，運用對比色營造出視覺衝擊。描繪硝煙瀰漫，暖色調的火焰與冷色調的兵器相互映襯，給人强烈的震撼感。刻劃神仙妖怪，又借鑑了傳統工筆畫的手法，細膩地展現人物的神態、服飾紋理等細節。這種畫風既符合孩子對色彩鮮明、形象誇張的審美需求，又保留了古典文化的韻味。

趣學商滅周興歷史

中國的神話，往往與歷史相關，這是「歷史神話化」。《封神演義》對應的是「武王伐紂」的歷史，以商滅周興為背景，描述了一個人仙共存，歷史與想像交集的世界。姬發和紂王各自在闡教和截教的支持下率兵戰鬥，最終周取代商，闡教得勝，周天子分封諸侯，姜子牙分封諸神，整個故事充滿了奇異的想像。如果小讀者接觸過商周的歷史，也可以藉此作為中國古代歷史知識的延伸和開拓。在封神神話的奇妙世界中暢遊，收穫知識與快樂。

改編自《封神演義》的《封神榜神界大地圖》，當然是一本值得看的童書。但話說回來，我們再看這本書，是因為一齣脫胎自《封神演義》的電影，來自古老神話故事的哪吒三太子作為文化符號，在21世紀的今天變身成了超級IP，普遍地成為孩子交流的話題，甚至是交際的談資，也是一個很有意思的現象。《哪吒之魔童鬧海》，開啟了一眾孩子的神話之旅，同時也的確是一齣好電影，看完好一段時間了，我們至今還回味無窮。

文：倫雅文（資深學校圖書館主任）

作者簡介：手捧一本書，是幸福的。兩位學校圖書館主任——程志森和倫雅文，想分享閱讀的快樂，聊大小朋友的書，聊讀書的邊邊角角……打開一本書的那一刻，就是讀書的好時節。

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[Happy PaMa 教得樂 第543期]