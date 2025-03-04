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Happy PaMa 教得樂 第543期

Happy Pa Ma

同理心學堂：陌生場合易緊張 「望聞問切」緩解

【明報專訊】記得年幼時父母曾帶我參加芭蕾舞團，甄選時導師要求參加者手拖手圍圈而坐。聽起來很簡單的指令，但對於當時的我要與一大伙不認識的人共處，感到不知所措，不禁大哭起來，不願握手，不願開口說話，弄得氣氛非常尷尬。最後的結局非常慘烈，導師無奈地請父母帶我離開。不知道各位父母有沒有遇過類似情况呢？平時子女對答如流，去到重要關頭卻變了另一個模樣，哭鬧不語、雙腳邁不開，大腦像當機了似的呢？

孩子處於陌生場合時，會容易緊張惶恐、焦慮不安，無法自在地說話，會避開別人視線，或者生理上出現呼吸急促、冒汗、口乾、腸胃不適等情况，若家長此時再要求孩子開口，甚或質問、責罵，只會讓他們更加害怕，留下陰影，嚴重的話甚至患上社交恐懼症。要紓緩孩子的緊張情緒，家長不妨多正面鼓勵及擁抱孩子。

通常子女感到緊張時，家長都不自覺地叫孩子先「冷靜下來」，然而處於身體繃緊的狀態下，要冷靜着實不易。比起言語上的安慰，家長應先疏導孩子的情緒，例如嘗試運用「444呼吸法」（square breathing）——吸氣、閉氣、呼氣、再閉氣各4秒，重複做4分鐘，有助調整紊亂的呼吸模式與身體節奏，回復注意力和能量。

角色扮演 構思不同對答

除了「怕生」，孩子也會因自己成為眾人的焦點而緊張。例如面對親友熱情的虛寒問暖，兒童或一時間需要處理過多的問題及資訊，使他們有很大壓力。家長可預先與子女綵排不同的應對方法，例如透過角色扮演遊戲一起構思不同對答，以輕鬆有趣的方式讓孩子做好心理準備。增加子女與不同年齡的群體互動，有助提升他們的溝通技巧，懂得與別人打開話匣子，過程中亦能學習到與人相處，變得更有自信。

先揮手再說話 循序漸進學社交

此外，家長可活用「望、聞、問、切」的方法緩解子女的緊張：

「望」：觀察孩子的情緒狀况，當察覺到孩子處於繃緊的狀態，給予鼓勵和支持，或可帶他們到舒服的空間緩和情緒。

「聞」：聆聽孩子的步伐，按孩子感到安全舒適的節奏參與不同場合，例如在親友聚會中先鼓勵孩子以揮手打招呼，建立信心後再以言語互動。學習社交也需要循序漸進，過於焦急而強迫孩子說話只會適得其反。

「問」：當孩子出現緊張情緒時，不妨以「發生什麼」（What）取代「為什麼」（Why）的問法，讓孩子知道他們並非導致問題的原因，家長只是想了解孩子遇到什麼困難。家長也可嘗試用言語先描述孩子的情緒：「我感到你的身體在發抖，可以與我分享你遇到什麼難處嗎？」並強調自己會陪伴在旁，一起尋找解決方法。

「切」：表達關切之情，接納及包容孩子的焦慮不安，給予正面的回應和鼓勵，事前與孩子一同練習調節情緒的方法，例如採用444呼吸法，聽柔和的音樂，做簡單舒展身體的運動等，讓孩子明白他們並非獨自一人面對。

家長的陪伴是最佳良藥，避免常用負面的回應方法及字眼，久而久之孩子便有信心和勇氣應對不同的場合。

文：李曉嵐（香港中華基督教青年會康怡會所助理主任幹事、註冊社工）

作者簡介：香港中華基督教青年會重視個人身心發展，以及健康的親子和家庭關係。青年會致力提倡品德教育、文化承傳、康樂體育等發展，彰顯「非以役人，乃役於人」的服務精神。

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[Happy PaMa 教得樂 第543期]

相關字詞﹕親子筆陣 李曉嵐 同理心學堂

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