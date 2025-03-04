親子筆陣．荷事荷地：談荷蘭中學教育制度

4項選科類型

當學生在中三的時候，才真正要選擇適合自己的科目作為未來工作的基礎。4項選科類型分別是：自然與技術（Natuur & Techniek）、自然與健康（Natuur & Gezondheid）、經濟與社會（Economie & Maatschappij）和文化與社會（Cultuur & Maatschappij）。他們無論選擇哪個類型，每一項都有必修、自選或額外的科目。以我兩個兒子為例，哥哥因為數學普通，他選擇了「自然與健康」：數學A、生物、化學、CKV（文化藝術教育）、英語和荷文是必修科目。繼而，他選修科技和物理，再自修電腦一科。這樣他將來既可以在科研工作，又可從電腦程式工作這方面發展，這也是他的興趣。細仔在VWO的選科上就較為繁複。由於他成績優異，他選讀了出路較廣的「自然與技術」，除了數學B、CKV（文化藝術教育）物理和化學是必修科目，他還要在德文和法文中選擇一樣外語必修課程，而在選修課程的自然、生命與技術、電腦科學、生物學或數學D中再擇一項。繼而再自修一課地理或歷史。當然若是Gymnasium的學生，還需要選擇拉丁文或希臘文。VWO學生大致上都要選擇9至10科才可繼續升學呢！

了解每項選科 認清未來工作範疇

是否感到荷蘭的中學選科很繁複？我作為媽媽也很認同。學校在學生選科期間會安排資訊日，讓家長真正了解每一項選科的未來工作範疇，從而作出最明智和適合小朋友的學習路向。例如我家兒子選了自然與技術，他將來可成為化學家、天文學家、藥劑師這類專業人士。

文：Katy

作者簡介：因為一段異國情緣，伸延出一個中荷家庭。兩地不同教育，並沒造成衝突，反之融會貫通，造就了兩名兒子精乖伶俐、成績優異。遠嫁人妻的Katy很樂意將在荷蘭育兒的經驗、知識和趣聞一一與大家分享。

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[Happy PaMa 教得樂 第543期]