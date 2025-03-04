家家有禮：老夫子懷舊美食 鹹魚醬「耐人尋味」

【明報專訊】本土經典漫畫《老夫子》盛載了幾代香港人的回憶，同樣擁有逾半世紀歷史的陳儀興集團旗下品牌陳儀興飯店，年初與《老夫子》首度聯乘合作，在將軍澳主題店推出懷舊菜單，選用據說是作者王澤最愛的鹹魚入饌，創作全新菜式，並以漫畫中常見的四字成語命名，例如耐人尋味、一舉兩得、勢均力敵等，希望藉着漫畫的詼諧幽默，將歡樂帶給香港人。店內設置多個拍照打卡點，包括門口的老夫子及大番薯人形木牌、實體大牌檔場景，以及店內的櫥窗貼紙、人形紙牌、牆壁裝飾和漫畫餐枱紙，全部都換上老夫子主題，大家可一邊用餐，一邊欣賞漫畫人物，吃得更開心。