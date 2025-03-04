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Happy PaMa 教得樂 第543期

Happy Pa Ma

家家有禮：老夫子懷舊美食 鹹魚醬「耐人尋味」

【明報專訊】本土經典漫畫《老夫子》盛載了幾代香港人的回憶，同樣擁有逾半世紀歷史的陳儀興集團旗下品牌陳儀興飯店，年初與《老夫子》首度聯乘合作，在將軍澳主題店推出懷舊菜單，選用據說是作者王澤最愛的鹹魚入饌，創作全新菜式，並以漫畫中常見的四字成語命名，例如耐人尋味、一舉兩得、勢均力敵等，希望藉着漫畫的詼諧幽默，將歡樂帶給香港人。店內設置多個拍照打卡點，包括門口的老夫子及大番薯人形木牌、實體大牌檔場景，以及店內的櫥窗貼紙、人形紙牌、牆壁裝飾和漫畫餐枱紙，全部都換上老夫子主題，大家可一邊用餐，一邊欣賞漫畫人物，吃得更開心。

此外，陳儀興亦聯乘《老夫子》推出限量周邊產品，多款食品包括低糖芋泥酥、港式蛋卷及耐人尋味（鹹魚醬）等，全部均以經典角色老夫子和大番薯作設計，同時加入漫畫特色及香港元素，更在餅點及醬油配方加入潮州特色，作為手信送禮或自用皆宜。

■INFO

陳儀興飯店（將軍澳分店）

老夫子主題店（聯乘產品全線分店有售）

營業日期︰上午11:00至晚上11:30

地址：將軍澳至善街9號嘉悅地下2至3號舖

查詢：6899 0688、2365 0688

■送低糖芋泥酥

陳儀興集團送出低糖芋泥酥予《Happy PaMa 教得樂》讀者，名額20個，每人可獲禮品一份，（圖2）。有興趣的讀者請於3月10日（周一）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：《老夫子》作者是誰？

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第543期]

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