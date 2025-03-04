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Happy PaMa 教得樂 第543期

Happy Pa Ma

本周FOCUS．採訪手記：引導孩子賞析粵劇 不單靠音樂科

【明報專訊】就着今期封面故事探討本港中小學在音樂科推動粤劇教育的狀况，記者訪問了不同的持分者，包括校長、音樂教師、大學教授和粤劇工作者。他們不約而同指出，雖然教育局把粤劇列入中小學《音樂科課程指引》已經有超過20年，但始終未成氣候，相信局方若想藉此推廣中華文化，以及促進價值觀教育，要走的路仍然漫長。

營造音樂氛圍 學習中西樂器

我雖算不上是粤劇迷，但從小到大也不抗拒戲曲，亦很喜歡東方文化，究竟這種情意，是如何培養出來的呢？我細心回想，發現其實一切都並非來自正規音樂科課堂。首先是學校的氛圍。我就讀的中學有很高水準的中西樂團，並規定初中生必須學習一中一西樂器，芸芸樂器之中我選擇了二胡。我很享受學樂器的過程，當年經常要揹着長長的二胡盒上學，我還覺得很「有型」呢！這一段的成長經歷，相信是促成我喜歡中樂的原因。

我的學生年代，當然未有把粤劇、粤曲納入音樂科課程，但我是文科人，早已驚歎粤曲辭句之中的文學美感；從視覺藝術角度去看，也被粤劇服飾的華麗典雅深深吸引。那就回到問題的核心，中小學生真的必須認識及掌握到「士工滾花」、「七字清中板」、「八字句二黃慢板」及「反線十字句中板」4種梆黃板式，才能領略甚至懂得欣賞這種非文質物化遺產嗎？我並非專家，絕對不敢班門弄斧，只是覺得，要讓這種傳統表演藝術薪火相傳，音樂科是一條進路，但就並非唯一進路，如果能跨學科協助，從不同角度引導孩子深入淺出去賞析粤劇，效果或許更佳。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第543期]

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