本周FOCUS．採訪手記：引導孩子賞析粵劇 不單靠音樂科

營造音樂氛圍 學習中西樂器

我雖算不上是粤劇迷，但從小到大也不抗拒戲曲，亦很喜歡東方文化，究竟這種情意，是如何培養出來的呢？我細心回想，發現其實一切都並非來自正規音樂科課堂。首先是學校的氛圍。我就讀的中學有很高水準的中西樂團，並規定初中生必須學習一中一西樂器，芸芸樂器之中我選擇了二胡。我很享受學樂器的過程，當年經常要揹着長長的二胡盒上學，我還覺得很「有型」呢！這一段的成長經歷，相信是促成我喜歡中樂的原因。

我的學生年代，當然未有把粤劇、粤曲納入音樂科課程，但我是文科人，早已驚歎粤曲辭句之中的文學美感；從視覺藝術角度去看，也被粤劇服飾的華麗典雅深深吸引。那就回到問題的核心，中小學生真的必須認識及掌握到「士工滾花」、「七字清中板」、「八字句二黃慢板」及「反線十字句中板」4種梆黃板式，才能領略甚至懂得欣賞這種非文質物化遺產嗎？我並非專家，絕對不敢班門弄斧，只是覺得，要讓這種傳統表演藝術薪火相傳，音樂科是一條進路，但就並非唯一進路，如果能跨學科協助，從不同角度引導孩子深入淺出去賞析粤劇，效果或許更佳。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第543期]