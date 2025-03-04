學者：在職教師進修粵劇名額少、時間短

教育偏重西樂 跨學科學粵劇難

他表示，香港的音樂教育仍以西洋音樂為主導，絕大部分音樂教師亦只有西樂背景，他們對教授粵劇欠缺信心，「雖然在教大主修音樂的準教師都需要研習粵劇知識，但比重有限，始終我們要和其他大學、大專去競爭，更要和中小學的音樂課程銜接，因此給西方音樂的課時，也不能太少」。而政府目前亦只給予在職教師5星期帶薪進修，不論時間和名額，梁寶華認為都不足夠，「教大也有為在職音樂教師提供粵劇進修課，但全港有超過5000名音樂教師，教育局每年就只資助10個學額，我在一個偌大課室，只教10個學生，其實很浪費人力資源的」。而教師也不容易過校長一關，「很多校長連5星期都不肯放人，因不想請代課教師。說到底，其實不論政府和學界都不重視教育質素，只關心是否有人教書」。

20多年來梁寶華致力把粵劇納入正規音樂課程，他相信通過音樂及藝術，可幫助學生更完整發展，尤其粵劇承載中華文化傳統價值觀，例如忠孝節義等美德，很值得年輕人學習，而且自幼接觸，他們才有機會明白甚至愛上這種精緻藝術，從而連結對中國的感情，增加歸屬感。「我甚至主張跨學科學習粵劇，即不單是音樂科，還可結合中文科、中國歷史科，甚至視覺藝術科，例如在課堂給學生畫臉譜、設計舞台等。」但從現實角度考量，他深知很難實行，「香港的學校都被考試制度牽制着，高小有呈分試，高中要面對DSE，所有分數都是分科計算，沒有跨學科評核，因此，即使課程改革強調跨學科學習，現實根本難以做到」。

[Happy PaMa 教得樂 第543期]