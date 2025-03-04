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Happy PaMa 教得樂 第543期

Happy Pa Ma

粵劇傳承：研校本課程 設拔尖小組、合唱隊 推動粵劇文化 助學生認識本土藝術

【明報專訊】教育局在本學年推行新修訂的《音樂科課程指引》，更新重點包括建議讓學生賞析粵劇及演唱粵曲等，以加強推廣中華文化及促進價值觀教育。但其實相同建議，早在2003年已曾提出，只是至今仍成效不彰。香港教育大學文化與創意藝術學系教授、粵劇傳承研究中心總監梁寶華一語道破箇中原因，「關鍵是仍然有很多在職音樂教師，根本不懂得粵劇，而教育局和校長又不支持在職進修，既然不懂便索性不教」。他形容在學界推動粵劇文化，如同拉牛上樹，十分困難。

師生唱子喉、士工滾花互道「午安」

上課鐘聲響起，天主教伍華小學音樂科科主任賈詠雪徐徐步入音樂室，學生隨即起立，賈詠雪氣運丹田，以子喉、士工滾花唱出︰「各位同學……午安呀……」孩子們也馬上用相同的唱腔回應︰「Miss Kar……午安……呀……」對於這種非一般的師生問安方式，旁人或許側目，但伍華小學的學生卻習以為常。賈詠雪笑言︰「約9年前，當我第一次用這種方式跟學生問安時，他們的反應是打冷震，覺得『你搞乜呀』！但時至今天，同學們對粵劇文化已經很接納，不會再覺得奇怪，這是我欣喜的地方。」

在本港，伍華小學是少數在推動粵劇教育上走得較前的學校。早在2014/15學年，校方已應教育局藝術教育組的邀請，就《粵劇合士上－梆黃篇》教材套作試教。自此經歷逾10年的摸索與嘗試，伍華小學現已建構出一套校本粵劇課程，除在正規音樂課，讓各級學生全年有約2個月課時專門學習粵劇音樂的基礎知識外，學校同時提供拔尖課外活動，包括成立粵劇小組和粵劇合唱隊，並積極參與不同比賽、表演及交流，令有潛能的學生得到更適切的栽培。

事實上，要在學校營造某一種教學氛圍，學校管理層與前線教師的齊心支持，缺一不可。伍華小學校長馮朗坦言，從功利角度看，推動粵劇教育，無助學校收生，但值得思索的是，教育的本意是什麼呢？「我希望同學在小學階段，能夠盡量在各方面都涉獵一些，讓他們開心玩着學。」他又謂，粵劇不單是音樂藝術，也是文學，學生在音樂課堂所看到的粵劇劇本，就如同閱讀文學作品，有助提升孩子的文字素養，「同學也可藉着不同角色，例如將軍、婢女等人的說話，學懂從不同人的角度去思考，擴闊他們的思維」。

原主修西方音樂 為育人「半途出家」

課程設計和剪裁，就由榮獲「全港中小學音樂教師粵劇教學獎2022」小學金獎得主賈詠雪操刀。原以為這位音樂教師，自幼受中國音樂薰陶，殊不知她說︰「我大學主修聲樂，副修合唱指揮，以前無接觸過粵劇，最初連工尺譜也不懂得看。」除了想配合更新的課程指引，也本着育人育己的精神，原本學習西方音樂的賈詠雪「半途出家」。

「作為一個音樂教師，因為無粵劇底子，我覺得自己需要學，亦很想學；於學生來說，因為現時的音樂教科書，九成素材都是關於西方音樂，我想提供多一個方向給小朋友，有了認知，最終是喜歡西方音樂，還是中國音樂、粵劇音樂，再由他們選擇。」為此，賈詠雪公餘時不斷進修，2014至2019年，持續參加由教育局組成的粵劇專業社群，既學習基礎知識，也學習課程的單元設計；在2023年，她更報考香港粵劇學者協會與倫敦音樂學院合辦的粵曲考級試（演唱），並順利通過第六級。

自創「工尺律動」 邊唱邊做學記譜

習得一身「功夫」的賈詠雪，為讓孩子更有趣地掌握粵樂的記譜法，她自創「工尺律動」，以邊唱邊做動作的方式，幫助他們學習工尺譜。有了這個基礎後，初小學生先學小曲；中小因為漸懂「依字行腔」，便學白欖；高小則學士工滾花。

付出了無數心血與努力，賈詠雪最希望有天能看到這幅圖畫︰「我期望學生完成六年小學課程後，懂得欣賞和分析粵劇，也認同它是本土藝術、文化遺產，更高層次是，提升他們的國民身分認同感。」

文︰沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第543期]

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