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旅遊

梅花、油菜花、櫻花排隊綻放 濟州春日披燦爛花衣裳

【明報專訊】濟州島位於韓國的南端，是全韓最先迎接春花的地區。每到春天，濟州島宛如一幅被大自然精心描繪的畫卷，由2至4月，梅花、油菜花、櫻花相繼綻放，為這個韓國度假勝地披上春日燦爛彩衣。在多種花卉品種中，大家最關心的相信是櫻花開花期，據韓國天氣預報機構Weatheri預測，今年韓國的櫻花開花期將比往年早3至8天，預計3月22日由濟州島的西歸浦開始。

休愛里梅花登場掀序幕

雖然濟州島位於韓國南部，但冬季時一樣被皚皚白雪覆蓋，到了2月下旬至3月期間，寒意還未完全褪去，梅花已經悄然綻放，為濟州帶來踏雪尋梅的景象。位於西歸浦的休愛里自然生活公園、傑梅生態公園、Norimae公園等地都是熱門賞梅的好地方，其中休愛里在廣大園林內種植了不同的花草樹木，一年四季各有不同花種盛開，如梅花、油菜花、繡球、粉色木蘭、山茶花等，並不時舉行花之慶典。此外，公園內有不同活動體驗，如騎馬、摘橘子、動物全接觸等，小朋友可趁機認識濟州黑豬、山羊、松鼠等動物，是非常適合親子活動的場所。●

休愛里油菜花節慶／休愛里梅花節

日期：每年2月中旬至4月30日

地點：西歸浦市南元邑新禮東路245

費用：免費，體驗項目額外收費

交通：西歸浦市外巴士站乘201巴士至下禮初等學校站，再轉624巴士到達休愛里自然生活公園站，車程約60分鐘，車費約1150韓圜（約6.3港元）；的士車程約30分鐘，車費約20,000韓圜（約110港元）

山房山沐浴油菜花海打卡

濟州島上的油菜花田，每到春天便成為攝影愛好者的天堂，金黃色花海與碧藍的天空形成強烈對比，因此拍出來的照片夢幻無比。油菜花耐寒，在晚冬初春逐漸開花。到了3月中旬，油菜花開得更燦爛飽滿，好像當地的山房山和城山日出峰附近的油菜花田都是熱賞勝地。位於濟州西南部的山房山是一座鐘狀火山，山上建有山房寺（又名山房窟寺）；遊客亦可沿沙溪南路近偶來小路的10號健行路線，步行約25至30分鐘到龍頭海岸，欣賞有幾千萬年歷史的砂岩壁，而龍頭海岸一帶的油菜花田被譽為濟州最美油菜花田之一。

另外，城山日出峰亦是遊人必訪的世界自然遺產，大家前往西歸浦市城山邑日出路一帶的路上，會看見不少私人油菜花田，要參觀打卡，須付費入場。●

山房山油菜花田

地址：西歸浦市安德面沙溪里

交通：西歸浦市外巴士站乘202巴士至山房山站，車程約55分鐘，車費1150韓圜（約6.3港元）；的士車程約35分鐘，車費約23,000韓圜（約127港元）

城山日出峰附近私人油菜花田

地址：西歸浦市城山邑日出路

入場費：約1000至2000韓圜（約5.5至11港元）

交通：濟州市外巴士站乘211巴士至廣峙其海邊站，車程約90分鐘，車費約1150韓圜（約6.3港元）；的士車程約60分鐘，車費約50,000韓圜（約276港元）

鹿山路櫻花油菜花爭妍鬥艷

曾入選「韓國美麗道路100選」的鹿山路有濟州島「春天最美道路」之稱。每逢4月，從西歸浦加時里村路口起的10公里路段上（鹿山路），兩旁都種有金黃油菜花和櫻花樹。鹿山路歷史悠久，是貫穿朝鮮時代頂尖牧馬場的道路。春日時分，油菜花與櫻花同時迎風盛開，是春日最佳遊車河路線。不過要注意的是，鹿山路是行車公路，橫過馬路或拍照時，必須格外小心。●

鹿山路

交通：濟州市外巴士站乘的士至西歸浦加時里村路口（鹿山路），車程約40分鐘，車費約35,000韓圜（約193港元）

典農路文化節 賞夜櫻逛市集

要賞花，當然不能欠缺櫻花。濟州島是韓國最佳賞櫻地點之一，亦是全國櫻花最早盛放的地方，每年3月下旬開始，濟州島上就會感受到春櫻來臨的氣息。濟州島櫻花品種名為「제주왕벚꽃」，常被翻譯為濟州王櫻花或濟州大櫻花，是一種原生於島上的櫻花樹品種，花瓣大及偏白，若盛放的櫻花遇上大風，就會出現「櫻吹雪」的場面，相當漂亮。

為加強賞櫻氣氛，從2005年起，濟州島每年都以「櫻花與青紗燈籠的協奏」為主題，並於3月底於典農路一帶舉辦「濟州西沙羅文化節」（櫻花節）。在櫻花節慶典舉行前兩周，整條典農路上都會在櫻花樹的生長位置拉起電線，再掛上青紗燈籠，市民和遊客可購買福條並寫上祝福字句後掛於燈籠上許願。典農路上的櫻花樹，大多有近百年歷史，樹齡大、樹冠大，花也生得細密，一球一球的櫻花組成一把櫻花大傘，場面壯觀。在3天慶典期間，設有多個農產物攤位、手作體驗、小食攤檔、櫻花特色小物等，在街道兩旁亦設有當地特色櫻花市集，售賣櫻花造型的甜點、手工藝品、濟州特色小吃，如黑豬肉烤肉串、橘子茶等，讓大家體驗濟州不同飲食文化。而在慶典期間，表演台上都有韓國傳統樂器表演、K-pop現場演唱、街頭藝術表演等，非常熱鬧！到了晚上，綻放的夜櫻與青紗燈籠相映，成為濟州夜空下的一道期間限定美景。

其他地方如濟州綜合運動場、涯月邑長田里、新山公園等都有舉行櫻花節，不過要講濟州島上最大型最熱鬧的，就必定是典農路上的櫻花節了。●

「濟州西沙羅文化節」慶典

日期：3月28至30日

地點：濟州市三徒1洞典農路一帶

註：節慶期間設交通管制，典農路一帶為行人專用區

●賞花貼士

包車遊覽 行程彈性大

包車或自駕：

濟州島景點分散，如同行人數眾多，建議租車或包車遊覽，可按實時天氣和花况自由調整行程；當地乘公共交通工具也方便。濟州島專用巴士網址： bus.jeju.go.kr/?lang=ch

行程安排：

典農路與西歸浦為全島最熱鬧的賞花熱點，周末與節慶期間遊人較多，建議平日前往

衣著：

濟州春季日夜氣溫變化大和風大，建議攜帶輕便保暖衣物

攝影裝備：

濟州的櫻花與油菜花景色壯麗，建議攜帶廣角鏡頭或三腳架

●旅遊錦囊

入境要求：持有效香港特區護照毋須簽證

匯率：1000韓圜約兌5.5港元

航班：香港快運3月份往返香港與濟州島，機票1210港元起（連稅，未包行李）

文：卓惠媛

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

相關字詞﹕韓國 打卡 旅遊 油菜花 櫻花 梅花 賞花 濟州島

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