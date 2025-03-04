北賞水塘 南看城景 西眺南丫島 班納山沉醉南區多元化美景

今次行山路線選擇在灣仔石水渠街起步，其中一個原因是這裏有兩間人氣食店——主打法包的Bánh Mì Nếm，法包外脆內軟，餡料豐富；以泰式和牛船麵為招牌菜的Samsen，湯底濃郁充滿肉香，大家可以食餐好才出發。

訪姻緣石先爬200多級樓梯

我們經石水渠街花園內的樓梯走上堅尼地道後左轉，在真光護老之家對面的樓梯開始登山，經過肇輝臺左前方的樓梯，約10分鐘後便可抵達寶雲道健身徑。這時我們先往左邊走，約2分鐘後到達寶雲道情人石花園。園內有一塊被稱為「姻緣石」的大石，傳說每逢農曆初六、十六或二十六前來參拜，便能覓得好對象。到訪當日雖然不是「好日」，但記者逗留期間亦分別碰見兩男兩女前來，當中更有內地遊客，可見姻緣石具一定吸引力。而想祈求好姻緣，首先要表示「誠意」，因為大石位處山坡上，要爬200多級樓梯才能到達。姻緣石約4米多高，外形看似一個插着石筆的筆座，沿大石旁的樓梯繞過大石，後方便是灣仔的城景，而擁有全港唯一旋轉餐廳的灣仔合和中心就在左邊，感覺非常貼近市區。

看完姻緣石，原路返回寶雲道健身徑，左轉後一直前行，約600米後來到寶雲道花園，準備在旁邊的灣仔自然徑上斜。這時可先在寶雲道花園稍事休息，園內設備充足，包括飲水機、洗手間等，此外涼亭、石拱橋等傳統設計中式庭園也適合打卡。

接下來的一段灣仔自然徑，雖然今次行程只是走其中550米路，但由於坡道陡斜，足以令人行到懷疑人生，特別是看着跑者從旁邊輕鬆跑過就更令人泄氣。而在即將走到坡頂前，右邊會出現一條設有「荷蘭徑」指示牌的分岔路，指示牌上還裝設了一個小巧的白色荷蘭風車模型。據說名字由來與以往曾有一批荷蘭人經常使用這條無名山徑出入有關，不過是否屬實已無從稽考。在灣仔自然徑坡頂走到馬路對面，便到達灣仔峽公園，園內設洗手間、飲水機，還有一間小食亭，供應一些港式小吃如燒賣、魚蛋、雞翼等，可趁機補充體力。休息期間不妨留意園內有一組相當富泰式風情的小木屋裝置，打卡時避開旁邊的雜物，就可拍一幀「偽外遊照」。

計劃賞日落後下山 帶備電筒

從靠近金馬麟山道的出口離開公園，右轉後很快來到一個分岔路口。如果繼續沿路前進，之後也可接回港島徑及前往班納山，但為了多走一點自然山徑，因此我們選擇右轉進入香港仔水塘道。沿斜路下走約4分鐘，可跟着指示牌進入左邊的金夫人馳馬徑，經過路旁一座廢棄的機槍堡，約5分鐘後便會進入與港島徑重疊的部分。轉左後再走約45分鐘，經過港島徑「H041」標距後約5分鐘會到達一個十字路口，跟着指示牌「經班納山往香港仔下水塘」方向前進，在下一個分岔口轉左，經過設有涼亭的觀景處後便會開始上山。

班納山高214米，由於我們開始登山的位置海拔約120米，所以爬升幅度不算太大，慢行約10多分鐘便可登頂。班納山不算高，但因位置開揚，東南西北各有不同景觀，例如北面有香港仔水塘的塘景，南面有黃竹坑城景，西面最遠更可見到南丫島，開闊而多變的風景容易令人沉醉其中。如果時間配合得宜又帶備電筒在身，大可在班納山山頂欣賞完日落才下山。

下水塘水壩通道 拍出英式風情

休息過後開始下山，前進約3分鐘後便出現一組大石，沿着大石左邊的小徑前進，約15分鐘後便會下降至一個十字路口，一直跟着往香港仔下水塘的指示牌前進，約15分鐘便來到下水塘的水壩前。根據資料顯示，香港仔水塘由上水塘（建於1931年）和下水塘（建於1932年）組成，是港島第4個（亦是最後一個）公共水塘，儲水主要供應港島西區居民使用。而在經過下水塘的水壩期間，可見到兩組於2009年被評定為二級歷史建築的水務設施，分別是建在水壩旁的白色水掣房及在水壩下的紅磚屋泵房，不過後者現已被圍封，若想拍攝帶點英式風情的打卡相，就只可用水掣房及長長的水壩通道構圖。

打完卡後順路前進，在水壩盡頭左轉後沿大路直走，約10分鐘便來到香港仔郊野公園的管理站，之後只要沿着香港仔水塘道下山，便可回到香港仔市中心乘搭公共交通工具回程。●

●行程

全長：約6公里

需時：約2小時40分鐘（不連拍照）

交通：去程可於港鐵灣仔站步行前往石水渠街，回程可於香港仔乘搭專線小巴4B或城巴38返回灣仔、銅鑼灣

●溫馨提示

量力而為，遇崎嶇山路不應勉強前行，拍照前應觀察四周環境，確定位置安全才留影，勿為靚景而冒險。

文：周群雄

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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