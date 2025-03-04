摸黑用餐 用心重拾食物真味

記者早前參與過這個摸黑進餐體驗。進場時，視障職員Carol帶領我們排成一列，先把左手搭在前面客人的肩膀上，摸黑步進餐廳。甫進餐廳，記者只覺漆黑一片，是那種伸手不見五指的漆黑，看不見眼前餐盤、杯子及食物的形狀，只能靠味覺、觸覺和聽覺去探索。晚宴共有3道菜，為免劇透，只簡單陳述。前菜清爽開胃，主菜香濃且軟嫩，甜品則層次豐富，最後大家忍不住用匙羹不斷刮着碟子，發出「鏗鏗」聲，生怕錯過任何一道美食。至於整個晚宴，參加者都積極猜測自己吃了什麼，討論氣氛熱烈，完全沒有冷場。

用餐後，我們與Carol聊天，了解視障人士日常生活的挑戰和點滴，讓大家對「看不見的世界」有了更深刻的體會。這場晚宴亦令大家反思平日過度用手機打卡，總是錯過了食物的最佳享用時間。在黑暗的環境下，不能讓相機先吃，反而讓人重拾對食物的專注，感受味覺的純粹，大家不約而同地感到這一頓飯比平時吃的更加美味！

香港數碼港艾美酒店×Dans Le Noir：黑暗感官盛宴

價錢：每位$750起；另加一

日期：即日至12月（暫定），逢周四至六

地址：香港薄扶林數碼港道100號

網址：hongkong.danslenoir.com/shop

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