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飲食

「小廚師」主理光雕餐桌 虛實交錯 食物真假難辨

【明報專訊】你可曾想過，餐桌可以變成華麗又充滿故事的虛擬烹調世界？由比利時著名多媒體藝術團隊創作的藝術投影作品Le Petit Chef（小廚師），已被多間酒店、餐廳引入。虛擬的「小廚師」在客人面前「烹調」，然後餐廳職員隨即送上真實美食，為客人帶來前所未有的虛實交錯餐飲體驗。現時這虛擬烹調已風靡全球超過87個地方，這名小小小廚師最近登陸香港君悅酒店扒房，大家有否興趣來體驗？

藝術與餐飲結合，並非新鮮事，但由比利時藝術團隊Skullmapping Studios創作的Le Petit Chef（小廚師），卻成功引起全球關注。它通過立體光雕投影技術（3D projection mapping），打造多重感官的虛擬餐飲體驗，風靡全球超過87個城市。Skullmapping Studios最初主要專注於街頭及大型建築的投影藝術，2015年，他們創作了Le Petit Chef多媒體光雕作品，以身高僅近6厘米的微型小廚師為主角，將平凡的餐桌化身為無邊無際的烹飪舞台。動畫中的微型小廚師熱愛烹飪，無論在田野，還是海洋都一樣會煮出美味佳餚，每道菜式均充滿故事與幽默感，讓人目不暇給。當每段動畫播放完畢，餐廳職員隨即端上與動畫相關的真實菜餚，讓客人在虛擬交錯的環境中真實地享用美食，體驗獨特。

菜式與動畫情節相扣

Le Petit Chef設有不同主題，如The Beginning、Friends與Family等，並登陸台北、柏林、東京等城市。Le Petit Chef曾於2017年在現已結業的本地餐廳Bungalow現身，今年，再度回歸，與灣仔君悅酒店的君悅扒房合作為客人帶來有趣的The Beginning美食體驗。君悅扒房副經理王潤發（Richard）表示，現場設有24個座位，逢周二至五晚上6至8時，或晚上8時半至10時半，為客人提供每節2小時體驗。周六、日額外加開午餐時段，體驗時間由下午12時半至2時半。

Le Petit Chef的The Beginning提供4款不同菜單，價錢不同，分別是LE GRAND CHEF（每位$1700）、LE PETIT CHEF（每位$1350）、LE PETIT CHEF VEGETARIAN（每位$1350）及JUNIOR CHEF（每位$675，適用於6至12歲）。各菜單共有5道菜，包括前菜、湯、兩道主菜及甜品，每一道均與動畫情節緊密相扣。至於實際操刀烹調，當然不會是動畫中的微型小廚師，而是交由君悅扒房主廚Marc Benkoe主理，他會按故事出現的菜式來設計。無論在食材、擺盤甚至餐具的選擇上均由他自由發揮，這也讓餐廳在保留故事精髓的同時，也融入自己的特色。

田園摘菜做沙律 海洋捕魚煮湯

說了這麼多，大家準備好體驗這個美食之旅嗎？今次我們跟大家一同體驗最精緻的LE GRAND CHEF菜單。入座後，職員先關掉現場所有照明設備，然後每個客人的餐桌上便會看見細膩的投影動畫。大家率先看見小廚師在田園間採摘蔬菜再放碟上，還會與土撥鼠大戰，搞笑有趣，之後畫面會呈現出一碟色彩繽紛的Burrata流心水牛芝士沙律。同時間，店員會為客人端來沙律。香滑的Burrata流心水牛芝士，搭配醃製有機復古番茄、火箭菜及牛至等，再淋上陳年意大利黑醋和橄欖油，層次豐富，為整個饗宴揭開序幕。

接下來，小廚師出海捕海鮮煮湯，甚至要與八爪魚搏鬥一番才能捕獲海鮮。主廚Marc以此為靈感，製成源自法國馬賽的Bouillabaisse（馬賽魚湯）。這碗湯選用八爪魚、青口、蝦及時令魚類等材料，與魚湯、龍蝦湯、蜆湯、番茄蓉（tomato purée）、藏紅花與茴香等材料燉煮，濃郁又鮮美，再配上魚子醬脆吐司一同享用，奢華感十足。

「小廚師」田野烤雞 化作紙包焗龍蝦

然後小廚師又來到田野烤雞，Marc則另闢蹊徑，以酒店的風格重新詮釋菜式，改以紙包焗龍蝦奉客，充滿驚喜。「我們想做一些不同、具原創，又有君悅酒店風格的菜式。」他稱靈感來自酒店鹿悅日本餐廳常以錫紙包裹食物的烹調技巧。他選用耐熱透明法塔耐溫玻璃紙（Carta Fata），包裹大西洋龍蝦、配菜及法式白酒牛油汁。上桌時，侍應為客人剪開玻璃紙，香氣四溢，龍蝦肉鮮甜。

接着小廚師又改在爐火上烤牛扒。此時，侍應端上M5級澳洲和牛西冷扒。牛扒經真空低溫慢煮，再以高溫烤香，外層焦香，內裏軟滑多汁；同時配上香煎鵝肝、薯蓉與青胡椒汁，十分冶味。最後，小廚師在多個城市搜尋食材炮製法式焦糖燉蛋。Marc則選用大溪地雲呢拿與鮮忌廉等製成細膩又香滑的法式焦糖燉蛋。

整個體驗充滿趣味，部分客人還利用投影投射到手上，化作「彩繪紋身」打卡；餐廳入口處亦設有道具，大家可趁機拍攝留念。●

君悅扒房：Le Petit Chef's Dining Room

價錢：每位$1350起；JUNIOR CHEF菜單（適用於6至12歲）每位$675；另加一

供應日期：即日至8月底（暫定），逢周二至日

地址：灣仔港灣道1號香港君悅酒店君悅扒房上層

網址：lepetitchef.com/hongkong?lang=CN

文：陳麗斯

編輯：梁小玲

美術：朱勁培

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相關字詞﹕小廚師 飲食 立體光雕投影技術 虛擬投影

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