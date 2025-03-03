明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
人生下半場

健康

養生帖：耳穴按摩 安眠減壓

【明報專訊】耳穴按摩是一種簡單有效的自我保健方式，源於中醫經絡理論。中醫認為，耳朵與經絡有着密切的聯繫，《靈樞．口問》記載「耳為宗脈之所聚」，意指耳朵是全身經絡交會的地方。此外，耳朵與臟腑的關係也極為緊密，《靈樞．脈度》提到：「腎氣通於耳，腎和則耳能聞五音矣」。這些古籍記載都說明了耳朵與五臟六腑之間的聯繫。

神門穴緩失眠 耳背溝助降血壓

耳朵上穴位超過200個，對應人體的不同器官與系統。適當刺激特定穴位，可以調整臟腑功能，促進氣血流通、改善健康，例如，神門穴有助於緩解焦慮與失眠，提高睡眠質素；耳背溝幫助降低血壓，適合高血壓人群。

按摩耳穴時，可使用拇指與食指輕柔揉捏耳廓，或用指腹按壓特定穴位，每次1至2分鐘，力度以略有痠脹感但不引起疼痛為宜。以下是幾種常見的耳穴按摩方法：

‧整體按摩：雙手搓熱後，輕輕拉扯耳垂，並沿耳廓從上到下揉捏，有助於促進血液循環

‧穴位按壓：針對特定穴位按壓，每次按3至5秒，反覆數次

‧耳珠轉動法：輕捏耳垂，順時針與逆時針各轉動10次，有助於放鬆神經、紓緩壓力

耳穴按摩簡單易行，毋須特殊工具，即可在日常生活中應用。透過適當刺激，不僅能調節身體機能，還能促進整體健康，是一種值得推廣的養生保健方法。

文：寧志鵬（香港大學專業進修學院助理課程主任）

（中醫以人為本，強調「治未病」，從起居生活、運動娛樂、食療藥膳，保健養生）

上 / 下一篇新聞