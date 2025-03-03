眼耳不靈 嗅出幻覺 玩遊戲親歷認知障礙

認知障礙症前稱老人癡呆症、腦退化症、失智症，患者因腦細胞病變引致腦功能衰退，逐漸喪失認知能力，如記憶、語言等，其情緒、行為和感覺也受影響。根據中文大學2023年公布的《長者精神健康調查》，本港60歲或以上居於社區的長者中，約7.4%患有認知障礙症；按此推算，本港有逾17.2萬認知障礙症患者。早年有研究亦指出，隨人口老化，到2039年患者人數將超過33萬，有學者甚至形容為「失智大海嘯」。

聽力失真專注力下降 計算、對話難

「這是我第一次體驗認知障礙症人士的狀態。」19歲的Michael戴上耳機，聽見一把中年女聲音，先以廣東話說：「𠵱家有特價喎，21蚊3個」，再用普通話問：「1個袋？2個袋？有沒有會員？」然後傳來響亮的「嘟」一聲。他嘗試集中精神，在嘈雜環境下聆聽工作人員的指示，忽然又有一把年輕男聲喃喃自語，細說屋邨士多的舊記憶：「雖然細細間，門口擺咗個好大嘅汽水櫃……」他開始感到混亂，分不清聲音來源，聽起來有點吃力。

Michael早前參加「認知障礙模擬遊戲」工作坊，其中一個遊戲是模擬認知障礙人士在聽力失真情况下，完成在便利店購物的任務。「我覺得好驚訝，原來他們真的會回想以前的事，但同時又受周圍環境影響，我覺得很辛苦。」他說中小學從沒教過認知障礙症，只從社交媒體接觸相關資訊，或跟朋友和家人討論，「這次用第一身去體驗，而不是以第三身角度接收信息，你才會明白他們的感受」。

糖尿眼、黃斑病變 影響方向感

認知障礙模擬遊戲是理大賽馬會社創「騷．In．廬」計劃其中一個社會創新項目，在香港賽馬會慈善信託基金捐助下，與合作伙伴仁愛堂，以視覺、嗅覺和聽覺的感官體驗遊戲，推動認知障礙症公眾教育。例如「餐盒擺盤拼圖」，參加者佩戴特製濾鏡，模擬認知障礙人士常患上的眼疾如糖尿眼和黃斑病變等，在限時內完成餐盤拼圖。另一個「記憶氣味瓶」則要辨識混合兩種精油的氣味，針對認知障礙人士較容易出現的嗅覺幻覺。至於Michael參與的「聽力悄悄話」，在耳機中會聽見茶餐廳、便利店等不同環境聲音，在專注力受影響下完成對應場景的任務，如計算和對話等。

嗅覺退化 或無法察覺煤氣泄漏

3種感官體驗都與大腦健康息息相關，患有眼疾或聽力受損都會增加認知障礙風險；而嗅覺功能退化也是早期認知障礙的徵狀，有些家居意外如泄漏煤氣，患者可能無法察覺。項目高級經理鄭依依表示，遊戲設計讓公眾體驗認知障礙人士日常面對的困難和挑戰，同時參考了英國老年心理學家Tom Kitwood提倡以人為本（person-centered care）的照護理念，以及國際認知障礙症專家Naomi Feil創立的確認療法（validation therapy），透過沉浸式體驗培養參加者的同理心，從而尊重和理解認知障礙人士的觀點、情緒和行為，「設身處地理解他們的感受，可減少更多偏見和誤解」。

在遊戲設計過程中，理大與仁愛堂舉辦多場訪談、街站和工作坊等收集意見。有照顧者在訪談中慨嘆，丈夫患有認知障礙症後脾氣變差，難以溝通。擺街站時，街坊普遍誤以為認知障礙是正常老化過程，部分人更形容患者「傻的」、「懵下懵下」，甚至反問：「有老人癡呆是不是會被捉去精神病院？」有照顧者試玩後，終於明白為何每次跟母親溝通都要覆述很多遍，「原來真的很困難，很難集中」。

同理認知障礙人士 改變互動方式

仁愛堂社會服務科專業及服務發展小組社會工作幹事溫潔雯認為，近年政府積極推動認知障礙公眾教育，已引起社會討論和關注，愈來愈多人認識認知障礙及相關徵狀，可考慮進一步鼓勵社區人士關注認知障礙人士的需要和感受。透過這次與理大合作，期望藉着感官體驗，除了讓公眾理解認知障礙人士的行為，更重要是去體驗他們的感覺，這樣就「更能易地而處作出友善的回應、行動」。

理大與仁愛堂合辦5場公眾試玩工作坊，共83人參與，包括青少年、照顧者及中老年人等。當中約七成半人認為，從遊戲中有效感受到認知障礙人士的徵狀和日常生活的不便，能促進對他們的同理心。鄭依依指出，認知障礙症病情發展經年，患者會逐漸喪失暢順的溝通能力，但他們仍然有喜、怒、哀、樂的情感，只是難以表達出來，「期望藉着模擬遊戲，讓普通人能體會認知障礙人士有口難言的狀况，從而改變自己與他們的互動方法，這就是同理心的意義」。

仁愛堂計劃先於轄下的長者鄰舍中心和長期護理單位等，試行模擬遊戲體驗，提升員工和長者家屬對認知障礙的認知，繼而推廣至社區層面，如與管理公司合作，培訓保安員等。溫潔雯期盼：「如果有朝一日，我們患有認知障礙，但不會害怕，也覺得沒大不了，就是最理想的認知友善環境。」

文：王家文

編輯：梁曉菲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com