明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
人生下半場

健康

眼耳不靈 嗅出幻覺 玩遊戲親歷認知障礙

【明報專訊】香港步入超高齡社會，認知障礙症議題倍受關注。理工大學與非政府組織合作，透過沉浸式體驗，以視覺、嗅覺和聽覺遊戲，讓公眾走進認知障礙人士的感官世界，了解他們日常生活的困難和挑戰，從而培養公眾的同理心，推動認知友善社區。有年輕人參與遊戲，在聽力受干擾、腦袋一團亂下應付不同任務，頓時明白認知障礙人士的困境。

認知障礙症前稱老人癡呆症、腦退化症、失智症，患者因腦細胞病變引致腦功能衰退，逐漸喪失認知能力，如記憶、語言等，其情緒、行為和感覺也受影響。根據中文大學2023年公布的《長者精神健康調查》，本港60歲或以上居於社區的長者中，約7.4%患有認知障礙症；按此推算，本港有逾17.2萬認知障礙症患者。早年有研究亦指出，隨人口老化，到2039年患者人數將超過33萬，有學者甚至形容為「失智大海嘯」。

聽力失真專注力下降 計算、對話難

「這是我第一次體驗認知障礙症人士的狀態。」19歲的Michael戴上耳機，聽見一把中年女聲音，先以廣東話說：「𠵱家有特價喎，21蚊3個」，再用普通話問：「1個袋？2個袋？有沒有會員？」然後傳來響亮的「嘟」一聲。他嘗試集中精神，在嘈雜環境下聆聽工作人員的指示，忽然又有一把年輕男聲喃喃自語，細說屋邨士多的舊記憶：「雖然細細間，門口擺咗個好大嘅汽水櫃……」他開始感到混亂，分不清聲音來源，聽起來有點吃力。

Michael早前參加「認知障礙模擬遊戲」工作坊，其中一個遊戲是模擬認知障礙人士在聽力失真情况下，完成在便利店購物的任務。「我覺得好驚訝，原來他們真的會回想以前的事，但同時又受周圍環境影響，我覺得很辛苦。」他說中小學從沒教過認知障礙症，只從社交媒體接觸相關資訊，或跟朋友和家人討論，「這次用第一身去體驗，而不是以第三身角度接收信息，你才會明白他們的感受」。

糖尿眼、黃斑病變 影響方向感

認知障礙模擬遊戲是理大賽馬會社創「騷．In．廬」計劃其中一個社會創新項目，在香港賽馬會慈善信託基金捐助下，與合作伙伴仁愛堂，以視覺、嗅覺和聽覺的感官體驗遊戲，推動認知障礙症公眾教育。例如「餐盒擺盤拼圖」，參加者佩戴特製濾鏡，模擬認知障礙人士常患上的眼疾如糖尿眼和黃斑病變等，在限時內完成餐盤拼圖。另一個「記憶氣味瓶」則要辨識混合兩種精油的氣味，針對認知障礙人士較容易出現的嗅覺幻覺。至於Michael參與的「聽力悄悄話」，在耳機中會聽見茶餐廳、便利店等不同環境聲音，在專注力受影響下完成對應場景的任務，如計算和對話等。

嗅覺退化 或無法察覺煤氣泄漏

3種感官體驗都與大腦健康息息相關，患有眼疾或聽力受損都會增加認知障礙風險；而嗅覺功能退化也是早期認知障礙的徵狀，有些家居意外如泄漏煤氣，患者可能無法察覺。項目高級經理鄭依依表示，遊戲設計讓公眾體驗認知障礙人士日常面對的困難和挑戰，同時參考了英國老年心理學家Tom Kitwood提倡以人為本（person-centered care）的照護理念，以及國際認知障礙症專家Naomi Feil創立的確認療法（validation therapy），透過沉浸式體驗培養參加者的同理心，從而尊重和理解認知障礙人士的觀點、情緒和行為，「設身處地理解他們的感受，可減少更多偏見和誤解」。

在遊戲設計過程中，理大與仁愛堂舉辦多場訪談、街站和工作坊等收集意見。有照顧者在訪談中慨嘆，丈夫患有認知障礙症後脾氣變差，難以溝通。擺街站時，街坊普遍誤以為認知障礙是正常老化過程，部分人更形容患者「傻的」、「懵下懵下」，甚至反問：「有老人癡呆是不是會被捉去精神病院？」有照顧者試玩後，終於明白為何每次跟母親溝通都要覆述很多遍，「原來真的很困難，很難集中」。

同理認知障礙人士 改變互動方式

仁愛堂社會服務科專業及服務發展小組社會工作幹事溫潔雯認為，近年政府積極推動認知障礙公眾教育，已引起社會討論和關注，愈來愈多人認識認知障礙及相關徵狀，可考慮進一步鼓勵社區人士關注認知障礙人士的需要和感受。透過這次與理大合作，期望藉着感官體驗，除了讓公眾理解認知障礙人士的行為，更重要是去體驗他們的感覺，這樣就「更能易地而處作出友善的回應、行動」。

理大與仁愛堂合辦5場公眾試玩工作坊，共83人參與，包括青少年、照顧者及中老年人等。當中約七成半人認為，從遊戲中有效感受到認知障礙人士的徵狀和日常生活的不便，能促進對他們的同理心。鄭依依指出，認知障礙症病情發展經年，患者會逐漸喪失暢順的溝通能力，但他們仍然有喜、怒、哀、樂的情感，只是難以表達出來，「期望藉着模擬遊戲，讓普通人能體會認知障礙人士有口難言的狀况，從而改變自己與他們的互動方法，這就是同理心的意義」。

仁愛堂計劃先於轄下的長者鄰舍中心和長期護理單位等，試行模擬遊戲體驗，提升員工和長者家屬對認知障礙的認知，繼而推廣至社區層面，如與管理公司合作，培訓保安員等。溫潔雯期盼：「如果有朝一日，我們患有認知障礙，但不會害怕，也覺得沒大不了，就是最理想的認知友善環境。」

文：王家文

編輯：梁曉菲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com

上 / 下一篇新聞