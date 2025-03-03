東聲：照顧失智丈夫 從黑暗走向光明

以為已移民的兒子能支持鼓勵一下自己，但兒子說：「你以為他想有這個病嗎？你要學會接受他，為何要逼他天天訓練？」這句話深深刺痛了我的心，我無法接受為何在困境中尋求支持卻被指摘？在某個夜闌人靜一刻，自殺念頭湧上心頭，然而，想到若自己不在，丈夫將由誰來照顧，一起了斷可以嗎？這是否最好的解決方案？無形的自責與無奈如黑雲般籠罩着我的心靈。

向社工求救解困局

我們這群照顧者長期面對失能家人，缺乏支援與喘息空間，陷入身心耗損和家庭衝突的困境，正是反映了許多「隱形照顧者」的艱辛。幸好在感到無法堅持的最後一刻，我踏出了一步，聯絡社工，他們真的做到同理心，不是單純口講的同理，而是切切實實地讓我感受到終於有人明白理解我的困局，其後亦實際地給予不同的社區支援服務，尤其日間訓練中心及具彈性的「唞一唞」暫託服務，這真正讓自己有喘息空間，並重新計劃自己的生活。除此之外，一些小組訓練、個人協作，改善了丈夫病情；而在護老者互助小組，透過與其他照顧者的分享和學習自我關顧，我感到不再孤單，並不是一個人在戰鬥，我感到力量無比，開始漸見陽光。

最感恩是一直纏繞着自己的兩代溝通問題，社工不但處理我們兩老的困境，還以中立者角色介入我與兒子之間的衝突，沒想到這一刻「危」變了「機」。社工運用專業技巧，讓我和兒子都藉此重新檢視大家的問題及溝通模式，其後中心包場看《破‧地獄》電影，更讓我對人生有更多的反思及啟發。

展望未來 支援需更「到位」

老實說，在現今資源不足及中心人手短缺下，面對着照顧者各種突如其來的支援需要，「到位」的支援實不容易，一些人性化及靈活變通的日間照顧支援服務，才能真正幫到我們這群「隱形護老者」。

筆錄：東華三院

胡其廉長者鄰舍中心職員

（東華三院長者服務的長者、護老者、義工、導師、社工，以第一角度分享樂活及心聲）