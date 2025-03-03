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健康

澤星寄語：真假痛風與醫護同理心

【明報專訊】痛風是現今都市人常有的疾病，其成因與飲食習慣及遺傳因素有關。相信很多朋友都聽說過痛風，甚至親友和自己也曾親歷其苦。但痛風也有真、假之分，不知大家聽說過沒有？

所謂「真」痛風，是指人體內嘌呤含量增加，其代謝物尿酸隨之升高所造成的關節炎症。若身體無法排泄多餘的尿酸，可導致尿酸結晶體沉積於關節，尤其是腳趾。人體防禦系統成員之一炎症細胞，發現過多結晶體後會有反應，想將之消滅，於是造成急性炎症，引發關節紅腫、刺痛等徵狀。已有研究指出，肉類、海鮮、動物內臟、啤酒酵母等食物均含有大量嘌呤，經常食用可能使尿酸濃度升高，容易造成結晶沉積，引發痛風。

至於「假」痛風，其病徵與真痛風十分相似，也是由結晶體沉積於關節，引來炎症細胞攻擊所導致；但結晶體成分不是尿酸，而是焦磷酸鈣（CPPD），所以假痛風亦稱為CPPD病。據現時研究所知，假痛風與飲食的關係較淺，雖然成因還未完全清楚，但這病與關節退化相關，所以假痛風患者以60歲以上或關節經常受創傷的人士為主。假痛風發病部位也跟真痛風不盡相同，主要是膝蓋和手腕等。

然而不論真假，痛風所造成的痛楚和不適，卻是千真萬確。

親歷假痛風之苦 擔心惶恐

雖然我長期從事風濕免疫的臨牀及教研工作，也醫治很多痛風病人，但早前我也曾親歷假痛風之苦。某一天跟同事如常開會，散會後站起來準備離開，卻發覺右邊膝蓋劇痛無比，痛得幾乎走不動。可是當天還有很多事情要處理，只得忍痛繼續工作。好不容易捱到下班，回到家裏才有機會吃藥，躺下來好好休息。然而不知怎地，心裏竟是思潮翻湧，難以入眠，幸好吃藥後第二天早上已經康復。

其實我的年紀漸長，而且關節經常受創，回想當日的臨牀表徵，有CPPD病一點也不奇怪，早便應該安排X光檢查和抽關節液查明關節痛的成因。

如今細想起來，當時的心情相當複雜，擔心、徬徨、恐懼兼而有之。當晚除了膝蓋劇痛，也有發燒徵狀，令我一度擔心自己是否受到感染。別以為我是醫生，就不會對自己身體狀况感到恐懼。身體不適的時候，我們的情緒反應跟其他人沒有什麼分別，總會有點杞人憂天，不斷質疑徵狀背後是否隱藏了重大健康問題，甚至聯想到生病後可能給家人帶來的困擾、給同事的麻煩，以及生活上的不便等，使情緒更加低落。

這段經歷同時令我想到，身為醫護人員，我們應該以什麼樣的心態面對自己的病人？每一名病人都是獨立的個體，我們必須尊重每一名病人，並時刻保持同理心，主動聆聽他們的傾訴和了解他們的情緒。只有理解病人感受，明白他們惶恐、不安的因由，方可有效疏導病人的情緒，幫助他們早日康復。

文：劉澤星（港大醫學院院長）

（港大醫學院院長劉澤星專欄「澤星寄語」，分享醫人醫事，隔周刊出）

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[健康]

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