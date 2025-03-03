明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
健康

知多啲：簡易聽力檢測Apps 助初步篩查

【明報專訊】早在蘋果公司推出聽力測試前，市面上已有多款聽力檢測應用程式，如Mimi Hearing Test。聽力學家文智洸指，這些聽力測試應用程式，有助提高大眾對聽力健康的意識，亦提供方便途徑了解自己的聽力狀况，尤其外國幅員廣闊，可能需要長時間車程才抵達聽力診所，現時在家就做到聽力測試，可令更多人初步了解自己的聽力健康。

聽到雜聲 或影響聽力度數

記者試用AirPods Pro 2的聽力測試，先點開聽力測試的頁面，系統會先測量附近環境的聲音分貝，直至符合系統要求才會開始，確保測試在安靜環境下進行。與平時在聽力診所做的純音聽力測試一樣，系統會播放一系列大小聲、不同頻率的音調。聽到聲音後點擊熒幕回應，過程約需5分鐘，就可得出聽力圖分析聽力水平。

文智洸試做過測試，指測試內容與他平時做的測試分別不大。雖然系統會偵測環境聲音，耳機亦具備主動降噪功能，但他認為比起平時在隔音房用耳機測試，仍可聽到雜聲，「尤其測試時聽低頻雜音，可能影響專注度，影響聽力度數」。蘋果的測試中使用「beep」聲表示每下音調，不像平時檢查可選擇不同聲響，以避開耳鳴呈現的聲音，或影響耳鳴患者的結果準確度。另外，「行內有標準判斷怎樣是正確的度數，或者可信反應（reliable response），由我們決定怎樣的回應才是準確」，如長者本身反應較慢，聽到聲音後點擊時間有延遲，出來的結果或有誤差；若聽力測試結果有誤差，助聽器的聽力度數都會受影響。

Pro 2的聽力測試以空氣傳導為主，而在正規的聽力測試中，還有骨傳導檢測，測試聲音能否經頭骨震動傳入內耳，從而分辨聽力損失的類型。文智洸指，聽力損失分為傳導性、感音神經性及混合性，傳導性聽力損失發生在外耳或中耳，而感音神經性聽力損失出現在內耳的聽覺細胞或聽覺神經，需結合空氣傳導及骨傳導檢測，才能準確診斷。蘋果的測試未能做到，只適合當作初步的聽力篩查，一般人懷疑自己聽力有問題，或者長者不願意到聽力診所做檢查，透過這些簡易、方便的聽力測試，可助他們了解自己的聽力水平，當結果顯示有聽力損失，再到診所接受更準確的診斷聽力檢測。

電視音量愈來愈高要留神

文智洸提醒，日常生活若留意到以下細節，如電視音量比以前需調校到更高，說話時經常要求對方重複，聽不到別人的呼喚，可能反映聽力出現問題，不妨做個聽力測試。

[健康]

上 / 下一篇新聞