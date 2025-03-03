知多啲：簡易聽力檢測Apps 助初步篩查

聽到雜聲 或影響聽力度數

記者試用AirPods Pro 2的聽力測試，先點開聽力測試的頁面，系統會先測量附近環境的聲音分貝，直至符合系統要求才會開始，確保測試在安靜環境下進行。與平時在聽力診所做的純音聽力測試一樣，系統會播放一系列大小聲、不同頻率的音調。聽到聲音後點擊熒幕回應，過程約需5分鐘，就可得出聽力圖分析聽力水平。

文智洸試做過測試，指測試內容與他平時做的測試分別不大。雖然系統會偵測環境聲音，耳機亦具備主動降噪功能，但他認為比起平時在隔音房用耳機測試，仍可聽到雜聲，「尤其測試時聽低頻雜音，可能影響專注度，影響聽力度數」。蘋果的測試中使用「beep」聲表示每下音調，不像平時檢查可選擇不同聲響，以避開耳鳴呈現的聲音，或影響耳鳴患者的結果準確度。另外，「行內有標準判斷怎樣是正確的度數，或者可信反應（reliable response），由我們決定怎樣的回應才是準確」，如長者本身反應較慢，聽到聲音後點擊時間有延遲，出來的結果或有誤差；若聽力測試結果有誤差，助聽器的聽力度數都會受影響。

Pro 2的聽力測試以空氣傳導為主，而在正規的聽力測試中，還有骨傳導檢測，測試聲音能否經頭骨震動傳入內耳，從而分辨聽力損失的類型。文智洸指，聽力損失分為傳導性、感音神經性及混合性，傳導性聽力損失發生在外耳或中耳，而感音神經性聽力損失出現在內耳的聽覺細胞或聽覺神經，需結合空氣傳導及骨傳導檢測，才能準確診斷。蘋果的測試未能做到，只適合當作初步的聽力篩查，一般人懷疑自己聽力有問題，或者長者不願意到聽力診所做檢查，透過這些簡易、方便的聽力測試，可助他們了解自己的聽力水平，當結果顯示有聽力損失，再到診所接受更準確的診斷聽力檢測。

電視音量愈來愈高要留神

文智洸提醒，日常生活若留意到以下細節，如電視音量比以前需調校到更高，說話時經常要求對方重複，聽不到別人的呼喚，可能反映聽力出現問題，不妨做個聽力測試。

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