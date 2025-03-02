星期日文學‧我乃三太子：略談哪吒的來歷與文學形象

取材印度神話佛典

觀乎名字，「哪吒」二字難以循字面理解，部分古書還會寫作「那吒」，教人疑惑。顯然，這並非漢語字詞——它是轉譯梵文而來的。雖說《封神演義》的道教色彩濃厚，但神話原型實指向佛教。據學者追溯，此名字蓋為簡寫，全稱對應印度神話中的人物Nalakuvara，佛經一般譯作「那羅鳩婆」。唐代的《佛所行讚．生品》記載：「毗沙門天王，生那羅鳩婆，一切諸天眾，皆悉大歡喜。」對照小說，「那羅鳩婆」是哪吒，那麼「毗沙門天王」（Vaiśravaṇa）即其父「托塔天王」李靖。「毗沙門天」一名如今多見於日本，其另一名字「多聞天王」較常見於中原。貴為「四大天王」之一，多聞天王被奉為威武的護法神，保佑一國武運，而哪吒也隨之成為父親的眷屬。唐代密宗經典《北方毗沙門天王隨軍護法儀軌》曰：「爾時那吒太子，手捧戟，以惡眼見四方。」又引其言：「我護持佛法，欲攝縛惡人或起不善之心，我晝夜守護國王大臣及百官僚。相與殺害打陵，如是之輩者，我等那吒以金剛杖刺其眼及其心；若為比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷起不善心及殺害心者，亦以金剛棒打其頭。」可知哪吒也具備武將形象，儆惡懲奸。

1958年，柳存仁發表期刊論文〈毗沙門天王父子與中國小說之關係〉，不單為李靖和哪吒的來歷提供豐富的文獻證據，還考證出李靖另外兩個兒子木吒、金吒實為何人。原來「木吒」本作「木叉」，《封神演義》為統一字輩而改之。「木叉」一名見於宋代僧人贊寧的《宋高僧傳．感通篇》，為唐代泗州普光王寺僧伽的其中一名弟子，名字出於胡語，含義是「解脫」；至於「金吒」一名則不曾見於典籍，柳存仁猜測他與密宗佛典稱之西天竺高僧「金俱吒」有關，奈何證據欠奉，不敢論斷。近年，學者又發現，此名字在明代的《三教源流搜神大全》寫作「軍吒」，進而思疑其與佛教另一著名神話形象「軍荼利明王」（Kuṇḍali）有關。

今人談及哪吒，普遍先數《封神演義》，繼而想起《西遊記》。可是，在兩部明代章回小說以前，哪吒一角早已進入古小說。成於北宋的類書《太平廣記》有「異僧」一類，當中收錄了一篇引自《開天傳信記》的唐傳奇，題曰〈無畏〉。此故事講述僧人宣律一生「禁戒堅苦，焚修精潔」，故習慣修行至深夜方返回宿舍。某夜，他一如既往踏上歸途，不料一時失神，在樓梯上失足墮下。千鈞一髮之際，一名神秘少年及時捧住他的腳，免除了這場意外。是何方神聖？面對宣律的提問，少年直認自己是「毗沙門天王子那吒太子」，並表示「護法之故，擁護和尚，時已久矣」，是次出手救人乃職責使然。少年及後還應宣律請求，指引他到西域求得佛牙，以供事佛。這則敘述揭示，哪吒在唐人描繪下，不單是佛門中人的守護神，還展現出年輕聰明的形象。

及至宋代以後的俗文學作品，哪吒形象漸趨常見，同時混入更多民間信仰的神怪色彩。例如，南宋人洪邁的《夷堅三志》辛卷有〈程法師〉一節，講述來自張村的程法師一生奉行「茅山正法」，為人治病軀邪。某日，他替鄰村人治病後，夤夜經孫家嶺歸家，不料忽然殺出一頭石精，企圖襲擊他。激戰期間，程法師「持那吒火球咒結印」，大喝一句：「神將輒容罔兩敢當吾前，可速疾打退。」結果，熊熊火球成功擊潰石精，法師大獲全勝。這時代的哪吒不止保護僧人，茅山道士亦能借力於他。

另外，考《永樂大典》，同樣在南宋一代，溫州九山書會的才人又撰作過一部題為《張協狀元》的南戲。故事講述秀才張協赴考期間遇劫，幸得貧女慷慨相救，於是在鄰人見證下與之立定婚約，以為報答。後來，貧女籌得足夠金錢，張協得以重新踏上上京之路，最終更考得狀元。豈料張協忘恩負義，不肯與前來京師尋夫的貧女相認，甚至企圖痛下殺手。或問這與哪吒有何關係？話說故事前段，強盜出場時有一段自白，言其厭惡勞動，好賭嗜酒，遂以不法之事營生，最後還說：「十頭羅剎不相饒，八臂哪吒渾不怕。教你會使天上無窮計，難免目前眼下憂。」立定主意行惡施暴，哪怕鬼神在前，依然毫不畏懼。在此「哪吒」與「羅剎」成對，霸氣更甚，「八臂」的怪奇特徵亦跟《太平廣記》稱之少年形象頗有距離。

孫悟空的勁敵與戰友

在《太平廣記》中，〈無畏〉所處的一卷同時收錄了一篇〈玄奘〉，講述玄奘法師西行取經的經歷，也就是《西遊記》的故事藍本之一。似乎哪吒見於《西遊記》有其原由。當然，《西遊記》的主角是唐僧師徒，哪吒僅為配角，大多以「托塔天王三太子」的身分與父親李靖一同出場。撇除穿插正文的詩詞引述，哪吒主要見於小說初段，即孫悟空接受玉帝封官，最終演變成大鬧天宮的時期。作為神仙武將的一員，哪吒曾經隨父參與討伐花果山一役。第四回裏，他初次跟悟空對陣，小說的詩文如此形容其外貌：「總角才遮顖，披毛未蓋肩。神奇多敏悟，骨秀更清妍。」古時少年未冠者即是「總角」，可見《西遊記》中的哪吒是個秀美少年，悟空還以「小太子」嘲笑之。不過，年紀輕輕不代表武力貧弱。戰鬥一開始，哪吒便「變做三頭六臂，惡狠狠，手持着六般兵器，乃是斬妖劍、砍妖刀、縛妖索、降妖杵、繡毬兒、火輪兒，丫丫叉叉，撲面來打」。《張協狀元》稱之「八臂」如今改為「三頭六臂」，依舊相當厲害。透過一句「相逢真對手」，小說指出哪吒和悟空實力相當，可惜後者急中生智，以毫毛使出障眼之術，令前者措手不及，敗陣而回。正是透過這一戰，天庭承認妖猴太強，不敢繼續硬拼。

及至取經之旅，哪吒則與其他大羅神仙一樣，在師徒遇難求援時擔當助力。第三十三回，悟空為救唐僧而深入敵陣，遇上兩隻奉命捉拿他的小妖。他趁小妖尚未識破自身偽裝，打算先從對方手上騙取兩個神奇葫蘆，免得遭妖法封印其中。於是，他憑空做出聲稱足以「裝天」的葫蘆，誘使對方交換。為了證明所言不虛，他還暗中請遊神轉告玉帝配合。玉帝以為荒唐，不欲理會，豈料此時站出來的正是哪吒。哪吒以天地生成之理解釋計策可行，繼而親自下凡幫助悟空。全靠二人靈活配合，這場「葫蘆裝天」的表演果真說服了小妖。事後，悟空特地「跳在南天門前，謝了哪吒太子麾旗相助之功」。昔日勁敵如今成了合作伙伴。又如第五十一回，金剛棒被廢，悟空赤手不敵獨角兕大王，哪吒及後便代為再戰。激戰期間，悟空看得緊張，一見哪吒陷入劣勢，就即時喚來雷公打雷掩護。由是觀之，二人情誼加深了不少，可謂識英雄重英雄。

最值得注意的，也許是第八十三回。在接近故事尾聲的部分，唐僧一如平日地被妖精擄走。悟空搜查妖精留下的房子時，竟見到兩個神位，大字金牌的寫着「尊父李天王之位」，居側的寫着「尊兄哪吒三太子位」。他推斷妖精真身是哪吒的妹妹，便衝上天庭，質問李靖。李靖不信女兒成妖，加上大鬧天宮時的怨氣未消，頓時對悟空起了殺意。拔刀之際，哪吒出手阻止，嚇得李靖失色。為了方便聽者理解，敘述者此時插入一段補敘，詳細交代哪吒的身世和這對父子的恩怨。諸如強抽蛟龍之筋、「割肉還母，剔骨還父」、「碧藕為骨，荷葉為衣」等，《封神演義》的主要情節一一提到，顯示它與《西遊記》存有同源關係。但就「哪吒」一名，《西遊記》云：「天王生此子時，他左手掌上有個『哪』字，右手掌上有個『吒』字，故名哪吒。」這則與《封神演義》稱其生而為肉團之事截然不同。因此，兩部章回小說終究是獨立作品，不宜粗淺地以「連續劇」概念看待之。

集大成的封神名將

根據學者推算，《封神演義》和《西遊記》都成書於16世紀中後期，是以內容有相近之處，亦屬合理。畢竟古典長篇小說往往不是憑空杜撰，而是世代累積的成果，今人讀到的文本其實綜合了大量更早期的材料。《西遊記》主要本於《大唐西域記》，亦受到大量唐五代筆記小說、宋話本集、元人劇作影響。《封神演義》則是繼承自元代流傳的《武王伐紂平話》，還有明代建陽人余邵魚編纂的《列國志傳》。當然，諸作本身又是承接不同的神話傳說、野史殘篇、古籍記載，材料構成的關係網絡非常複雜。更遑論文獻素來散佚嚴重，部分環節淪為無人知曉的空白。

就現時得見的材料，哪吒在《封神演義》中的主要經歷都有出處。譬如哪吒初生為肉團的安排，與《新編五代史平話．梁史平話》所記頗有相通。其謂：「黃宗旦妻懷胎，一十四個月不產。一日，生下一物，似肉球相似，中間卻是一個紫羅復裹得一個孩兒，忽見屋中霞光燦爛。」一如李家初時以為肉團是妖精，黃家眾人亦以為這是不祥禍物，黃宗旦稍後才回心轉意，決定養育孩子，並為他取名作「黃巢」——擺明就是神化歷史名人；另一方面，有關「削骨還父」，《五燈會元》已有提及。其記錄唐代大同禪師所問：「那吒析骨還父，析肉還母，如何是那吒本來身？」考慮到對話場景，此處所引相信出自知名的佛教故事。事實上，從柳存仁等人的考證便知，儘管是蓮花化身、父子交惡、李靖托塔等，俱能從中原小說、西域佛典找出對應之處。惟篇幅有限，在此無法贅述。

基於《封神演義》的情節緊扣哪吒的成長過程，所以角色形象比《西遊記》的更趨細緻，且富於變化。小時候的哪吒出外耍玩，為了避暑，「便走進林內，解開衣帶，舒放襟懷，甚是快樂」，盡見天真活潑的面向。與此同時，這份稚氣又易於引入其與父母的情感關係，突顯出叛逆性情與孝義大道產生衝突，營造小說的張力。直至進入伐紂的部分，孩童形象自然不得沿用。小說遂安排他成為蓮花化身，以致外貌大變，「面如傅粉，唇似塗硃，眼運精光，身長一丈六尺」。這跟《西遊記》的「小太子」有着天淵之別。往後，哪吒躍為重情重義的名將，在陣中不單英勇殺敵，甚至懂得用兵施計，可謂八面威風。

從神話人物到小說主角，哪吒故事固然有代代相傳的關鍵情節，但其中的變化無疑十分豐富，體現出文人的見識與創意。這條脈絡發展至今天，正好由層出不窮的劇集、動畫、電影延續。與其斟酌忠於原著與否，不如發揮古來既有的創作精神，讓角色形象保持活力，與時並進。

文˙凌頌榮

編輯˙鄒靈璞

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