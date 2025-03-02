明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

星期日WorkShop

ways of seeing：從娛樂至上到討論公共 新品味政權 觀影轉向

【明報專訊】《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）強勢降臨，《看我今天怎麽說》縱使戴着金馬獎光環，在港票房至今仍相對失色。近年數套香港電影大賣，票房未必高的作品亦引起廣泛討論，影壇似乎吹着一股新風氣。文化評論人、作家李照興新書《等到下一代——香港流行文化與身分認同史備忘 1970s-2000s》出版，剛好提出「品味政權」的概念——每代人會建立一套對流行文化的審美觀，直至下一個品味政權將其推翻。要展望未來，先要識別過往香港流行文化的成功DNA。

「第二代香港人」

讓70年代粵語歌興起

試想像在外國留學，來自全球各地的同學圍成一圈，輪流唱一首最代表自己家鄉的歌。有人會唱國歌，有人會選擇具民族特色的歌曲，那你會用什麼歌代表香港？李照興指出，在1970年代至90年代回歸前，香港年輕人不可能會選擇God Save the Queen，也不見得懂唱《義勇軍進行曲》，官方論述缺席之下，「香港強勢的流行文化就出現了」。他聽很多70至80年代出外留學的師兄說過，他們會選唱許冠傑的《鐵塔凌雲》，歌詞沒有提及香港，卻表達了遊子遊遍四方，最後自覺漁港最好。「檀島灘岸點點燐光//豈能及漁燈在彼邦？」

李照興以此例說明，流行文化如何有助塑造、強化香港人的身分認同。而過去所謂的香港流行文化黃金盛世，由70年代至90年代達至頂峰，同時是討論香港身分意識的高峰期。新書《等到下一代》追溯「香港大流行」的成功DNA，李照興亦刻意加入社會背景，「要將整個歷史脈絡、社會進程都放進去，有這個社會基因才會出現到那些流行文化」。

1970年代，香港流行文化開始獨當一面，自我身分開始覺醒，備忘由此說起。1972年李小龍的《猛龍過江》、《精武門》轟動全球影壇，雖然電影並未突出香港根源，很多外國觀眾只當作中華文化的象徵，但至少塑造了他們對香港電影的印象。同一年許冠文、許冠傑創作《鐵塔凌雲》的前身《就此模樣》，後來有些人認定這首歌是粵語流行曲的始祖。

唱粵語歌表身分認同

為何是1970年代？李照興對照歷史，當年香港傳媒及文化工業發展飛快，一群50年代在香港出生、土生土長的香港人，陸續進入本地各個媒體。這群也是呂大樂香港四代人框架所述的「第二代香港人」，他們日常使用粵語，以他們理解的粵語文化、香港文化進行創作。譬如其時社會偏好國語、英語流行歌曲，分水嶺出現在1978年徐小鳳專輯《風雨同路》、翌年陳百強的First Love（包括成名曲《眼淚為你流》），收錄國語歌、英文歌以外，兩專輯的曲目均有一半為粵語歌。李照興想像當時製作團隊的考慮：「聽眾對於粵語歌嘅需求好大喎，會唔會整個社會都有所改變，不如我們又試一吓唱粵語？」

由過渡期的「半粵語」專輯，到後來一線歌手也轉型，紛紛唱粵語歌。李照興認為這是「品味政權」改朝換代，橫跨流行音樂的製作班底、消費群眾的口味均有改變，兩者互動而成的結果？

「品味政權」是李照興套用哲學家傅柯提出的「真理政權」概念，每個時代的人會界定哪些文化是好或具普及共嗚，隨客觀情況變遷、同代人淡出，另一個品味政權會崛起，甚至推翻現有政權，重新定義主流審美，周而復始。上述1970年代末粵語流行曲成為新一個品味政權，由此延伸，香港的流行文化不斷出現品味政權交替，「例如2010年代那一期，很明顯新一批品味政權的人出現，製造新作品更加訴諸本土、訴諸生活的共情，而不是以前的『四大天王』那種高高在上的大明星，星光熠熠地娛樂你」。

「咁都得？！」精神 助香港電影輸出國際

從香港電影現象來說，李照興把1972年至2022年前後劃分成5個階段。港產片曾經有能力輸出國際，成為外國人認識香港的窗口。李照興歸納香港電影的特色為「咁都得？！」精神，即天馬行空、無邊界。他強調寫法要保留問號和感嘆號，前者是疑問，「嘩你咁搞得唔得㗎？」後者是表達欣賞：「咁拍都得？」這是他書中的小巧思，執意使用香港語境才明白的描述。

這種「咁都得？！」精神，長久以來吸引香港以至國際觀眾，成功DNA有否遺傳至今？李照興覺得有，例如《破地獄》當中仿照《毒舌大狀》，黃子華演出一段法庭結案陳詞式的獨白，明明不可能在殯儀館發生。「我們作為觀眾又會覺得整件事接受到，唔會太突兀， 因為我們習慣到呢啲『咁都得？！』嘅嘢。」

2003年「內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排」（CEPA）使兩地合拍片湧現，但近年在內地票房未見佳績，表現甚至愈來愈差。李照興指，內地近年積極發展自身的娛樂圈（內娛），觀眾口味有所轉變，港產片不再吃香。《哪吒2》大賣關鍵之一，是它的動畫技術，以及在國際票房的突出表現正好呼應國情，即內地民眾對於建立文化自信的需要。

據香港票房有限公司數據，《哪吒2》打破華語電影在香港的開畫票房紀錄，是第二位《色，戒 》（2007） 的兩倍有多。是否代表香港觀眾的口味也有改變？李照興認為，《哪吒2》是一個有趣的新案例，鋪天蓋地的宣傳手法、動員觀眾均是前所未見。這現象會否成為新常態，對於香港的影視市場的影響仍有待觀察。

戲院成新的公共空間

早前香港賀歲片票房表現差強人意，又掀起一輪對於「香港電影已死」的討論。李照興這樣看：「我經常說，生和死看你定義是什麼。如果用票房去定生死，咁就死梗啦，（一套）得幾千萬票房梗係死啦。」香港票房有限公司今年初公布去年本地票房數據，香港電影自2004年起首次高於荷李活電影。港澳票房表現最佳的香港電影《破．地獄》錄得1.53億元，第二位《九龍城寨之圍城》則收近1.13億元票房。然而再往下數，第三位《焚城》和第四位《飯戲攻心 2》只有4千萬元上下。縱觀港產片首十位票房總計，《破．地獄》和《九龍城寨之圍城》強勢佔據逾五成半票房收入。

李照興不會自欺欺人，港產片票房的確難言樂觀。但可以肯定的是，香港觀眾的觀影品味有明顯的轉向。從以前娛樂至上，追求惹人發笑的誇張情節、大明星排場、華麗的動作場面；到近年的「四字電影」，大多着墨社會事件、關注小眾群體，觀眾更想藉香港電影討論公共議題。李照興觀察到，有些觀眾在謝票場分享個人經歷與看法，例如看《破地獄》會聯想起親人離世，看《九龍城寨之圍城》也不僅是與打鬥場面產生共鳴，更多是受背後寓意所觸動。「今時今日入戲院，人們要爭取一種情緒的共鳴， 爭取一種不吐不快的那種發聲。」

社會新常態下，戲院成為新的公共空間，滿足觀眾對於討論、表達的渴求。百老匯電影中心向來是電影愛好者的聚腳點，散場偷聽到其他觀眾「好有point」的映後感也不足為奇；影評人李照興近年卻有新發現，笑言「𠵱家街頭巷尾阿嬸阿叔睇完，見地都係影評人見地嚟㗎」。香港電影死了嗎？從電影創意、觀眾互動這標準來說，李照興是樂觀的，「它不但沒有死，其實我覺得是比往日更加有生命力」。有人批評近年港產片大多寫實，少了單純的愛情電影或類型片。李照興直言香港電影缺乏多元片種，工業生態的確不健康，無奈業界受預算限制，亦可能出於想拍些自己有共鳴的題材。

等到（賭）下一代？

李照興這本新書取名「等到下一代」，到底是樂觀還是悲觀的期許？書名讓人想起黃偉文填詞的《囍帖街》：「等不到下一代是嗎？」李照興改了改，再次巧妙地發揮廣東話精髓。「等到（粵音：到達的到）下一代」意指等候着，直至下一代來臨；但「等到（粵音：賭）下一代」便樂觀得多，我們已等到下一代的出現。一種寫法，兩種解讀，合起來看是對未來的一種曖昧、不確定，卻不失筆者的希望。廣東話這種靈活鬼馬，李照興很喜歡，同時讓人不禁吐出一句：「咁都得？！」

《等到下一代》並非歷史書，李照興稱之為備忘，記錄了他不想自己，亦不想大家忘記的香港流行文化進程。書腰恰如其分引述電影《東邪西毒》名言：「當你不可以再擁有的時候，你唯一可以做的，就是令自己不要忘記。」在等待或等到的這刻，李照興這本備忘既回首歷史，亦為未來投下一點希望。「趁我們還記得。香港莫失，流行莫忘。」

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 資料圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 }梁曉菲

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞