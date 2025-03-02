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編者話：不願較真的人

【明報專訊】周六凌晨，地球另一端的白宮橢圓形辦公室內，3個總統（兩正一副）在吵架，特朗普又再次震驚世界。新聞報道說從來未見過外交會談會這樣有失斯文，扯破臉皮地大吵起來；有人說特朗普是刻意設陷阱要公開羞辱澤連斯基，著名學者Timothy Snyder發表短片指摘特朗普深深傷害了美國，一如往常，為特朗普吶喊助威的大有人在。林康琪今周專欄本來想定了不要再寫特朗普，無奈地再一次受他的瘋狂激發，特朗普這些盛氣凌人的架勢、腔調和語言套路，背後真的是只有瘋狂？她問。

現在廣傳的歷史性片段，是當副總統萬斯突然發話指澤連斯基沒有多謝美國，原本氣氛融洽的會面即一秒變僵。美國傳媒事後fact check說那是不對的，並認真地列出每次的時間。但顯然特朗普與幕僚及其支持者都沒有這份較真的情操。葉蔭聰由網絡求快不求真的風氣說起，指特朗普就是利用這股歪風厲行胡說，搞「後真相」政治。

較真是記者的本能，也是記者的職責。財政司長陳茂波上周三宣讀預算案，長者、中產、基層均怨聲載道，面對財赤，儲備又跌至失守前任的紅色警戒線（如前財政司長梁錦松將財政儲備下限定為12個月的政府開支），陳茂波鋪陳經濟有起色的願景叫大家放心，林妙茵回到帳目裏去深究，剔出一些不得不正視，與「公共理財很基本的假設和原則」相違的問題。

財案對香港發展AI創科也有着墨，對比參考杭州經驗，財力上，軟件硬件配套上，香港的優勢又或定位在哪？記者訪問了科大首席副校長郭毅可，請他解話和展望。

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文˙黎佩芬

編輯˙王翠麗

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