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周日話題：滅赤路遠 不可無期

【明報專訊】看預算案記者會，留意到財政司長陳茂波多次把問題轉交手下回答，過去兩年只有兩、三題，今年有六題——不是資料補充那類，而是具體如為何取消2500元學習津貼、為何兩蚊搭車上限設在240程、凍薪對公務員士氣可有打擊等等，司長都交由常秘回應。更令我意外的是，明知道「高官為何不減薪」是一道必答題，竟似沒有準備好標準答案，答來答去都是「經濟有增長、打工仔有加薪空間」、「政府已加強財政整合」、「經綜合考慮多方面因素，今年凍薪比較合適」云云，文不對題得尷尬。或者陳茂波都自知這份預算案不討好，早有「捱罵幾日挺過去」的覺悟，連「咁樣答實死㗎喎」都不計較了。

1.

顯然，這份預算案揭示的局面，不是陳茂波捱罵幾天就能沒事。滅赤的年期一再推後，去年原本預計，計及發債，2025/26年度會回復盈餘，現已推後至2028/29；若果不計發債，原本說2027/28年度有望回復正數，今年的中期預測索性「一紅到底」，直到2029/30年度都是赤字，完全超越本屆政府任期，而且也講不出何時有盈。

以「發債金額」與「每年償還款額」計，香港將愈借愈多，也愈還愈多。（見表）

值得留意的是，去年在中期預測的5年期內，香港已可進入「還多過借」階段，但今年由於谷大了發債額（由2027/28年度開始每年發債1900億以上），借錢梗要還，仲要畀息，會是延及下屆甚至再下屆政府的事。當我們要預支未來錢，幹眼下的事（主要是投資北部都會區），負責任的做法是至少要交代這些投資，在什麼時候能產生幾多經濟收益，「夠還錢有凸」。可是每次陳茂波被問起時，只是說「前期投入會較多，收益在較後年份收回」，執筆時聽到的最新講法是「北都創造了土地，吸引了企業，它們會繳稅和創造就業，成為香港經濟新引擎」，我想哪怕是籠統一點，政府不妨把北都的成本、收益，量化成數據向市民交代，不然，單憑口講口賠，靠個信字，怎能不生疑慮？

2.

更何况，《基本法》第107條「量入為出」、「力求收支平衡，避免赤字」不是特區政府理財的原則嗎？「投資未來」是「出」，假設發債可充當「入」，也要交代「量」的過程和根據，並讓人看到「力求」的努力。「借錢建設未來」並非不可以，也難有人保證「100%只賺不賠」，但畢竟那是投下香港這一代和下一代的真金白銀，如果只得願景和框架，未免與原本極其保守穩陣的原則相距太遠。

這點或許是陳茂波也自覺的，因此他首次提出要以「不同的理財目標」，分別看待經營帳目與非經營帳目，前者是政府日常支出，這筆數要「量入為出」最好有錢剩；後者是投資未來，因經濟周期上落，收支難免有缺口。這說法有如把《基本法》107條的「緊箍咒」僅限於經營帳，為「非經營帳長年見紅」撬出一些空間，可是非經營帳那缺口最後埋單也是靠盈餘和儲備呀，在思考非經營帳支出時，可多大程度上拋開量入為出？這是《基本法》的原意嗎？這事尤關公共財政之根本，值得找人大常委、基本法委員會，甚或當年草委認真斟酌。

這也不是陳茂波第一次重新演繹「量入為出、力求平衡」，2023/24年度即本屆政府首份預算案，他也演繹過一次，那次是着眼時間：「我認為用經濟周期而非個別財政年度來衡量較為合適」，可是經濟周期要計幾多年？三、五年？十幾廿年？還是最後用幾多年恢復平衡就計幾多年？也許司長也有感難以自圓，所以再度「二創」成「分開兩條數睇」。

3.

重要的事最後講，臨進入結語前，預算案是這一句「預計至2030年3月底，財政儲備為5791億元，……約8個月的政府開支」。8個月？！有跟開歷年預算案的港聞記者，當知道回歸以來從未下試這數字，而且看內文細數，是2025/26年埋單已經跌至此數。

也是財赤年代，2003/04年度的預算案，預估該年財政儲備會跌至相等於政府開支11個月，甚至估到2004/05年結尾，只及9個月，時任財政司長梁錦松當時形容，這「低於我去年建議12個月的指標。鑑於現時社會及經濟的承受能力，不能過度開源節流，雖然儲備情况並不理想，但我認為可以接受」。回頭看，他太悲觀，2003/04最後結算時儲備夠用13個月。

所謂12個月指標始於何時？1998年管數的曾蔭權提出：日常財政運作，要留3個月；處變應急，要留9個月；另外計及金融需要，因此定出了財政儲備「上下限」，即「政府15個月開支加上M1定義的港元貨幣供應的125%；與政府9個月開支加上M1定義的港元貨幣供應的75%之間」。

梁錦松簡化為12個月；唐英年任內盈餘高企，沒有這方面的煩惱；曾俊華就認為，愈多愈好。

環球形勢風高浪急，未來發展又充滿變數，中間不幸閃出一場疫症也可捲走幾千億，容許儲備只夠政府8個月支出，足以處變應急嗎？是下限嗎？是否已把「財政儲備相當於政府開支月數」的默契也重新定義了？理據是什麼？這方面也期望司長解釋一下。

4.

預算案公布晚上，收到訊息「除咗唔減薪，仲會開邊瓣？」問者是半收風、半八卦吧。我說我很偏鋒，關注些很原則性的事（即以上的長篇大論）。觀察了幾天，評估各具體措施的「𤓓味指數」，我認為「私家車陸路離境費」最逆風（與融合唱反調，連政府也降溫說未有定案）；取消免審查2500元學習津貼，事出太突然，得罪跨階層家長（詳情我在是日時代版專欄寫了），但這也是「強力整合財政」的試金石，政府不會輕易妥協；高官「只凍薪不減薪」快將燒到特首嗰疊（陳茂波最新口風是「行政長官同我哋商量，大家做呢個決定」）；調整「兩蚊搭車」反而最雷聲大、雨點小。

但「兩蚊搭車」最教人驚訝的是，竟有機會遲至2026年9月才實施，即是下一份《財政預算案》公布後6個月的事！既然可容一年半載準備期，何不索性端出「調整方案ABC餐」讓大家選擇？說不定看完數據，大家寧願逐步將優惠門檻回復65歲呢？那就大大省回八達通機調校時間了。執筆至此聽到新聞，勞福局長孫玉菡解釋60歲以上難「差別對待」，「試想有兩公婆，老公65歲、老婆63歲，她會不明白同一程車老公付這個價錢，我就付這個價錢」，這邏輯真奇怪，要是老公63歲、老婆58歲，也是「同車不同價」呀，難道政府又去理順？

由現在到立法會表決，社會肯定會圍着這些直接與荷包相關的議題打轉，專欄不愁題材，但一些關乎公共理財很基本的假設和原則，來到不得不正視的關頭了，值得更多關注、發問。

—————

2011年的《財政預算案》，曾俊華原本估252億赤字，埋單卻是751億盈餘，估錯千億。立法會二讀辯論時，有議員提起英國成立了一個Office for Budget Responsibility（“OBR”），「我姑且把它譯作『預算責任辦公室』，意思是什麼呢？以前英國政府公布預算案，經濟測算、公共財政測算都是由政府負責，但後來發覺這樣做未必完全可靠，可能會受到政治影響。所以，OBR辦公室裏委任了3位人士，包括學者、稅務專家及經濟學家，由他們進行獨立的經濟及公共財政測算，向議會提供獨立意見，即評估究竟政府的預算是否可靠、列出要做的事情是否有超過50%成功機會。……當然我不是說要完全抄襲別人，而是作出反省，可能我們也不應每年在這議事堂只討論預算案一次，……如果大家能及時了解情况，便可有更好、更全面、更理性的討論」。

我認為這位議員的意見很合理，14年後的今年，對香港尤有借鑑價值。

這位議員來自會計界，他叫陳茂波。

文˙林妙茵

編輯˙林曉慧

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

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