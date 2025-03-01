明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
趁「熱」食

飲食

灣仔歐陸菜 香腸燉肉酸鹹香脆

【明報專訊】位於灣仔皇后大道東的歐陸餐廳Landau's設有兩種截然不同風格的餐飲空間，一邊是雅致的Dining Room，主打現代精緻的歐陸美食，適合私人晚宴或慶祝特別日子；而氣氛輕鬆的Bar & Grill則是享用輕鬆午餐、chill out的好地點。

Landau's概念源於創立著名食府Jimmy's Kitchen的Landau家族，並由來自新奧爾良的行政總廚Jack Carson主理，他將經典法式烹飪技巧融合多國特色菜，傳承Landau家族的餐飲風格。Dining Room供應的Landau's酸菜香腸燉肉是他向Landau家族歷史致敬之作，以香脆軟嫩的豬腩肉、醃製10小時的嫩鴨腿、白腸和酸菜為主要食材，融合了酸、鹹、香、脆的味蕾體驗。Jack表示，這道菜式源於Landau家族在1990年代熱賣的招牌菜，當時以豬蹄為主要食材，烹調得比較粗糙，沒有現時供應的那麼精緻，今次改良以脆皮豬腩肉配搭鴨腿及香腸，豐富口感層次。事實上，酸菜香腸燉肉是法國阿爾薩斯地區廣為人知的傳統美食，搭配的酸菜正好中和油膩感。

另一道主菜鮮蟹肉魚卷，在厚厚的橙鯛魚柳卷淋上柑橘荷蘭醬，切開後發現裏面釀滿蟹肉，一口吃下去充滿鮮味。Jack指，新奧爾良是以烹調海鮮為主的地區，喜歡加入蟹肉，所以他也嘗試用家鄉常見的橙鯛魚搭配蟹肉，再加上三文魚子，打造成一道精緻的菜式。至於賣相吸引的紅蝦薄片，Jack選用了矜貴的紅蝦作為刺身，並以大量乾海鮮和海帶製作的高湯奶油點綴，突出紅蝦的鮮甜。而Bar & Grill則主要供應輕食如經典的煙熏牛肉三文治（The Reuben），以及各款酒類，其中雞尾酒「羅密歐與茱麗葉」以兩個雀仔形酒杯盛載，並以傳統紅男綠女的概念，紅色代表羅密歐，綠色代表茱麗葉，基底則有檸檬氈酒、檸檬和普羅塞克氣泡酒，再分別加入甜蜜的草莓與清爽的奇異果。

Landau's

地址：灣仔皇后大道東213號胡忠大廈2樓

查詢：2808 0882

註：另加一

上 / 下一篇新聞