灣仔歐陸菜 香腸燉肉酸鹹香脆

Landau's概念源於創立著名食府Jimmy's Kitchen的Landau家族，並由來自新奧爾良的行政總廚Jack Carson主理，他將經典法式烹飪技巧融合多國特色菜，傳承Landau家族的餐飲風格。Dining Room供應的Landau's酸菜香腸燉肉是他向Landau家族歷史致敬之作，以香脆軟嫩的豬腩肉、醃製10小時的嫩鴨腿、白腸和酸菜為主要食材，融合了酸、鹹、香、脆的味蕾體驗。Jack表示，這道菜式源於Landau家族在1990年代熱賣的招牌菜，當時以豬蹄為主要食材，烹調得比較粗糙，沒有現時供應的那麼精緻，今次改良以脆皮豬腩肉配搭鴨腿及香腸，豐富口感層次。事實上，酸菜香腸燉肉是法國阿爾薩斯地區廣為人知的傳統美食，搭配的酸菜正好中和油膩感。

另一道主菜鮮蟹肉魚卷，在厚厚的橙鯛魚柳卷淋上柑橘荷蘭醬，切開後發現裏面釀滿蟹肉，一口吃下去充滿鮮味。Jack指，新奧爾良是以烹調海鮮為主的地區，喜歡加入蟹肉，所以他也嘗試用家鄉常見的橙鯛魚搭配蟹肉，再加上三文魚子，打造成一道精緻的菜式。至於賣相吸引的紅蝦薄片，Jack選用了矜貴的紅蝦作為刺身，並以大量乾海鮮和海帶製作的高湯奶油點綴，突出紅蝦的鮮甜。而Bar & Grill則主要供應輕食如經典的煙熏牛肉三文治（The Reuben），以及各款酒類，其中雞尾酒「羅密歐與茱麗葉」以兩個雀仔形酒杯盛載，並以傳統紅男綠女的概念，紅色代表羅密歐，綠色代表茱麗葉，基底則有檸檬氈酒、檸檬和普羅塞克氣泡酒，再分別加入甜蜜的草莓與清爽的奇異果。

Landau's

地址：灣仔皇后大道東213號胡忠大廈2樓

查詢：2808 0882

註：另加一