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趁「熱」食

飲食

星廚親民法菜致敬經典 酥盒盛載百變滋味

【明報專訊】誰說法國餐廳一定是fine dining的代名詞？位於中環的LALA就要打破大家對法國菜的既定印象。這裏氛圍輕鬆自在，沒有繁複的禮儀，也毋須穿著正裝，但一樣可享受精緻高質的法國菜。

米芝蓮星級主廚Franckelie Laloum就是要告訴大家，法國菜也可以很親民、很平常，不再是特殊節日的專屬。

當走進位於中環擺花街的LALA，第一感覺絕非那種高貴典雅的法國餐廳氛圍。室內播放着輕快音樂，燈光柔和，既沒有繁複的儀式感，也沒那種生怕把叉子掉到地上的壓力。取而代之是一種親切、輕鬆的氛圍，彷彿隨時可以走進來，點一杯香檳，與朋友聊天，享受一頓美味的法式料理。

餐廳的名字LALA，是來自兩名創辦人 Franckelie Laloum和Michael Larkin的姓氏首兩字母，不僅簡潔好記，更象徵着他們對生活和美食的熱情。餐廳主廚Franckelie曾在多間米芝蓮星級餐廳工作，亦曾帶領本地法國餐廳 Louise連續5年獲得米芝蓮1星。今次與擁有豐富餐廳營運經驗的Michael拍住上，結合彼此專長，將精緻的法國菜換上一種親民方式呈現。Franckelie表示，高質素食物、優質服務一直是他們的追求，但同時間亦希望打造出家的感覺，客人能隨時與家人好友共享美食，而不是拘謹於高級的飲食氛圍，「（令法國菜）不再是只於特別日子才考慮的菜系，而是變得更平易近人、適合每天享用的體驗」。

改良傳統法菜 迎合現代人口味

Franckelie口中讓法國菜變得日常化，並非意味要降低品質，或是徹底顛覆經典菜式，反而希望在保有法菜精髓的基礎上，使其味道或體驗上更適應現代人的飲食態度。他翻開被譽為法菜「聖經」的烹飪書Le Guide Culinaire解釋，書裏載有各式各樣的經典菜式，各種醬汁的製作技術、烹飪方式仍流通至今，內容非常全面，「但有些經典菜式以濃郁風味和厚重奶油為主，就未必符合現代人的口味，所以必須改進」。他在構思菜單時，仍以傳統法菜為靈感，力求呈現其原有的風味與特色，但有時亦會加入創意或利用不同食材為客人帶來新鮮感。「與其說重新定義法式料理，不如說是向經典致敬。」Franckelie說。

法式酥皮肉凍 外脆內軟嫩

他設計的菜單就像是一封獻給經典法菜的情書，首先是一道法式冷盤的人氣代表——Pâté en Croûte。這道菜是經典的法式酥皮肉凍，其歷史可追溯至中世紀，主要目的是為方便烹調及長時間保存肉類。Franckelie指，這道菜非常經典復古，現時在法國和世界各地大受歡迎。他用長方形烤模，以酥皮包住由豬肉、家禽和鵝肝等製成的肉醬，再放入烤爐烤熟。烤熟後放入冰箱冷卻定形，最後切成片狀呈上桌；外層是金黃酥脆的酥皮，內裏則是豐富軟嫩的肉餡，味道濃郁卻不膩口。

另一道菜Langoustine則展現了Franckelie的簡約料理哲學。這道沙律以挪威海螯蝦為主角，配上牛油果、生菜和青瓜等食材，再淋上特製雞尾酒醬，帶出清爽的風味。他表示，菜式靈感來自經典的雞尾酒蝦，但他選擇了品質更高的海螯蝦，而雞尾酒醬則用蛋黃醬、番茄醬、煙熏辣椒粉和Tabasco辣椒醬等製成，帶有微微辛辣感，令沙律吃起來別有風味。

Franckelie還介紹一道他至愛的法國美食，就是餐廳的招牌菜之一Vol au Vent 。這是非常經典的法式酥盒，他形容就像一個口袋，當中可放入任何食材，例如雞肉、龍蝦等，並且通常都是帶有醬汁。這道菜會不時更改，好像近期的內餡就填滿小牛胸腺和羊肚菌。Franckelie說，小牛胸腺只能在3至6月大的小牛身上取得，是靠近牛胸口的腺體，經烹調後，入口軟嫩，與羊肚菌一起烹煮屬經典配搭。

飽餐一頓，味蕾彷彿還在期待一個完美的收結，這時目光很難不被餐廳的甜點專櫃吸引。精緻的甜品皆由糕點師Natalie Leung設計，她曾與Franckelie在Louise共事3年，默契十足。餐廳平日提供約6款甜點，例如Paris-Brest是一款經典法式甜點，榛果奶油與泡芙的結合，口感豐富而不膩；看似簡約的芒果柚子撻則內有乾坤，包含海綿蛋糕、杏仁奶油、芒果柚子果醬、芒果醬及乳酪慕絲層層加疊成形，層次豐富。

LALA

地址：中環擺花街29號地舖

查詢：2506 0990

註：另加一

文：陳真紀

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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