明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
打卡遊

馬灣公園二期整裝待發 海邊彩虹小屋搶先打卡

【明報專訊】馬灣一向是不少人的後花園。從青衣或葵芳乘搭專線巴士，只需10多分鐘車程即可到達這個遠離繁囂的小島。島上除有大家熟悉的香港挪亞方舟、大自然公園和絕佳的日落打卡位，馬灣公園第二期也即將開幕，亮點自然是由原本村屋翻新而成的彩色屋。今次一於先帶大家到島上搶先打卡。

馬灣公園二期 舊村活化藝術村

從大嶼山乘車往九龍方向，途經汲水門大橋時往馬灣舊村方向眺望，會發現一整列非常搶眼的彩色房子，紅黃藍綠爭妍鬥麗。有網民形容它像墨爾本Brighton Beach的彩色bathing boxes，也有人說它像意大利的五漁村，又或基隆正濱漁港那一列彩色屋。這些甚有度假feel的彩色房子位於馬灣島西面、馬灣公眾碼頭旁，屬馬灣公園二期項目，佔地4萬多平方米。由於是活化計劃，這些被髹上不同顏色的房子全是島上原本的村屋翻新而成。未來這一帶會變身成藝術村，提供多元化的藝術工作室，並設有特色戶外活動場所如野外營地及休閒農莊，還有餐飲及零售店舖。

雖然馬灣公園二期暫未對外正式開放，但遠看彩色房子的外牆大都修復完成，加上早前有藝術家入村為房屋外牆繪上壁畫，的確令人期待全新面貌。現時舊村入口設有圍板，大家暫未能進入，不過仍可在附近窺探其外貌。想拍到彩色小屋沿海並排的景色，大家可從馬灣消防局出發，往馬灣公園公廁方向走，在右前方會看見一間已廢棄的村屋。這時沿着圍有工程檔板的小路前行便會到達避風塘，這裏的位置正正面對汲水門大橋，如碰上黃昏時分，更可一次過把彩色屋與落日美景攝入鏡頭。

大自然公園 鳥望台捕捉「鹹蛋黃」

雖然我們還未能真正進入馬灣公園二期，但早於2007年陸續開放的馬灣公園一期，包括大自然公園、香港挪亞方舟與太陽館亦有不少打卡位，大家千萬不要錯過。

從避風塘位置步行約5分鐘便可到達大自然公園，這個公園不但設有花環圓拱形隧道、歐陸庭園風的古典大閘及小涼亭，還有由10名意大利藝術家共同繪畫的一組七色彩虹牆及巨型鸚鵡螺雕塑，加上色彩繽紛的大型蝸牛裝置，愛打卡的絕對不要走寶。除了有繽紛的裝置，沿公園木樓梯登上大自然公園的小山丘，會發現一個「鳥望台」，這個觀景平台擁有由大約100支白色高杆組成「飛島」形狀的戶外雕塑，雕塑面向西南方，可飽覽汲水門大橋及鄰近海峽景色，同樣能夠拍到黃昏美景。

香港挪亞方舟 沉浸四季光影世界

設於大自然公園旁的香港挪亞方舟，很多人以為只是個親子玩樂的地方，但其實內裏亦有不少打卡景點適合愛侶同遊，更是寵物友善的場地。

挪亞方舟雖收取入場費，但裏面設有餐廳，又有多個打卡景點如方舟花園、根據遠古記載以一比一建造的挪亞方舟船身等，亦可自費參加DIY工作坊，親手做啤啤熊毛公仔。不得不提的是，館內設有一個以大自然為主題的光影互動展館「e-Planet夢想星球」，猶如迷你版teamLab，當中有森林、海洋、四季和未來城市4個展區，其中以春夏秋冬為題的「千色四季」互動展區最適合拍片打卡，場內利用光影、音效技術帶大家走進春季花花世界、夏季螢火蟲之森林、金秋楓葉林及嚴冬北極光世界，只要揮揮手或踏踏地就可看到四季影像變化，猶如與大自然的另類互動方式。

石仔灣碼頭 水中見斜陽

很多人來馬灣都會到馬灣東灣泳灘看日落，其實要欣賞夕陽落下，也可走到香港三級歷史建築芳園書室附近的石仔灣碼頭，此碼頭鄰近馬灣魚類養殖區，是當地漁民上落船的地方。在天氣好的日子，更可看到海天一色的景象，以及斜陽在水中的倒影。

馬灣交通

巴士：230R、NR330、NR332、NR331、NR331S、NR334

渡輪：中環2號碼頭及荃灣碼頭往返珀麗灣

寵物路線：巴士PB2來往香港挪亞方舟、荃灣、西九文化區及中環(只限周六及日，須於九巴網站預約）；渡輪（寵物可免費乘搭）

大自然公園

地址：馬灣田寮村45號

香港挪亞方舟

開放日期：周一至日（逢周三休園，公眾假期及指定日子除外）

入場費：成人$198，小童及長者$158，寵物$50

地址：馬灣珀欣路33號

網址：www.noahsark.com.hk

啤啤熊之友製作室

費用：每隻$180；$300（包1隻啤啤熊、1套啤啤熊衣飾）

地點：挪亞方舟地下層寶貝號

文：顏燕雯

模特兒：Pammm1110、Yoko

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com

[打卡遊]

上 / 下一篇新聞