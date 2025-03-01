馬灣公園二期整裝待發 海邊彩虹小屋搶先打卡

馬灣公園二期 舊村活化藝術村

從大嶼山乘車往九龍方向，途經汲水門大橋時往馬灣舊村方向眺望，會發現一整列非常搶眼的彩色房子，紅黃藍綠爭妍鬥麗。有網民形容它像墨爾本Brighton Beach的彩色bathing boxes，也有人說它像意大利的五漁村，又或基隆正濱漁港那一列彩色屋。這些甚有度假feel的彩色房子位於馬灣島西面、馬灣公眾碼頭旁，屬馬灣公園二期項目，佔地4萬多平方米。由於是活化計劃，這些被髹上不同顏色的房子全是島上原本的村屋翻新而成。未來這一帶會變身成藝術村，提供多元化的藝術工作室，並設有特色戶外活動場所如野外營地及休閒農莊，還有餐飲及零售店舖。

雖然馬灣公園二期暫未對外正式開放，但遠看彩色房子的外牆大都修復完成，加上早前有藝術家入村為房屋外牆繪上壁畫，的確令人期待全新面貌。現時舊村入口設有圍板，大家暫未能進入，不過仍可在附近窺探其外貌。想拍到彩色小屋沿海並排的景色，大家可從馬灣消防局出發，往馬灣公園公廁方向走，在右前方會看見一間已廢棄的村屋。這時沿着圍有工程檔板的小路前行便會到達避風塘，這裏的位置正正面對汲水門大橋，如碰上黃昏時分，更可一次過把彩色屋與落日美景攝入鏡頭。

大自然公園 鳥望台捕捉「鹹蛋黃」

雖然我們還未能真正進入馬灣公園二期，但早於2007年陸續開放的馬灣公園一期，包括大自然公園、香港挪亞方舟與太陽館亦有不少打卡位，大家千萬不要錯過。

從避風塘位置步行約5分鐘便可到達大自然公園，這個公園不但設有花環圓拱形隧道、歐陸庭園風的古典大閘及小涼亭，還有由10名意大利藝術家共同繪畫的一組七色彩虹牆及巨型鸚鵡螺雕塑，加上色彩繽紛的大型蝸牛裝置，愛打卡的絕對不要走寶。除了有繽紛的裝置，沿公園木樓梯登上大自然公園的小山丘，會發現一個「鳥望台」，這個觀景平台擁有由大約100支白色高杆組成「飛島」形狀的戶外雕塑，雕塑面向西南方，可飽覽汲水門大橋及鄰近海峽景色，同樣能夠拍到黃昏美景。

香港挪亞方舟 沉浸四季光影世界

設於大自然公園旁的香港挪亞方舟，很多人以為只是個親子玩樂的地方，但其實內裏亦有不少打卡景點適合愛侶同遊，更是寵物友善的場地。

挪亞方舟雖收取入場費，但裏面設有餐廳，又有多個打卡景點如方舟花園、根據遠古記載以一比一建造的挪亞方舟船身等，亦可自費參加DIY工作坊，親手做啤啤熊毛公仔。不得不提的是，館內設有一個以大自然為主題的光影互動展館「e-Planet夢想星球」，猶如迷你版teamLab，當中有森林、海洋、四季和未來城市4個展區，其中以春夏秋冬為題的「千色四季」互動展區最適合拍片打卡，場內利用光影、音效技術帶大家走進春季花花世界、夏季螢火蟲之森林、金秋楓葉林及嚴冬北極光世界，只要揮揮手或踏踏地就可看到四季影像變化，猶如與大自然的另類互動方式。

石仔灣碼頭 水中見斜陽

很多人來馬灣都會到馬灣東灣泳灘看日落，其實要欣賞夕陽落下，也可走到香港三級歷史建築芳園書室附近的石仔灣碼頭，此碼頭鄰近馬灣魚類養殖區，是當地漁民上落船的地方。在天氣好的日子，更可看到海天一色的景象，以及斜陽在水中的倒影。

馬灣交通

巴士：230R、NR330、NR332、NR331、NR331S、NR334

渡輪：中環2號碼頭及荃灣碼頭往返珀麗灣

寵物路線：巴士PB2來往香港挪亞方舟、荃灣、西九文化區及中環(只限周六及日，須於九巴網站預約）；渡輪（寵物可免費乘搭）

大自然公園

地址：馬灣田寮村45號

香港挪亞方舟

開放日期：周一至日（逢周三休園，公眾假期及指定日子除外）

入場費：成人$198，小童及長者$158，寵物$50

地址：馬灣珀欣路33號

網址：www.noahsark.com.hk

啤啤熊之友製作室

費用：每隻$180；$300（包1隻啤啤熊、1套啤啤熊衣飾）

地點：挪亞方舟地下層寶貝號

文：顏燕雯

模特兒：Pammm1110、Yoko

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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電郵: feature@mingpao.com

[打卡遊]