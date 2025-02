香港國際文學節明天開鑼 作者當嚮導 實地閱讀我城故事

第24屆香港國際文學節明天(3月1日)開幕,將展開為期一周的文學活動。今屆活動多達68場,除了有傳統的作家講座和對談,也提供跨越書本界限的體驗,設有一系列與書籍相關的城市導覽活動。大家可跟着建築師漫步繁華的尖沙嘴,透過觀察與討論理解《城市建築不美學》;或與日本教授走進香港墳場,發掘《跑馬地日本墳墓:明治時期香港日本人的故事》等,透過實地走訪香港街頭巷尾之間,重新閱讀香港的建築、空間、文化與歷史!

隨「建築宅男」遊尖沙嘴 分析城市美學

香港國際文學節貫徹推廣文學閱讀、促進文化交流的宗旨,今屆設有一系列與書籍相關的城市導覽,讓大家以書會友和交流。其中創立Podcast「建築宅男」的澳洲建築師泰迪斯和建築設計師查龍,將負責關於建築的步行導覽團,一同走入遊客訪港必到的尖沙嘴。「建築宅男」常常以輕鬆有趣的方式討論建築、設計與生活,是次活動將以他們的著作《城市建築不美學》為靈感設計,利用書中劃分的5個層次——表層、功能、思想、方法和系統為基礎,帶領參加者透過實地觀察與討論分析,重新審視大家對城市空間的理解。

具多樣特質 理想「城市建築實驗場」

導覽選址尖沙嘴,查龍解釋,不同身分背景的人對尖沙嘴都有不同經歷或看法,「尖沙嘴是一個旅遊熱點,既有購物中心,又有充滿歷史意義的建築,亦是舉行文化活動的主要地方;同時有巴士總站和碼頭,是一個交通轉乘站」。這種多樣特質,令尖沙嘴成為理想的「城市建築實驗場」,能夠從不同角度觀察與思考城市空間的設計與使用。就以相似的空間對比,例如海港城的露天廣場與香港藝術館旁邊的露天廣場,「同樣靠近海邊,但用法似乎有些不同,海港城(露天廣場)往往被視為打卡地點,若有節日裝飾,大家都是匆匆拍照後便離開;而香港藝術館那邊,大家會坐下來聊天,甚至吃完飯後特意走過去吹海風」。這種空間使用上的差異,背後隱藏着怎樣的設計與社會因素,正是兩名主持期望參加者思考的問題。

泰迪斯表示,「一般人評論事物的美醜,可能僅是探討其外觀,但導致某種形式或狀態出現的背後有許多複雜因素」,例如建築顏色、形狀的用意,到更深入的設計風氣、功能缺失、預算限制、施工問題等。透過書中所述的5個層次逐一分析,便有助思考建築背後的文化、社會意義和限制,學會如何以不同角度觀察城市空間,並建立一套自己欣賞城市與建築的方法。

查龍續指,他們希望以對話和討論形式,與不同人一起重新檢視和經歷大家熟悉的尖沙嘴,過程中也會提供場地分析時使用的工具,如地圖與紀錄表格,讓參加者記錄觀察到的一些模式或目的、引發設計思考,或是透過討論反思空間是否真正符合公眾需求。

正如兩人強調的,建築不僅是「美」或「不美」的問題,而是關於這些設計如何造就每個人的生活環境。他們不僅期望大家走出「第一步」——參觀這些空間,還要走出「第二步」,思考這些空間如何影響生活,並提出看法與建議。

跑馬地墳場 細讀百年前日本移民故事

今屆香港國際文學節另一場特別的徒步之旅,是由東京理科大學國際數碼與設計管理系教授中野嘉子和香港大學高級研究助理Georgina Challen帶領的香港墳場導賞團,將深入探索墓園中經常被忽略的角落,揭開一段段鮮為人知的歷史。

中野嘉子於2018年開始研究明治時期(1868至1912年)日本人在港的墳墓歷史,後來邀請Georgina協助英文版本的研究,於去年出版《跑馬地日本墳墓:明治時期香港日本人的故事》(Meiji Graves in Happy Valley - Stories of Early Japanese Residents in Hong Kong)。中野嘉子表示,香港的歷史不僅是東西方交匯,日本社區也有相當大的影響力,是次活動核心就是揭示跑馬地香港墳場內與日本社群密切相關的歷史與文化。墓園左上方的邊緣位置埋葬約470名日本人,這些人的故事隱沒在香港歷史長河中,兩名作者選擇了一些比較重要的人物和有趣的故事分享,希望讓參加者了解他們在明治時期的背景下,在香港的角色和生活。

兩級社會階層 待遇大不同

中野嘉子指,明治時期是日本現代化與開放的關鍵時期,成千上萬的日本人前往世界各地學習、工作與定居,香港作為當時的重要貿易港口和交通樞紐,也吸引許多日本商人、學生與女性移民。在墓園裏能夠發現各式各樣的墳墓,既有日本公司高層,也有妓女等,展示當時日本社區的多樣特質。這些日本人有明顯的階級差異,某程度上突顯了非歐洲人昔日在香港面臨的情况。Georgina解釋,當時居港日本人主要分兩個階層,一些精英如領事、大公司和銀行高層等,會被當作歐洲人對待,獲邀參加重要政府或社交活動;從事較低階層職業的人,例如妓女、寄宿公寓老闆、紋身藝術家等則不會受到邀請,待遇跟一般中國人同等,「突顯了他們高度分化的階級」。透過研究這些墓碑,會發現日本社區中存在的不同視角,從他們不同待遇中,發現港英時期政府的運作方式。

墓碑形狀揭示複雜社會地位

引人注目的還有各種墓碑的設計風格,有些是傳統日本風格,有些則受西方文化影響。中野嘉子發現,許多墳墓是方尖柱碑,比較細長,有些甚至很高,這種風格在日本並不常見。她們認為,這可能是受到當時日本軍隊的影響,形狀類似他們使用的木製墓碑。其次,當時的日本人可能難以負擔從日本運送墓碑到香港的費用,因此由本地石匠製作墓碑,而他們可能不熟悉日本傳統設計,這也揭示了日本移民在當時社會中的複雜地位。這些墳墓不僅是生命終結的印記,更是文化記憶的承載體;發掘這些被遺忘的故事可讓參加者更全面認識香港的過去,思考不同社群在城市中的位置和角色。

香港國際文學節

日期︰3月1至8日

詳情︰bit.ly/3CIYMWx

「城市之美,或不美?」步行導覽

日期︰3月8日

時間︰上午11:00至下午12:30

集合地點︰尖沙嘴五支旗杆

費用︰$198

報名︰bit.ly/3X4Phry

Meiji Graves Cemetery Walking Tour

日期︰3月4日

時間︰上午10:00至中午12:00

地點︰跑馬地香港墳場

費用︰$198

報名︰bit.ly/42Z44YD

文:陳真紀

設計:賴雋旼

編輯:梁小玲

電郵:friday@mingpao.com

[開眼 玩樂擴志]