明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 收藏

劉野、René Magritte領軍春拍 拆解超現實「畫中畫」隱喻

【明報專訊】新一季春拍即將開鑼，佳士得20及21世紀專場將於3月「香港藝術周」期間舉行，率先揭示新年度藝壇和市場口味。早前「收藏版」介紹過藝術家劉野與René Magritte的超現實主義連繫，今季劉野的《北京聖母》與René Magritte的《千里眼》正好成為晚間拍賣領軍之作，或意味着超現實作品將在2025年受市場極力追捧。今期「收藏版」再跟大家剖析，兩人如何透過筆墨體現畫中有畫、故事中有故事的超現實手法，來訴說內心故事。

去年4月，佳士得於香港舉辦「劉野：一覽眾山小」特展時，同場展示了中國當代藝術家劉野和比利時已故藝術家René Magritte的代表作，引起藝壇對兩人作品並觀的興趣。拍賣行專家解釋，劉野的作品以三原色為主，色彩明快，常以風格化的兒童造型作為主題。欣賞其作品時，要留意他「畫中畫」的創作技巧，其畫面的微細之處常有深層意義，構圖中埋藏很多反映社會矛盾和人性冷酷的線索，等候讀者解讀。

劉野作品《拿紅旗的海軍》（1998年）2022年5月於佳士得以3765萬港元成交，令他在藝術市場登上高峰；而將在今次春拍亮相的另一代表作《北京聖母》（1994至1995年），劉野把西方美學與中式主題交匯融合，展示國際化和現代化的藝術視角，希望讓作品獲得普世理解。

《北京聖母》聯想壓抑童年

《北京聖母》的畫面描述舞台活動，是劉野早期以舞台主題創作的畫作之一。背部有翅膀、作小天使打扮的合唱團成員，在紅色幕前整齊排列表演；劉野把畫面焦點放於人物，背後紅帷幕縱使搶眼，亦只是場景道具。不過，在劉野後來的作品如軍艦系列的《無題》（1997至1998年）中，紅帷幕的地位變得愈來愈重要，有些作品甚至把紅帷幕放在構圖的中心位置，搶佔人物焦點。紅帷幕「興起」的時期劉野正好在北京創作，有評論說紅帷幕象徵「遮瞞」。2000年後劉野亦在其他作品畫上帷幕，但就換上藍色或綠色。

《北京聖母》的光線描繪細緻，不禁令人想起舞台中的聚光燈，但細心一看，合唱團大部分成員都被側光照射，身上留下明顯的陰影。畫面中合唱團成員均能看見容貌，但左邊有一個小孩坐在椅子上，用歌譜遮着面孔，令人想像他是作者想聚焦的主角，也引發人們解讀當中的象徵意義。劉野在1990年代初也有描繪戴墨鏡小男孩的作品，墨鏡、帷幕及歌譜，都有遮瞞的意義，但就如《北京聖母》，究竟小天使是誰？遮瞞着什麼？拍賣行專家說畫家從沒有明言，讓讀者自行解讀。劉野1964年在北京出生，於文化大革命中成長，童年時和任職童書作家的父親住在鄉郊，那時知識分子家庭很壓抑；如細心留意《北京聖母》畫面左面露出的一小部分窗子，可看到窗外的一線景象，那好像是一片藍天，不禁令人聯想劉野童年的心境。

《千里眼》揭自身陰暗面

劉野曾表明René Magritte是他最喜歡的藝術家之一，不少專家會將他們的作品相提並論。兩人亦都創作過相近的主題，例如劉野曾創作以樹為主題的系列，René Magritte也有為人熟悉的一系列「葉片樹」畫作，其中一幅《千里眼》將於今次拍賣會登場。René Magritte作品的10大成交紀錄中，有7件經由佳士得售出，包括去年在香港巡展並以9.45億港元刷新個人紙本拍賣紀錄的《光之帝國》。今次上拍的《千里眼》由巨大葉片和樹木組成，專家指René Magritte喜愛大自然，相信樹木是某種幸福的意象，他繪畫葉片樹，就像是在反擊充滿不快的世界。

《千里眼》畫面左面的巨大葉片和右面的樹木對比，清楚地展示了超現實主義手法。鑑賞超現實主義作品，很多時都要從作者的生平中找線索。植物是René Magritte常用的主題，在去年拍賣會中亮相，創作於1943年的《先見之明》，是René Magritte「陽光下的超現實主義」系列中的早期畫作。創作時他身處二戰陰影的籠罩下，因此以全新的視覺語言表達反戰，畫中繪畫各種花朵在樹冠上綻放，展露樂觀與希望的壯麗景象。

相反，約於1962年創作的《千里眼》，畫面以深沉色調為主，恍似陰天或晚上的場景，比《先見之明》沉鬱得多，缺乏溫度和盼望。在《千里眼》面世5年後，藝術家便離開人世，拍賣行專家認為，如果畫作中的樹是藝術家本人，《先見之明》很可能反映輕盈、有溫度和有力量的自己，《千里眼》則表現神秘、陰沉的自己。René Magritte透過樹，以超自然的手法展示出對人生和情感的理解，讀者在欣賞《千里眼》時，不妨想像自己是畫中的樹，看看能否感受到藝術家的情懷。

創作選取日常圖案 改變事物實質

René Magritte的作品，像是透過超現實畫面為世界提出謎題，但從另一個角度看，也像是透過作品為觀眾理解世界提供「答案」，如關於戰爭、生死等。他總是將日常生活中常見的圖案與意象，如蘋果、圓頂禮帽、雨傘等，以不同方式重塑和組合，就像《千里眼》的創作概念並不複雜，只是把葉子不正常地變大，再安置於樹木的旁邊；同時他亦會巧妙地改變已知事物的實質，例如繪畫帶木紋效果的天空等，把事物變得不再俗套，以此激發觀看者思考。René Magritte曾經解釋，他的創作哲學來自1932年一場夢境。他在某次半清醒狀態時，向屋內的鳥籠望去，看到的卻不是鳥而是一隻蛋，這次「美妙的誤會」令他領悟到「一個令人驚奇的全新詩意秘密」，並成就其讓後世驚奇的超現實創作方法。

佳士得現場拍賣

20及21世紀晚間拍賣：3月28日

20及21世紀日間拍賣：3月29日

20及21世紀上海晚間拍賣：4月3日

香港拍賣預展

日期：3月24至28日

地址：中環美利道2號The Henderson六樓佳士得藝廊

網址：www.christies.com/zh

文：呂一心

設計：賴雋旼

編輯：梁曉菲

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 收藏]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞