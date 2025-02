【阿布扎比】「沒有標題的夢想」

語言對於塑造一個人的價值觀及生活體驗很重要。Zineb Sedira最近在阿布扎比文化基金會的個展「Zineb Sedira: A way of surviving, a way of life...」中,展出的作品點出語言、文化背景、生活體驗之間的關係。在Zineb早期的三頻錄像作品Mother Tongue中,記錄了三代家人以母語交流各自的童年經歷。藝術家用法語,其母親用阿拉伯語,其女兒用英語。到了女兒和祖母交流時,溝通因為大家沒有共同語言而終結。短短5分鐘的片段,強而有力地帶出家園離散的經歷對三代家人的影響。只隔了藝術家這一代,女兒與祖母就因語言背景迥異而難以溝通。藝術家的母親及其家人長居法國,一直都保留自己作為阿爾及利亞人的身分。由於沒法原諒法國在阿爾及利亞戰爭中以宗教分化當地人民的手段,加上身為新移民在社會中飽受歧視,其家人一直都帶着悲憤的心情,委曲求全地在法國生活。1991至2000年阿爾及利亞經歷黑暗時期,內戰連連,很多文化印記及紀錄被毁。藝術家有見及此,於2004年到訪那陌生又熟悉的阿爾及利亞,收集及研究當地歷史和生活,讓自己好好檢視自身的文化根源。在作品Image Keepers中,藝術家探訪了攝影師Mohamed Kouaci的遺孀Safia。Mohamed Kouaci曾是阿爾及利亞政府的攝影部門主管,其攝影作品記錄了當地從殖民地時期到獨立期間的社會變遷。他去世後,其檔案及作品由Safia代為管理。藝術家訪問了一些被攝對象,他們皆是當年獨立運動的重要人物。多個有關於當年運動的訪談交織在一起,以三頻道的投影展示,為歷史事件提供另一視點,引人思考影像紀錄作為歷史見證的功用。

最能表現到藝術家結合多元文化及自身的感受,有裝置作品Dreams Have No Titles。觀者可以走進仿古的戲院場景觀看差不多半小時的錄像作品。此作啟發自阿爾及利亞的電影資料庫。影片中她將其人生的重要時刻結合歷史事件,穿插着法式阿爾及利亞前衛電影情節。影片尾段的場景設在藝術家於1980年代在倫敦的家,她正與好友談起在倫敦生活時遭受種族歧視的經歷。Zineb對於文化身分的困惑及探索,令我想起正在英國成長的港人後代。不知他們長大後會否與藝術家一樣,有着身分的困惑及對香港的事感到好奇?站在遠處觀照自身的文化根本,可能比身處其中看得更實在。

文:鄧芷茵(游走阿布扎比與香港兩地的策展人,專注當代藝術及文化研究)

