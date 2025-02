Friday Planner：日夜所思

夜未央也用作表達寂靜夜裏的相思。從黑夜到清曉,藝術家黃曉程重遊與已故父親結伴行山的路徑,獨自追尋日出,並創作成一系列繪畫作品。畫中描繪的有些是二人曾到訪但再找不到的隱蔽空間,有些是黃曉程重訪山徑時看到的熟悉景物。到大坑藝文空間THE SHOPHOUSE,從唐樓地下行至3樓,每隔幾步就見一幅繪畫,跟隨畫作中那微弱光線,踏訪黃曉程的回憶——你還在嗎?你還在嗎?我能感覺到你。你在那兒,對吧——藝術家記錄對父親的思念,也慢慢掀開黑夜的輕紗,尋找破曉的光芒。展覽名字「日東」也是向摯愛致敬。

「失去」是人生必然面對的課題,卻難以把感受宣之於口,有人選擇畫出來,有人選擇唱出來,由榞劇場製作、郭翠怡創作的獨腳戲「My Therapist Said: II - 《穿a窿》」就在劇場裏創造令人心安的傾訴樹窿。一身導遊打扮、「貌似郭翠怡」的女子會游走場內聆聽失去的故事,輕鬆幽默地講悲傷。每場完結都特設「演後談心環節」,請來岑寧兒、朱栢謙、雄仔叔叔、游學修等各路有血有肉的生命體隨機出現,一同低聲密語,告訴觀眾:you are not alone。

#利志達 #夜未央 #Touch_Gallery

#黃曉程 #日東 #THE_SHOPHOUSE

#榞劇場 #郭翠怡 #穿a窿

