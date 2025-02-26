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WINE：威酒推手Tony Leung離世 留下包桶遺作 如果我們的語言是威士忌……

【明報專訊】2025年開始不久，香港威士忌界傳來噩耗，「如果我們的語言是威士忌」專頁版主、著名酒吧Ginger老闆兼Whisky Now!酒展創辦人Tony Leung因意外離世。Tony曾為《明報》撰寫威士忌專版，筆者跟他淵源匪淺，見證他如何引領本地威士忌界的潮流。

我最初認識Tony大約在10多年前，那個時候大多數人對威士忌的認知，就是在卡拉OK將Johnnie Walker或Chivas溝綠茶，不太多人知道什麼叫Single Malt，而我當時以為自己懂得飲余市、響和Macallan等，似乎已挺有品味。無意間在facebook看到一場威士忌tasting，價格也十分相宜，沒多想便報名，地點在始創中心商場，一道暗門，好不易找，小小的密室，我忘了有幾個人，8至10個吧，主講的就是Tony，比我想像中年輕得多的一個講者，後來我才知道他1988年出生。

雖然那時Tony只是廿多歲的小伙子，但已有專家的台型，準備很充足，Powerpoint詳細介紹了酒廠資料，品飲各款的特點，雖然他的聲音語調不怎麼生動有趣，但勝在資料豐富，而且有問必答，多刁鑽的題目，他都能一一解答，就像一本威士忌的活字典。我還記得第一次參加的tasting是Bowmore，正正是他最愛的一家酒廠，儘管我也喜歡，但10多年後我都無法理解，為何他對那份肥皂風味（soapy）如此着迷。

「伏威」調和得宜變美味

Tony那時候約莫每個月就舉辦一次品飲活動（一次可能有幾場），初期大部分是「垂直」品飲，即是嘗試各大酒廠不同年份的作品，帶領酒友打開威士忌的世界。我從那個時候才發現，威士忌的世界原來那麼大，開始認識Lagavulin、Laphroaig、Ardbeg、Clynelish……Tony後來也會介紹印度（如Paul John）、澳洲、德國等地方的威士忌；有一次還將Chivas「拆開」，品飲其用以調和的不同基酒，這些酒用我們的術語來說，都是「伏威」（中伏的意思），但Tony解釋，每款酒都有其特點，例如這一款橙皮香濃烈，那一款取其濃厚的酒體，各款酒獨立來喝都不好喝，但調和得宜，卻可以成為美味的威士忌。

透過自己的網頁和定期的tasting，Tony慢慢聚了一班粉絲，當然包括我。我還有幸在2015年獲他首肯，一起合作開辦威士忌酒吧Ginger——在中環九如坊舊大班樓附近，外邊是混凝土灰色的一道牆，門也是灰色的，混為一體，所以不少人在九如坊走過幾次，都找不到，然而當你推開那一扇門，便會發現一個黃橙暖燈的空間，還有一個暖暖的威士忌世界。

我絕非說Tony平易近人，如果你第一次見他可能還會感覺他有點拒人於千里之外，然而只要你有興趣多點了解威士忌，他便知無不言，你隨便抽起其中一支威士忌來問，他都可以將背後的故事娓娓道來。最令我驚訝的不是他對威士忌資料能倒背如流，而是他喝過的威士忌很多都能記住，所以我見識過很多次，他在盲品的時候，只靠聞香便能知道這杯是Glenfarclas，那杯是Bunnahabhain，因此他向顧客介紹威士忌時，總能如數家珍。

親民價吸納年輕人「入坑」

雖然Ginger有5個合伙人，但選酒入貨經營的，主要都靠Tony一人，這在最初的時候不無爭拗，因為他很少選上貴價酒，尤其大路的日本威士忌；我還記得有次幾個客人來到，相信是飯前小酌，不夠一小時每人都喝掉最少一杯余市，埋單4000多元，我們當然高興，最好這樣的客人來多一點，但Tony卻不太高興，認為客人是「X飲」，並不是真正的欣賞威士忌。

Tony答應開威士忌酒吧，最主要是為了推廣威士忌，讓更多香港酒友認識這個深遠廣闊的威士忌世界，因此他不止入大路貨，你想在Ginger找一瓶12年的Macallan，對不起，真的沒有，但這裏會有舊版10年Cask Strength的Macallan。那時不太多酒友知道Glengoyne和Glendronach等精彩的重雪莉作品，Tony就是重要推手之一。Ginger還能找到古靈精怪的IB（獨立裝瓶），我要誠實地說，不一定每支都好喝，但正如Tony所說，伏威都要試下，不試過又怎知道其他出色作品的美好？

Tony也負責定價，他一心做推廣，因此有時他以低價入了某些酒時，定價便只是幾十元一杯，我印象中最便宜那次，半杯（15ml）只是30元！平過落酒吧飲啤酒吧？因此Ginger吸納了一大批年輕人「入坑」。前陣子Threads有一個熱烈討論，香港葡萄酒圈人口老化嚴重，年輕新血不多，有人認為是葡萄酒圈文化愈趨奢華，動輒幾千或上萬元一支，門檻太高。威士忌界卻不太見到這個問題，當然有人喝萬元起跳的高年份或舊版老威，但「平有平飲」，至少Ginger酒客不乏大學生或初出茅廬的年輕人。

合辦Whisky Now!酒展 聚首發燒友

Ginger在2020年疫情前租約期滿而結業，但Tony對香港威士忌界的影響依然，他跟另外兩間威士忌酒吧老闆Club Qing的Aaron、Kennis以及House Welley的Vincent（Ginger Bar以前的Manager）合辦了有趣的Whisky Now!威士忌酒展。Whisky Now!的商業味淡，就好像一大班發燒友聚首一堂，連日本著名的IB信濃屋和威士忌酒吧Mash Tun都有來擺檔，然後各自拿出珍藏分享，是真的分享，因為你可以在場找到Black Bowmore這類絕世稀珍，而售價卻是成本價。

我最後一次見Tony是去年在他家裏跟一班酒友吃飯，例牌是每人最少帶一支威士忌；他近年醉心研究廚藝，不時搞飯局宴客，每次都會先發菜單，但這次他喝到有點迷糊，最後菜單上有兩道菜沒做好，只是誰也想不到，以後都無法再品嘗他做的菜，聽他說威士忌的故事了。

Tony猝逝的消息在本地威士忌界引來極大迴響，然後我才發現，原來有很多資深酒友像我一樣，是由他帶入坑的，還有很多我不認識的人都紛紛留言，說自己都是因為Tony的專頁或Ginger，才打開個人威士忌的世界。是的，10多年過後，Single Malt在香港已不是什麼稀有名詞，威士忌也沒有變成白蘭地那樣有種「老」與「佬」的感覺，我想，Tony多年來努力的推廣與教育，起着關鍵的作用。他雖然離去了，但留下來的種子只會繼續發芽成長。●

■胡蘇

曾經營威士忌酒吧的酒鬼、國際唎酒師，愛喝酒，也愛說酒的故事。

文：胡蘇

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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相關字詞﹕獨立裝瓶 酒吧 Whisky Now! Single Malt 包桶 威士忌

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