GADGET：一杯香濃咖啡 為新一天加油 Nespresso膠囊咖啡機易用慳位 減省時間

口味夠多 得愛好者認同

Nespresso早在1986年已開始推出咖啡膠囊，在法國、美國、日本等地得到不錯成績之餘，也深受不少香港咖啡迷支持。除了因為品牌的咖啡膠囊口味超過35種，水準和質素普遍不俗之外，也因為膠囊咖啡機的操作比大部分意式咖啡機簡單，清潔又比美式咖啡機輕鬆。近年品牌開發不少主打慳位設計的膠囊咖啡機，最近在香港推出的Vertuo Plus是其中之一。水箱可根據需要調校擺放位置，十分靈活，若把水箱固定在正後方，整體機身闊度只有14.2cm。

5種杯量 設調校杯架

為照顧不同用家的咖啡喜好，機體的杯架可因應5種咖啡專用杯來調整，包括Ristretto（25ml）、Espresso（40ml）、Double Espresso（80ml）、Gran Lungo（150ml）及Mug（230ml），在冲泡濃縮咖啡或口味較淡的蒸餾咖啡，Vertuo Plus都能滿足需求。機體設有可上下調校的可動式杯架，用家可因應使用的杯身高度調整，減少咖啡濺出。機體具有快速加熱功能，只需40秒便能提供熱水並開始製作咖啡，並設有9分鐘自動關機功能，減省不少冲咖啡時間。

離心力萃取 自動識別條碼

Vertuo Plus亦配備Centrifusion離心力萃取技術，系統會自動高速把水注入膠囊混合咖啡渣，從而萃取出咖啡，令咖啡面覆蓋一層咖啡油脂，進一步提升口味。機體亦能自動讀取咖啡膠囊上預設的條碼，從而自動設定最佳的萃取方法、轉速、水溫等冲調咖啡，因此每杯使用相同咖啡膠囊及杯量的咖啡味道也穩定一致。機體設有可拆式1.2L水箱，而膠囊棄置格儲存量達到10至14個，一星期清理一次都不成問題。●

Nespresso Vertuo Plus規格

水箱容量：1.2L

體積：高349mm

重量：3.6kg

售價：$1988

網址：www.nespresso.com/hk

九陽豆漿機免隔渣自製豆漿 2段恆溫脫嘌呤

除了咖啡之外，豆漿亦是早餐的最佳配搭。最近由香港代理引入的九陽全自動多功能養生豆漿機，便可為用家省時地製作豆漿。機體應用了廠方的專利熬煮99微米技術，聲稱豆漿的研磨粒徑可從345μm降至99μm，不用隔渣都可品嘗滑溜豆漿。此外，機體設有「低嘌呤豆漿」功能，在製作豆漿的過程中達至2段恆溫脫嘌呤，令每100克豆漿嘌呤含量少於12毫克。

一般的豆漿機運作時都會發出不少聲響，而這部豆漿機採用磁力驅動的BLDC變頻無刷摩打，產生的噪音低至35分貝（相當於輕聲說話）。製作完畢後，機體透過轉閥AI驅動技術，自動出漿及排出多餘水分，過程中會發出語音提示功能，不用看屏幕也能了解製漿狀况。值得一提的是機體設有自動清洗功能，除了可自動冲刷機內殘渣，更可透過熱烘除菌。此機同時配備11項預設製漿功能，也可以手機掃描機身二維碼取得150款食譜，製作更多不同養生飲品。●

九陽全自動多功能養生豆漿機規格

功率：300W（攪拌）、1200W（加熱）

容量：600ml﹙冷飲）、1200ml（熱飲）

重量：約6kg

體積：508 x 369 x 173mm

售價：$2388

查詢：3183 0168（Synergy）

Cymbal咖啡桌充電播歌 直立桌面變裝飾

最近Momax與本地品牌100℃合作，推出Cymbal咖啡桌，名字取自樂器中的「鈸」。咖啡桌最大特點是內置20000mAh電量，並配備15W的磁吸無線充電功能，兼容支援無線充電的Android及iPhone手機，用家只要把手機放到指定位置即可充電。桌子亦設有USB-C 20W PD插槽，可為不支援無線充電的裝置充電。而在Cymbal底部設有兩個2吋8Ω全音域喇叭和一個3吋4Ω低音喇叭，能提供360度立體聲，並支援無線音樂傳輸功能，在無線模式下播放音樂時間最長為8小時。此外，Cymbal支持充電直通（Pass-through），當連接電源時可以同時為內部電池和裝置充電。

除了無線充電及音樂播放功能，桌底亦設有LED燈，並設有3種LED亮燈模式，在使用時可呈現不同的光影效果。為了滿足現今家居設計的要求，Cymbal採用可拆式枱腳設計，用家可以把桌面直立變成一個家居裝飾，放到牆邊變成擺設。●

售價：$1299；2月28日前優惠價$999

網址：hk.momax.net

文：吳一鳴

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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