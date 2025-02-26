WATCHOUT：18K白金製作 配高擺頻自動計時 Zenith彩虹表圈 寶石鑲嵌繽紛吸睛

彩虹藍寶石時標與表圈呼應

繼去年推出玫瑰金鑲嵌長方形切割鑽石、尖晶石和藍寶石的款式後，Zenith新款Chronomaster Sport Rainbow腕表以18K白金製作，41毫米表款的表圈上以「彩虹」風格鑲嵌50顆長方形切割寶石，包括40顆不同顏色的藍寶石（約重3.9卡）與10顆長方形切割鑽石（約重1卡）構成明亮繽紛的色調，彩虹表圈與藍寶石時標的顏色相呼應，鑲嵌於深黑色表面上，分外搶眼。藍寶石水晶玻璃下的漆面表盤設有經典3-6-9三色交疊計時盤，琢面時針和分針則覆有Super-LumiNova超級夜光物料。

腕表配搭經不斷改良的史上首款高擺頻自動計時El Primero 3600機芯，以每小時36,000次的高擺頻運作，能夠精準顯示至1/10秒，計時秒針只需10秒即可在表盤上旋轉一圈。機芯配備雙向上鏈功能，能夠提供60小時動力儲存。藍寶石水晶玻璃表背一面，藍色導柱輪和飾以品牌五角星的鏤空擺陀做工精細。腕表配備整合式磨砂拋光三鏈節白金表鏈，配有安全雙重摺疊式表扣，舒適穩固。

輕盈「封面女郎」腕表 玩暗黑風

自家主打的Chronomaster系列表款用上彩虹設計，而跟Revolution腕表雜誌合作推出的Chronomaster Revival A3818復刻版聯乘系列則大玩暗黑風格。這枚復刻版是雙方繼2020年精鋼款和2022年鈦金屬款後的第三部曲，以更輕盈的現代高科技碳複合材質表殼登場。A3818腕表最初在1971年推出，屬於極受歡迎的El Primero款式。腕表當時只作短暫限量生產，為酒桶形A385腕表的特別款，配有由傳奇表鏈製造商Gay Frères製作的整合式ladder表鏈，因曾登上Manfred Rossler撰寫的Zenith - Swiss Watchmaking Since 1865一書封面，而被古董鐘表收藏家稱為「Cover Girl」（封面女郎）。

此復刻版備有3個變奏版本，第一款為限量150枚的黑色碳纖維表盤配巴頓形時標，第二款則為限量50枚的印度-阿拉伯數字款式，兩款皆搭配黑色「碳纖維效果」魔術貼表帶或黑色壓紋「ladder效果」小牛皮帶，設快速更換彈簧橫條，方便替換表帶。第三款則是結合巴頓形時標表盤和首次採用碳複合材質製作的標誌Gay Frères ladder表鏈，僅限量發行10枚。

新表以輕量碳複合材質物料製作直徑37毫米的表殼，比之前重110.6克的精鋼款、78.3克的鈦金屬輕盈，表身（連表鏈款式）僅重60克！表盤跟表殼一樣以碳複合材質製成，採用A3818款式獨有的「鯊魚齒」秒鐘軌道刻度，內表圈搭配測速計和脈搏計刻度，脈搏計刻度橫跨前15秒，測速計顯示則覆蓋餘下45秒。動感十足的黑白小表盤形成鮮明對比，夜光材質塗層令黑暗中更易讀時。黑色PVD鈦金屬表背搭配藍寶石水晶玻璃，讓El Primero 400機芯一覽無遺，機芯由326個零件組成，擁有50小時動力儲存。

鏤空設計 重塑1960年代風格

至於鏤空版本的Defy Skyline系列42毫米精綱款新作，則用上整合式表鏈設計，靈感源自1960年代後期推出的表款中常見的未來主義風格。機芯採用鏤空版本的El Primero 3600機芯，表橋和其他部件被盡量鏤空，表盤上的幾何切割鏤空向1960年代的品牌「雙Z」標誌致意。三個對比鮮明的灰色蝸紋小表盤同樣採用鏤空設計，琢面鑲貼覆有夜光物料的巴頓形時標和指針。42毫米的八邊形表殼以精鋼製成，設12面琢面表圈。透明表背由4顆六邊形螺絲固定，旋入式表冠鐫刻品牌星形標誌，確保100米防水功能。腕表備有黑色和藍色兩種選擇，與Defy Skyline系列其他表款一樣，配備可互換表帶系統，只需按下背面按鈕，整合式三鏈節精鋼表鏈即可替換成隨表附送的星形圖案橡膠表帶，轉換戴法。●

查詢：Zenith 2111 4126

文：張曉冬

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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