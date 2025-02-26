明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Watchout

WATCHOUT：18K白金製作 配高擺頻自動計時 Zenith彩虹表圈 寶石鑲嵌繽紛吸睛

【明報專訊】時裝品牌有季度潮流之分，腕表界也有其特定周期。部分品牌會選在瑞士最大型表展Watches and Wonders舉行前的1、2月搶先發表新作，有點像時裝界的pre-collection；至於到了3至4月表展期間，則是所有品牌發表年度主打的高峰時間；而下半年才會推出特別表款，像時裝界的capsule collection。雖說機械表會以精準機芯作為核心賣點，但實情腕表界也有各種潮流趨勢，例如創新物料、顏色配搭、復刻設計、跨界聯乘、運動元素等。早前Zenith和TAG Heuer在LVMH鐘表周發表的新作，便緊扣着這些腕表潮流關鍵詞。

彩虹藍寶石時標與表圈呼應

繼去年推出玫瑰金鑲嵌長方形切割鑽石、尖晶石和藍寶石的款式後，Zenith新款Chronomaster Sport Rainbow腕表以18K白金製作，41毫米表款的表圈上以「彩虹」風格鑲嵌50顆長方形切割寶石，包括40顆不同顏色的藍寶石（約重3.9卡）與10顆長方形切割鑽石（約重1卡）構成明亮繽紛的色調，彩虹表圈與藍寶石時標的顏色相呼應，鑲嵌於深黑色表面上，分外搶眼。藍寶石水晶玻璃下的漆面表盤設有經典3-6-9三色交疊計時盤，琢面時針和分針則覆有Super-LumiNova超級夜光物料。

腕表配搭經不斷改良的史上首款高擺頻自動計時El Primero 3600機芯，以每小時36,000次的高擺頻運作，能夠精準顯示至1/10秒，計時秒針只需10秒即可在表盤上旋轉一圈。機芯配備雙向上鏈功能，能夠提供60小時動力儲存。藍寶石水晶玻璃表背一面，藍色導柱輪和飾以品牌五角星的鏤空擺陀做工精細。腕表配備整合式磨砂拋光三鏈節白金表鏈，配有安全雙重摺疊式表扣，舒適穩固。

輕盈「封面女郎」腕表 玩暗黑風

自家主打的Chronomaster系列表款用上彩虹設計，而跟Revolution腕表雜誌合作推出的Chronomaster Revival A3818復刻版聯乘系列則大玩暗黑風格。這枚復刻版是雙方繼2020年精鋼款和2022年鈦金屬款後的第三部曲，以更輕盈的現代高科技碳複合材質表殼登場。A3818腕表最初在1971年推出，屬於極受歡迎的El Primero款式。腕表當時只作短暫限量生產，為酒桶形A385腕表的特別款，配有由傳奇表鏈製造商Gay Frères製作的整合式ladder表鏈，因曾登上Manfred Rossler撰寫的Zenith - Swiss Watchmaking Since 1865一書封面，而被古董鐘表收藏家稱為「Cover Girl」（封面女郎）。

此復刻版備有3個變奏版本，第一款為限量150枚的黑色碳纖維表盤配巴頓形時標，第二款則為限量50枚的印度-阿拉伯數字款式，兩款皆搭配黑色「碳纖維效果」魔術貼表帶或黑色壓紋「ladder效果」小牛皮帶，設快速更換彈簧橫條，方便替換表帶。第三款則是結合巴頓形時標表盤和首次採用碳複合材質製作的標誌Gay Frères ladder表鏈，僅限量發行10枚。

新表以輕量碳複合材質物料製作直徑37毫米的表殼，比之前重110.6克的精鋼款、78.3克的鈦金屬輕盈，表身（連表鏈款式）僅重60克！表盤跟表殼一樣以碳複合材質製成，採用A3818款式獨有的「鯊魚齒」秒鐘軌道刻度，內表圈搭配測速計和脈搏計刻度，脈搏計刻度橫跨前15秒，測速計顯示則覆蓋餘下45秒。動感十足的黑白小表盤形成鮮明對比，夜光材質塗層令黑暗中更易讀時。黑色PVD鈦金屬表背搭配藍寶石水晶玻璃，讓El Primero 400機芯一覽無遺，機芯由326個零件組成，擁有50小時動力儲存。

鏤空設計 重塑1960年代風格

至於鏤空版本的Defy Skyline系列42毫米精綱款新作，則用上整合式表鏈設計，靈感源自1960年代後期推出的表款中常見的未來主義風格。機芯採用鏤空版本的El Primero 3600機芯，表橋和其他部件被盡量鏤空，表盤上的幾何切割鏤空向1960年代的品牌「雙Z」標誌致意。三個對比鮮明的灰色蝸紋小表盤同樣採用鏤空設計，琢面鑲貼覆有夜光物料的巴頓形時標和指針。42毫米的八邊形表殼以精鋼製成，設12面琢面表圈。透明表背由4顆六邊形螺絲固定，旋入式表冠鐫刻品牌星形標誌，確保100米防水功能。腕表備有黑色和藍色兩種選擇，與Defy Skyline系列其他表款一樣，配備可互換表帶系統，只需按下背面按鈕，整合式三鏈節精鋼表鏈即可替換成隨表附送的星形圖案橡膠表帶，轉換戴法。●

查詢：Zenith 2111 4126

文：張曉冬

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com

[Watchout]

相關字詞﹕腕表

上 / 下一篇新聞