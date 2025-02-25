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Happy PaMa 教得樂 第542期

Happy Pa Ma

幸福拼圖：「愛」怎樣說出口？

【明報專訊】我記得每次回家，總能看到爺爺嫲嫲忙碌的身影。或許你會想，他們應該享受暮年的清閒生活，享享兒孫福，但因家庭需要，他們仍需肩負照顧孫輩的責任。這些無私的付出，並非理所當然，理應得到我們的感謝和肯定，可是在華人社會中，情感表達偏向內斂，家人之間不常言謝。我們該如何向祖父母表達感恩？

家福會婦女及家庭成長中心推行的「多代家庭教育及支援計劃（第四期）」除了提供多代家庭課程外，還重點推廣祖父母節，提倡向祖父母表達感恩及謝意。藉着一系列工作坊，包括製作小盆景、六色積木、烹飪體驗及藝術創作等，為多代家庭提供更多相處機會，增進彼此感情。

參加手作班 製感謝卡送媽媽

心理學研究發現，表達感謝能增強人際關係，提升幸福感。對長輩來說，付出得到肯定，聽到後輩的讚賞與感謝是莫大的鼓勵。我憶起在帶領小組的過程中，有名組員指她沒有慶祝過母親節，認為表達感謝是多餘的。直到她成為母親，才深刻體會到母親的偉大。她的媽媽主動照顧孫兒，半夜哄孫兒入睡，亦會為她準備早餐，這些看似平凡的小事，都是滿滿的愛。

她曾視這些「工作」為理所當然，從未表達過感謝。參加小組後，探討「將心比心」的課題時，講述家人之間要懂得互相欣賞，且應真誠並具體描述欣賞的地方，她才恍然大悟，原來自己一直以來都欠媽媽一句「謝謝」，於是她坐言起行，找了一個時機與媽媽聊心事，回憶母女之間的點滴，感謝媽媽多年來的付出。她更特地參加手作班，精心製作了一張感謝卡，親手寫下謝意送給媽媽。雖然媽媽沒有多說，但她發現那張卡片被放在家中最顯眼的地方，她十分驚訝，原來這份小心意會讓媽媽如此珍惜！

一句「我愛你」拉近祖孫距離

隨着雙職家庭愈來愈多，祖父母也肩負起照顧孫兒的責任。在一次小組活動中，一名爺爺講述他為人父親時身兼兩職，與子女相處時間有限，導致彼此關係疏遠。直到成為爺爺，他希望與孫子建立良好的關係，但因為用錯方式，成了孫子眼中的「醜人」。他的兒子與媳婦明白他的心意，邀請他參與學校與本計劃舉辦的多代家庭活動，希望拉近祖孫間的距離。

過程中，爺爺與孫子投入創作。爺爺細心指導孫子運用粉彩，孫子則興奮地嘗試不同色彩，兩人一起玩得不亦樂乎。完成畫作後，孫子在感謝卡主動寫下：「謝謝爺爺，我喜歡和你一起玩！」並給爺爺一個擁抱，真摯地說：「我愛你！」爺爺雖然害羞，但內心深受感動。他也意識到即使過去錯過了陪伴的時光，現在仍有機會修補與家人的關係，這令他們的家庭關係變得更融洽。

向祖父母表達謝意，除了口頭上的感謝，我們還可以親手寫感謝卡，或在節日製作手工禮物表達心意；日常也可多陪伴他們，並在他們需要幫助時主動伸出援手。這些看似平凡的小事，卻能讓他們真切感受到我們以行動表示關懷，我們亦可將感恩的心意融入日常生活。

如學校或機構希望與本計劃合作，歡迎致電2811 5244聯絡本中心。

文：劉羡婷（香港家庭福利會婦女及家庭成長中心註冊社工）

作者簡介：香港家庭福利會一直致力凝聚家庭，促進家庭的健康與福祉。我們本着以家為本的服務理念，致力協助市民大眾改善生活，營造以家庭福祉為基礎的關愛社會。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第542期]

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