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Happy PaMa 教得樂 第542期

Happy Pa Ma

華德物語：被乙型流感擊倒

【明報專訊】大家好嗎？華德媽為今天還能夠繼續與大家分享在德國的生活點滴而感動。話說在1月底，我們全家遭到乙型流感的重創——孩子們還好，我定時提醒他們喝水，並用德國家喻戶曉的「濕毛巾包裹小腿」退燒法來幫助降溫。但當他們逐漸康復時，我卻持續高燒不退，甚至不斷出現熱痙攣（febrile seizure）的情况。入院後，經過肺部X光檢查才發現，原來已經併發肺炎了。

因熱痙攣求醫 確認流感併發肺炎

坦白說，在決定半夜入院前，我仍不覺得流感是什麼大事，但因為熱痙攣讓我整夜無法安睡，我只好求醫問藥。在醫院，醫生們給我上了一課——他們說，很多人常說自己得了流感，但其實大多只是普通感冒，三兩天就能痊癒；然而，真正的流感需要透過檢測才能確認是哪種類型。

「為母則剛」是刻在我骨子裏的信念，這份意志力讓我跨過無數難關。然而，生命畢竟是脆弱的，光靠意志力並非萬靈丹，再強韌的人也會有倒下的時候。這次被乙型流感擊倒後，我非常感激德國的急診讓我及時獲得治療；出院後，我頓然放下了許多執著，我衷心覺得生命中的每一分、每一秒都無比珍貴，也決定不再將精力浪費在無謂的紛擾上；另外，每季接種流感疫苗對我來說仍然是非常值得採取的預防措施。

加入荷蘭精神醫學團隊 成為博士生

經過約3周的休養，我的身體和精神狀態終於恢復到可以在家工作的程度，這才得以急起直追研究所的進度。去年底，我在荷蘭的Maastricht University找到了一個精神醫學教授團隊，她們的研究方向是「及早發現青少年精神疾病並作介入治療」，而她們對我在華德福教育領域的研究項目也相當感興趣。在3次會談後，她們同意擔任我的指導教授，並表示我的非醫學背景並不成問題，因為荷蘭的學術環境非常鼓勵跨領域研究（interdisciplinary research）！再加上我的碩士課程是在德國修讀，在學術認證方面也無縫銜接。因此，我正式成為她們的博士學生了！

未來3年，我將穿梭於德國與荷蘭兩地，在荷蘭的神經科學學術圈向專家學習，同時也會以社會學與教育工作者的視角與他們交流；在德國，我則會繼續在當地一所特殊學校陪伴年輕人成長。此外，華德爸將會承擔更多兩兄妹的教育工作，目前我們達成共識，由華德爸主導他們的財務意識（financial consciousness）學習。

感謝大家一直以來見證我們的成長，下期再見！

文：華德媽

作者簡介：年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第542期]

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