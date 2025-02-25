故事拼盤：Hello！機械人同學

今年初開始，我在小鎮內一所公立小學當上全職助教，負責小六級其中一班，算是有機會觀察和體驗英式教育的真貌。

每天的15分鐘小息和1小時午息，絕對是學生的快樂時光。偌大的校園有多個「放電」場地，硬地操場、草地小山坡，又設多個森林系大型遊樂設備，美觀又好玩。一到小息午息，全校學生恍如開籠雀，個個飛奔去玩——或三五成群打球，或大伙兒隨意追追跑跑，只要不屬損人傷己的危險行為，在場當值的教職員都不會隨便干預，任學生盡情放電就是。

英國小學的確少了港式教育的百般規條，學生遊戲時遊戲，固然痛快，那麼讀書方面呢？

首遇對紙張敏感學生

作為助教的我，每天的重要任務是全天候「駐場」，在課室協助有學習需要的學童，例如學習遲緩、讀寫障礙、自閉症或專注力不足等。在我班上，便有一個對紙質敏感的感統失調小男生，這種特殊的學習需要我還是第一次認知。

為配合他的特別需要，教師或助教在派發工作紙前，會預先用過膠片包住給他的那一份；又或有些課堂作業，容許他透過電腦打字或白板來完成，以免他因接觸紙張而情緒失控。鄰坐同學不會因他有特殊學習需要而「標籤」他為麻煩人，反倒經常樂做他的小幫手，互助互愛。校方和同儕間的體貼，無形中建構了愉快學習的環境。

最近我在拜讀英國人氣青少年小說女作家Lisa Thompson去年新作The Small Things，故事中的Ellie因病患而需長期缺課，養病期間為了不失學習機會，便找來機械人代之上課——代表Ellie的機械人會被置於班房中，一經啟動，便可擔當校內教師和校外學童的中介，教師實時的教導透過機械人得以直播，而Ellie亦可通過它作即時回應。

代課機械人 幫缺課學童即時回應

這種隔空式的師生互動，原來真有其事！大概10年前，挪威就有教育科技公司成功研發「助學機械人」，幫助因病而長期缺課的學童安在家中或醫院如常「上學」，這一來既為孩子提供學習機會，亦讓他們如常保持社交，不至於如置身孤島。

這書反映了英國共融教育的美好一面，然而最觸動我心的，倒是對女主角Anna（Ellie的同班同學）的成長掙扎的描繪。一個家境一般的高小女生，雙親須出外謀生，日常的親子活動就是下課後到超級巿場「掃平貨」。一家四口經濟捉襟見肘，除了基本教育，Anna父母已無法給予額外的學習資源，而環繞Anna的同學卻各有多姿多彩的課外活動及家庭生活，相較之下，Anna尤感自卑和孤單，亦為討好別人，而扭曲真實的自己。

原來這一代的英國小孩有這樣的心靈掙扎。聽多了移英港孩的學習挑戰，這短篇小說給我打開另一扇能窺探英國學童心靈世界的窗——他們在學校不盡是快樂無憂，成長煩惱天天都有。不知在未來的上課日子，作為助教的我又能貼近多少顆孩子心呢？

文：CanCanMa

作者簡介：ungoogoo故事館創辦人、香港繪本作者，著有繪本《我不想唱歌》。曾任編劇、編輯及兒童節目說書人。原為跟女兒伴讀，後來體悟繪本的力量，愛上說故事；也因繪本，發現更多生命的寶藏。

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[Happy PaMa 教得樂 第542期]