明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第542期

Happy Pa Ma

故事拼盤：Hello！機械人同學

【明報專訊】子女的校園生活或學習情况，總是移英港人家庭圍聚時離不開的話題。聽來的故事苦樂參半，而孩子們面對的學習及文化挑戰亦比想像中多。有時候我會想：在講求自由、愉快學習和種族共融的英國教育價值裏，土生土長的英國孩子，其校園生活是否真的快樂無憂？

今年初開始，我在小鎮內一所公立小學當上全職助教，負責小六級其中一班，算是有機會觀察和體驗英式教育的真貌。

每天的15分鐘小息和1小時午息，絕對是學生的快樂時光。偌大的校園有多個「放電」場地，硬地操場、草地小山坡，又設多個森林系大型遊樂設備，美觀又好玩。一到小息午息，全校學生恍如開籠雀，個個飛奔去玩——或三五成群打球，或大伙兒隨意追追跑跑，只要不屬損人傷己的危險行為，在場當值的教職員都不會隨便干預，任學生盡情放電就是。

英國小學的確少了港式教育的百般規條，學生遊戲時遊戲，固然痛快，那麼讀書方面呢？

首遇對紙張敏感學生

作為助教的我，每天的重要任務是全天候「駐場」，在課室協助有學習需要的學童，例如學習遲緩、讀寫障礙、自閉症或專注力不足等。在我班上，便有一個對紙質敏感的感統失調小男生，這種特殊的學習需要我還是第一次認知。

為配合他的特別需要，教師或助教在派發工作紙前，會預先用過膠片包住給他的那一份；又或有些課堂作業，容許他透過電腦打字或白板來完成，以免他因接觸紙張而情緒失控。鄰坐同學不會因他有特殊學習需要而「標籤」他為麻煩人，反倒經常樂做他的小幫手，互助互愛。校方和同儕間的體貼，無形中建構了愉快學習的環境。

最近我在拜讀英國人氣青少年小說女作家Lisa Thompson去年新作The Small Things，故事中的Ellie因病患而需長期缺課，養病期間為了不失學習機會，便找來機械人代之上課——代表Ellie的機械人會被置於班房中，一經啟動，便可擔當校內教師和校外學童的中介，教師實時的教導透過機械人得以直播，而Ellie亦可通過它作即時回應。

代課機械人 幫缺課學童即時回應

這種隔空式的師生互動，原來真有其事！大概10年前，挪威就有教育科技公司成功研發「助學機械人」，幫助因病而長期缺課的學童安在家中或醫院如常「上學」，這一來既為孩子提供學習機會，亦讓他們如常保持社交，不至於如置身孤島。

這書反映了英國共融教育的美好一面，然而最觸動我心的，倒是對女主角Anna（Ellie的同班同學）的成長掙扎的描繪。一個家境一般的高小女生，雙親須出外謀生，日常的親子活動就是下課後到超級巿場「掃平貨」。一家四口經濟捉襟見肘，除了基本教育，Anna父母已無法給予額外的學習資源，而環繞Anna的同學卻各有多姿多彩的課外活動及家庭生活，相較之下，Anna尤感自卑和孤單，亦為討好別人，而扭曲真實的自己。

原來這一代的英國小孩有這樣的心靈掙扎。聽多了移英港孩的學習挑戰，這短篇小說給我打開另一扇能窺探英國學童心靈世界的窗——他們在學校不盡是快樂無憂，成長煩惱天天都有。不知在未來的上課日子，作為助教的我又能貼近多少顆孩子心呢？

文：CanCanMa

作者簡介：ungoogoo故事館創辦人、香港繪本作者，著有繪本《我不想唱歌》。曾任編劇、編輯及兒童節目說書人。原為跟女兒伴讀，後來體悟繪本的力量，愛上說故事；也因繪本，發現更多生命的寶藏。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第542期]

上 / 下一篇新聞