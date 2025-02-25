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Happy PaMa 教得樂 第542期

Happy Pa Ma

婆媽內心小劇場：我偏愛大寶了？

【明報專訊】關於生二寶與否，每個家庭都有不同的考慮，多數是實際的因素，例如有沒有後援、資源分配、媽媽是否想快點重獲自由、追求不同性別等。最近在Thread看到有名網民媽媽分享，最終決定不生二寶，原因是因為太愛大寶了，不忍看到他少了媽媽的陪伴而孤單，每當幻想到抱着二寶時，大寶會露出失落的眼神，就不想再生了。

二寶用笑容融化媽媽

這名媽媽的想法真特別！這帖子有不少人留言認同呢，但我之前未曾聽過，反而通常怕小朋友孤單的，都決定生兩個孩子作伴，我也一樣，覺得手足可以互相依靠很好。不過，我能理解那名媽媽的想法，現在的育兒資訊真多，會提醒家長二寶來臨時多注意大寶的情緒，我計劃生二寶時也閱讀不少，因此由懷孕到二寶祖祖出生，我都額外留意可可，擔心她有被忽略的感覺而不開心，我也曾想過，我和可可已相處了4年，感情深厚，可能會偏心可可呢。

而網民媽媽所講的「失落眼神」，我做好了心理準備及實際行動去迎接它出現。還記得祖祖出生時，可可第一次面對媽媽離開自己數天，她有一天到醫院探望，離開時忍着淚水跟我揮手道別，看得我心都酸了，之後還要等一個月媽媽才能陪她出街玩。所以，我早早就安排了一個瘋狂的行程，月子未坐完就帶可可到位於山上的主題樂園到的冰室看企鵝，她樂翻了！

明明是祖祖出生的大日子，說到這裏還沒提到她，似乎被家姐搶走所有關注吧？並沒有。根據非正式統計，二寶天生就懂得怎樣取悅媽媽的心，常聽說通常二寶的性格與大寶相反，可能知道不一樣自然能得到注意吧？有的安靜易養，有的則不停叫喊令你無法放下他，而祖祖是個愛笑寶寶。

祖祖總是笑瞇瞇的，看到任何新玩意，聽到新聲音都會笑，甚至只看着她、叫她的名字，她都會笑，愛笑的程度是路人在升降機短短的相遇也看得出。回想祖祖甫出生，醫生把她捧到我的心口，我正在感受暖呼呼的肌膚之親，她突然睜開一隻眼睛看着我，很鬼馬的樣子，還有第五天爸爸抱着她準備出院，她笑到咯咯聲，都令我無比喜悅。回家後，我把注意力都放到家姐身上，晚上祖祖哭着要喝奶，比起第一胎擔心寶寶肚餓，我更擔心哭聲吵醒家姐，我抱着她一邊冲奶，一邊說：「我冲緊㗎喇，你唔好咁大聲啦，唔好嘈醒家姐呀。」然後看了看她，怎料一對上眼，她立刻破涕為笑，真神奇呀！

關注大寶情緒 毋須無限放大

然後我心裏又上演一個小劇場：我真過分，也太偏心太不公平了吧，竟然叫個初生嬰兒小聲一點，祖祖也太好了吧，不但沒有用更尖銳的哭聲告訴我肚餓，還用笑容融化我，我真的要反省一下。

其實自從陀着祖祖起，身邊就有不少人善意提醒我要多關注可可的情緒，有二寶媽媽朋友、學校教師、社交媒體不停「餵」我相關的育兒資訊，那的確是需要的，因為可可已到懂事的年齡，不過，這也是無可避免，只要我關注到，不必要無限放大，不然可能還有反效果呢。真感激祖祖的每個笑容，早早提醒了我凡事要平衡，當二寶媽媽真不容易呀！

文：婆婆媽媽

作者簡介：年紀不大但愛歎茶，生女前生活像個婆婆般悠閒自在；全職湊兩女後變成婆婆媽媽，育兒每件小事都是大件事，雖然有時感慨瀟灑不再，但抱住兩個寶貝就甜蜜幸福滿載。

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[Happy PaMa 教得樂 第542期]

相關字詞﹕親子筆陣 婆婆媽媽 婆媽內心小劇場

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