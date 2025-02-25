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Happy PaMa 教得樂 第542期

Happy Pa Ma

小學雞媽媽：從雪國生活中找新樂子

【明報專訊】香港小朋友在夏天盼望放颱風假期，加拿大孩子在冬天日盼夜盼放雪假——至少我家兩個少年如是。去年溫哥華因大雪停課幾天，但今年冬天的雪來得特別遲，月初才終於預告一整周的雪雨。少年們興奮極了，「坐定粒六」以為總得放假一天，卻沒想到風雪都集中在周末，而且沒像往年那樣在市區帶來交通大混亂。學校，也就如常開放了。

這個全球第二大面積的雪國，方圓接近1000萬平方公里，不同區域氣候有差。2月2日，溫哥華初雪的那天，女兒興奮地走出前院，伸手想要接住從天空落下的片片雪花。剛巧跟我視像聊天的友人見到這幕，從容地把自己的鏡頭轉向她窗外的白色世界——同一個國家，沙省冬季溫度動輒降到-20℃，那邊的雪已經下了好幾個月啦。那句歌詞「你看見雪花飄時，我這裏雪落更深」，自然在心中響起來。

加拿大放雪假非全國執行

正正因為氣候不同，加拿大放雪假與否並非全國執行，而是由每個城市甚至校區自行決定。有趣的是，氣候最嚴竣、積雪最深的地區，往往最少放雪假。像是位於內陸的溫尼伯，冬季的平均溫度跟沙省相若，當地公立學校回覆傳媒查詢時指，他們過去30年沒放過雪假。有關學校關閉與否，城市還是鄉郊、基礎建設是否足夠耐寒、交通系統清除積雪的能力，乃至當地居民的文化，往往是更重要的影響因素。

擲雪球堆雪人坐雪兜 樂趣無窮

等不到雪假，我家少年唯有冒着風雪出門上學，落雨不怕落雪也不怕。話說回來，下雪的學校其實也挺歡樂。午休那時，孩子都跑到操場玩摔跤、擲雪球和堆雪人。放學後，社區的小斜坡上，坐色彩鮮艷的雪兜的，或是隨便找了張厚紙皮來坐的孩子，各師各法從高處滑下。學校附近有小湖，下雪幾天後湖面結冰，雖然還是太薄不宜在上面溜達，可是孩子拿粗樹幹在冰面亂搗一番，看看何時擊出一道長長的裂痕，也是樂趣。安靜的孩子可以用眼睛看——湖邊有小小的結晶體，非常漂亮；也有在冰上走一步滑兩步的鴨子，看起來十分滑稽。

從前習慣了溫和的冬天，看到在雪國生活的人兒，總覺得不可思議。但人是有適應能力的，既來之，則安心，再進一步，便是從另一種生活中找到新樂子。這時候，孩子往往是模範生。

文：蘇美智

作者簡介：家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

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[Happy PaMa 教得樂 第542期]

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